Eurojackpotin potti kohoaa 106 miljoonaan euroon - Forssaan 40 000 euron voitto
29.9.2026 22:35:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti nousee jo noin 106 miljoonaan euroon.
Tiistai-illan Eurojackpotin (kierros 40/2026) oikea rivi on 21, 30, 36, 43 ja 48. Tähtinumerot 1 ja 5.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee jo 106 miljoonaan euroon.
Tiistaina löytyi kaksi 5+1 -oikein riviä, joilla voitti 1 140 604 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Tanskaan.
Lisäksi kierroksella löytyi yhdeksän kappaletta 5 oikein -rivejä, joilla voitti 142 944 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan, kaksi Tšekkiin, yksi Tanskaan, yksi Espanjaan, yksi Ruotsiin ja yksi Puolaan.
Suomesta löytyi kaksi kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 5 175 euroa.
Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 6 8 1 2 6 0 2. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä löytyi Jokeri-pelistä kaksi kappaletta.
Nettipelaaja Forssasta voitti tuplatulla kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa. Lisäksi kymmenen osuuden porukkapeliin osui 20 000 euron voitto Jokeri-pelistä ilman tuplausta.
Tiistain Milli-pelin voittorivi on 8, 10, 29, 30, 34 ja 38. Lisänumero 15. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Bryssel 27. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.
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