Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 28.9.2026 19:07:45 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 28.09.2026 päivän tehtävistä. Jyväskylässä Karpalokujalla kiireetön avunantotehtävä klo: 11:30. Jyväskylässä klo: 11:49 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä klo: 12:00 automaattinen palohälytys. Kohteessa ei paloa. Jyväskylässä Lohikoskentiellä pieni öljyvahinko, jossa pyöräkuormaajasta valunut hydrauliikkaöljyä tielle. Jyväskylässä Tellervonkadulla pieni rakennuspalo klo: 15:40. Kohteessa vikaantunut palovaroitin, ei paloa. Jyväskylässä Savulahdentiellä klo: 16:49 ihmisen pelastaminen; muu. Pelastuslaitokselle ei aiheutunut tehtävää. Muuramessa Isolahdentiellä klo:18:43 pieni tieliikenneonnettomuus. kohteessa vene pudonnut vetoauton trailerilta ajokaistalle. pelastuslaitos siirsi veneen pois ajokaistalta. Ei henkilövahinkoja.