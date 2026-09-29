Ikäihmisten neuvolamalli ja hammashoidon järjestäminen puhuttivat aluevaltuustoa

Tiistaina Riihimäellä koolla ollut aluevaltuusto keskusteli painokkaasti ikäihmisten neuvolatoiminnasta Kanta-Hämeessä. Neuvolatoimintaa ehdotettiin valtuustoaloitteessa käynnistettäväksi Oma Hämeessä valtuustokauden 2025–2028 aikana. Aloitteen mukaan toiminnalla voitaisiin tukea ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä, havaita sairauksia aiemmin sekä vähentää raskaampien palvelujen tarvetta ja kustannuksia.

Oma Hämeen vastauksessa todetaan, ettei hyvinvointialueella ole nykyisessä taloustilanteessa mahdollisuuksia perustaa laaja-alaista ikäihmisten neuvolatoimintaa. Sen sijaan ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään verkostomaisesti.

Pitkän keskustelun aikana valtuutetut puhuivat puhuivat ikäihmisten palvelutarpeista ja siitä, etteivät etä- ja digipalvelut niihin aina vastaa. Moni oli huolissaan siitä, että eläkkeelle siirtyessään ihmiset tippuvat tyhjän päälle. Osa valtuutetuista korosti perusterveydenhuollon roolia ikäihmisten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Keskustelun aikana Johanna Häggman (kesk.) esitti, ettei Oma Hämeen vastausta hyväksytä, vaan ikäihmisten neuvolamallia valmistelemaan pitäisi perustaa moniammatillinen työryhmä. Häggmanin muutosesityksen mukaan työryhmän perustamisen lisäksi neuvolamallia pitäisi pilotoida. Muutosesitys sai kannatusta useammalta valtuutetulta eri puoleista. Äänestyksessä Häggmanin muutosesitys kuitenkin hävisi niukasti. Koska äänestystulos oli tasan 29 –29, 1 tyhjä, voitti aluehallituksen pohjaesitys aluevaltuuston puheenjohtajan Juha Isosuon (kok.) äänellä.

Voit katsoa tiistain kokouksen tallenteen tästä.

Hammashoitoloiden säilyttämisestä äänestettiin

Toinen valtuutettuja keskusteluttanut aihe tiistain kokouksessa oli hammashoidon järjestäminen. Tämäkin aihe oli käsittelyssä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen kautta. Valtuustoaloitteessa esitettiin kiinteän hammashoitolan ja kiireettömään hammashoitoon pääsyn säilyttämistä jokaisessa palvelupisteessä. Säilyttäminen tarkoittaisi vuonna 2024 tehdyn palveluverkkopäätöksen muuttamista.

Oma Hämeen valtuustoaloitteeseen antamassa vastauksessa todetaan, ettei lainsäädäntö edellytä nykyisen kiinteän palvelupisteverkon säilyttämistä. Olennaista on palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus. Palvelujen kokoamista suurempiin yksiköihin puoltavat muun muassa henkilöstön yhteiskäyttö, toiminnan jatkuvuus ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.

Myöhemmin täydennetyssä vastauksessa tarkennetaan suun terveydenhuollon palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa. Se on jo edennyt muun muassa Hämeenlinnan seudulla, jossa henkilöstö-, tila- ja palvelutuotantoratkaisuja on toteutettu tai käynnistetty. Palvelujen saavutettavuutta tuetaan myös liikkuvilla ja siirrettävillä palveluilla.

Valtuutetut keskustelivat pitkään hammashoidon merkityksestä lähipalveluna, nykyisestä palvelutarjonnasta, suunnitelluista muutoksista ja asukkaiden huolista. Palvelujen kokoamista kritisoivat valtuutetut muistuttivat pitkistä välimatkoista ja kyseenalaistivat liikkuvan palvelun järkevyyttä. Aiemman palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa kannattavat päättäjät taas muistuttivat tiukasta taloustilanteesta, muutosten toiminnallisista hyödyistä ja siitä, ettei hoitolan muutto vähennä hoidon tarjontaa.

Keskustelun aikana Johanna Häggman (kesk.) esitti, ettei aluevaltuusto hyväksy Oma Hämeen vastausta, vaan edellyttää että suun terveydenhuollon palvelujen keskittämisen valmistelu keskeytetään. Häggmanin muutosesityksen mukaan pitäisi valmistella hammashoitolan säilyttäminen jokaisessa palvelupisteessä ja pääsy kiireettömään hammashoitoon. Muutosesitys sai kannatusta useammalta valtuutetulta eri puoleista.

Äänestyksessä Häggmanin muutosesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 36 – 22, 1 tyhjä.

Talousasioita hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi

Muihin valtuustoaloitteisiin (pykälät 56-61) annetut vastaukset aluevaltuusto hyväksyi esityslistan mukaisesti. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi kahteen hyvinvointialuealoitteeseen (pykälät 63-64) annetut vastaukset esityslistan mukaisesti.

Aluevaltuusto käsitteli talousasiat nopeasti ja merkitsi tiedoksi osasvuosikatsauksen, talouden toteuman ja tasapainottamisohjelmien tavoitteet, joita on päivitetty keväällä hyväksytyn muutostalousarvion mukaisiksi.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2027-2030. Hyvinvointialuekonsernin täsmennetyn investointisuunnitelman kokonaisarvo lähivuosille on noin 218 miljoonaa euroa. Suunnitelma on laadittu välttämättömyysperiaatteen mukaisesti, ja siinä on huomioitu muun muassa palveluverkkomuutokset, hyvinvointialueen aiemmilta toimintavuosilta kertyneiden alijäämien kattamisohjelma sekä uuden strategian toimeenpano.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeeseen liittyvän Arvoa rahalle- raportin sekä tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen annetun vastineen.

Uusi neuvolasuunnitelma ja uusia päättäjiä

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessa myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen neuvolasuunnitelman vuosille 2026–2028. Suunnitelma kuvaa alueen neuvolatoimintaa ja sen painopisteitä osana perhekeskuksen monialaisia palveluja.

Uudessa suunnitelmassa äitiys- ja lastenneuvolan toimintamallit on yhtenäistetty koko hyvinvointialueelle. Neuvolapalveluissa painotetaan muun muassa asiakaslähtöisyyttä, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta sekä koko perheen terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen huomioimista. Suunnitelmassa kuvataan myös monialaisia toimintamalleja, ryhmätoimintaa, digitaalisia palveluja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Neuvolasuunnitelma liitetään osaksi Kanta-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta, lahjoista ja muistamisesta. Ohje koskee henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä soveltuvin osin hyvinvointialueen tytäryhteisöjä. Tavoitteena on varmistaa toiminnan puolueettomuus, avoimuus ja tasapuolisuus.

Aluevaltuusto teki kokouksessaan myös henkilövalintoja. Valtuutettu Juhani Lehdolle (vas.) myönnettiin eri luottamustoimestaan. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui uudeksi aluevaltuutetuksi Vasemmistoliitto r.p.:n järjestyksessä 1. varavaltuutetun Sari Auvisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lehdon tilalle integraatiovaliokunnan varajäseneksi puolestaan valittiin Aapo Reima (vas.).

Miia Antinin (kok.) tilalle tarkastuslautakuntaan valittiin Sari Kortepohja (kok.) Ja Kortepohjan tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Tanja Leinonen (kok.).

Seuraava aluevaltuuston kokous on Forssassa 27. lokakuuta.

Aluevaltuuston 29.9.2026 kokouksen esityslista