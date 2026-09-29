Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote

29.9.2026 19:50:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote 29.9.2026

Kooste viimeisen 12 tunnin aikana tuleista tehtävistä

Klo. 10:56 tulipalo pieni, Pihtipudas
Roskien poltosta näkynyt savut valtatielle. Pelastustoimi kävi tarkastamassa tilanteen ja sammutti vartiotta olevan roskakasan. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.9.2026 07:53:53 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 28.09.2026-29.09.2026 Jämsässä pieni vesiliikenneonnettomuus, jossa soutuvene kaatunut. Kalastajat pääsivät omin avuin läheiseen saareen, josta pelastuslaitos nouti heidät. Ei henkilövahinkoja. Jämsässä klo: 20:10 vahingontorjunta tehtävä. uuraisilla pieni liikenneonnettomuus klo: 20:22. Pelastuslaitoksen päästyä paikalle ajoneuvo poistunut paikalta. Ei tehtävää. Äänekoskella pieni vahingontorjunta tehtävä klo: 21:33, jossa leivinuuni työntänyt savut sisälle asuntoon lämmityksen yhteydessä.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.9.2026 19:07:45 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 28.09.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä Karpalokujalla kiireetön avunantotehtävä klo: 11:30. Jyväskylässä klo: 11:49 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:00 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä Lohikoskentiellä pieni öljyvahinko, jossa pyöräkuormaajasta valunut hydrauliikkaöljyä tielle. Jyväskylässä Tellervonkadulla pieni rakennuspalo klo: 15:40. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä Savulahdentiellä klo: 16:49 ihmisen pelastaminen; muu. Pelastuslaitokselle ei aiheutunut tehtävää. Muuramessa Isolahdentiellä klo:18:43 pieni tieliikenneonnettomuus. kohteessa vene pudonnut vetoauton trailerilta ajokaistalle. pelastuslaitos siirsi veneen pois ajokaistalta. Ei henkilövahinkoja.

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