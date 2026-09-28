Eurojackpotin potti kohoaa 106 miljoonaan euroon - Forssaan 40 000 euron voitto

Tiistai-illan Eurojackpotin (kierros 40/2026) oikea rivi on 21, 30, 36, 43 ja 48. Tähtinumerot 1 ja 5.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee jo 106 miljoonaan euroon.



Tiistaina löytyi kaksi 5+1 -oikein riviä, joilla voitti 1 140 604 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Tanskaan.



Lisäksi kierroksella löytyi yhdeksän kappaletta 5 oikein -rivejä, joilla voitti 142 944 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan, kaksi Tšekkiin, yksi Tanskaan, yksi Espanjaan, yksi Ruotsiin ja yksi Puolaan.



Suomesta löytyi kaksi kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 5 175 euroa.



Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 6 8 1 2 6 0 2. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä löytyi Jokeri-pelistä kaksi kappaletta.



Nettipelaaja Forssasta voitti tuplatulla kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa. Lisäksi kymmenen osuuden porukkapeliin osui 20 000 euron voitto Jokeri-pelistä ilman tuplausta.



Tiistain Milli-pelin voittorivi on 8, 10, 29, 30, 34 ja 38. Lisänumero 15. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Bryssel 27. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.