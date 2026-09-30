PihlasResort vahvistaa ravintolatoimintaansa – Remi Trémouille vastaamaan Ravintola Siimeksen kehittämisestä
30.9.2026 08:36:59 EEST | PihlasResort | Tiedote
PihlasResort Joroisissa vahvistaa ravintolatoimintaansa yhteistyössä keittiömestari-ravintoloitsija Remi Trémouillen kanssa. Trémouille ottaa vastuulleen PihlasResortin ravintolatoiminnan ja Ravintola Siimeksen kehittämisen.
Trémouille tunnetaan rantasalmelaisen ravintola Solitaryn keittiömestarina ja ravintoloitsijana. Solitary on valittu useasti Suomen kymmenen parhaan ravintolan joukkoon.
"Tavoitteemme on ollut luoda Savoon ja koko Suomeen jotain täysin ainutlaatuista. Remin ja hänen tiiminsä liittyminen Pihlakseen vahvistaa entisestään kykyämme luoda hienoja elämyksiä niin paikallisille kuin nopeasti kasvavalle kansainväliselle asiakaskunnallemme", kommentoi PihlasResortin perustajatiimin jäsen Pekka Viljakainen.
Ravintola Siimeksessä tarjoillaan vaihtuvaa keittiömestarin menua sesongin ja lähialueen raaka-aineiden mukaan. Majoittuville vieraille sekä ryhmille illallinen on tarjolla ennakkovarauksesta joka ilta. Myös muut kuin majoittuvat vieraat ovat lämpimästi tervetulleita pöytävarauksella perjantai- ja lauantai-iltaisin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Remi Trémouille
Keittiömestari-ravintoloitsija
045 666 3991
Niina Lemettilä
Operatiivinen johtaja
040 586 3450
niina.lemettila@pihlasresort.fi
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PihlasResort lyhyesti
PihlasResort on Joroisissa, Pohjois-Savossa sijaitseva elämyksellinen viiden tähden resort-kohde. Pihlasjärven rannalla sijaitseva kokonaisuus koostuu majoituksesta designvilloissa, Ravintola Siimeksestä, rantasauna Hengestä porealtaineen, Pihlas DaySpasta ja lukuisista aktiviteettimahdollisuuksista.
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