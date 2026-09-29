Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
29.9.2026 19:50:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote 29.9.2026
Kooste viimeisen 12 tunnin aikana tuleista tehtävistä
Klo. 10:56 tulipalo pieni, Pihtipudas
Roskien poltosta näkynyt savut valtatielle. Pelastustoimi kävi tarkastamassa tilanteen ja sammutti vartiotta olevan roskakasan.
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