Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 29.9.2026

Munkkivuoren kirkon tontille suunnitellaan uutta asuinrakentamista 29.9.2026 09:24:42 EEST | Tiedote

Munkkivuoren kirkon ja seurakuntatalon tontin suunnittelu käynnistyy. Alueelle tutkitaan ympäristöön sopivaa asuinrakentamista ja kirkkorakennukselle uutta käyttöä. Munkkivuoren maamerkkinä tunnetut kirkkorakennus ja tapuli säilytetään ja suojellaan.