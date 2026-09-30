PihlasResort vahvistaa ravintolatoimintaansa – Remi Trémouille vastaamaan Ravintola Siimeksen kehittämisestä

Trémouille tunnetaan rantasalmelaisen ravintola Solitaryn keittiömestarina ja ravintoloitsijana. Solitary on valittu useasti Suomen kymmenen parhaan ravintolan joukkoon.

"Tavoitteemme on ollut luoda Savoon ja koko Suomeen jotain täysin ainutlaatuista. Remin ja hänen tiiminsä liittyminen Pihlakseen vahvistaa entisestään kykyämme luoda hienoja elämyksiä niin paikallisille kuin nopeasti kasvavalle kansainväliselle asiakaskunnallemme", kommentoi PihlasResortin perustajatiimin jäsen Pekka Viljakainen.