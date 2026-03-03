Luottamus ja ihmisten väliset kohtaamiset korostuivat SAM:n USA250-keskustelufoorumissa
30.9.2026 11:24:28 EEST | Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM | Tiedote
Suomen ja Yhdysvaltojen välinen suhde, luottamus ja yhteistyön uudet mahdollisuudet olivat keskiössä Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM:n USA250-keskustelufoorumissa Helsingissä 23. syyskuuta. SAM:n USA250-juhlavuoden päätapahtuma kokosi Sofia Helsinkiin eturivin suomalaisia ja yhdysvaltalaisia asiantuntijoita keskustelemaan demokratiasta, vapaudesta, vallasta, inhimillisestä pääomasta, investoinneista, innovaatioista ja strategisesta yhteistyöstä.
”Vaikka Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kumppanuus ja liittolaisuus rakentuu teknologian, kaupan ja yhteisen turvallisuuden varaan, yhteistyön perusta on ihmisten välinen ymmärrys, jota rakennetaan arjen merkityksellisissä kohtaamisissa opiskelija- ja tutkijavaihdossa sekä työelämässä. SAM on kansalaisyhteiskunnan tasolla tukenut ja mahdollistanut näitä tärkeitä kohtaamisia jo yli 80 vuotta”, sanoo SAM:n USA250-juhlavuoden suojelija, eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko.
Päivän ensimmäisessä, suomenkielisessä paneelissa keskusteltiin demokratiasta, vapaudesta, kulttuurivaihdosta ja Yhdysvaltojen moninaisuudesta. Keskusteluun osallistuivat eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja Kati Laakso, Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Laura Saarikoski sekä Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.
Toisena kotimaanaan Yhdysvaltoja pitävän Laura Saarikosken mukaan suomalaisia ja amerikkalaisia yhdistää epämuodollisuus, joka poikkeaa esimerkiksi eurooppalaisista kuningaskunnista, ja perustuu ajatukseen siitä, että olemme demokraattisesti tasa-arvoisia ihmisiä. ”Meitä yhdistävä suorien suhteiden, pragmaattisuuden, sisukkuuden ja tasa-arvon ideaali tekee suomalaisten ja amerikkalaisten välisistä suhteista mutkattomia ja hyviä”, kiteytti Saarikoski.
Englanninkielisessä paneelissa Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Howard W. Brodie, ICEYE:n CMO Marko Ahtisaari, Lockheed Martinin Suomen, Ruotsin ja Tanskan maajohtaja Scott Davis, Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson ja ulkoministeriön Euroatlanttisen osaston osastopäällikkö Sari Rautio keskustelivat luottamuksesta, ihmisten välisten kohtaamisten merkityksestä, molemminpuolisista investoinneista ja monitasoisesta yhteistyöstä.
Keskustelussa korostuivat Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa, liittolaisuuden mahdollistama uusi yhteistyö, uusimmat investoinnit, vahva teknologia- ja tutkimusosaaminen, innovaatioiden kaupallistaminen ja kansainvälinen skaalaaminen sekä teknologian, talouden ja turvallisuuden yhä tiiviimpi yhteys.
Suurlähettiläs Brodie nosti maiden välisen yhteistyön perustaksi luottamuksen, ihmisten väliset suhteet kaikilla tasoilla sekä win-win-kumppanuudet. ”An important part of my job is to build trust and help to translate that trust into investment and jobs on both sides of the Atlantic”, painotti Brodie. Esimerkkeinä win-win-kumppanuuksista Brodie mainitsi F-35-hävittäjäkaupan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välisen jäänmurtajayhteistyön. F-35-yhteistyö työllistää Lockheed Martinin lisäksi Patriaa ja useita muita suomalaisyrityksiä.
Paneelissa tarkasteltiin myös suomalaisen ja yhdysvaltalaisen yrityskulttuurin eroja, kaksikäyttöteknologiaa ja tekoälyä sekä inhimillisen pääoman ja opiskelijavaihdon merkitystä. Suomen vahvuutena esiin nousivat pragmaattinen nopeus ja resilienssi, Yhdysvaltojen puolestaan markkinoiden mittakaava sekä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö.
Tilaisuuden juonsi ja paneelikeskustelut moderoi toimittaja Jan Andersson.
SAM:n USA250-juhlavuosi jatkuu
Juhlavuoden tapahtumat jatkuvat Helsingissä 29.10.2026, jolloin asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan Yhdysvaltain marraskuun välivaaleista ja niiden merkityksestä. Lisätietoja: samsuomi.fi/usa250
Lisätiedot:
USA250-juhlavuotta koskevat kysymykset:
Susanna Sonninen, SAM:n liittohallituksen jäsen, SAM USA 250 Jubilee Lead & SAM Magazinen päätoimittaja susanna.sonninen@samsuomi.fi, 040 675 5353
Yhdistystä koskevat kysymykset:
Kirsi Rutonen, SAM:n toiminnanjohtaja, kirsi.rutonen@samsuomi.fi, 040 522 9288
Avainsanat
Linkit
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on vuonna 1943 perustettu poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka edistää Suomen ja Yhdysvaltojen kansojen välisiä suhteita. Kuluva vuosi on myös liiton jäsenlehden SAM Magazinen 80-vuotisjuhlavuosi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM): Keskustelu demokratiasta entistä tärkeämpää - SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko3.3.2026 10:17:21 EET | Tiedote
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltain itsenäistymisestä. Jännitteisessä ajassa tarve avoimelle keskustelulle on entistä tärkeämpää. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) järjestää kuluvan vuoden aikana tapahtumia samsuomi.fi/usa250 , joissa tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, monitahoista yhteistyötä sekä demokratiaa. SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana toimii eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko. – Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja edellyttää vastuunkantoa. Demokratian keskeinen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tekee arvokasta kansalaisyhteiskunnan sillanrakennustyötä ihmisten ja yhteiskuntiemme välisen yhteistyön ja ymmärryksen vahvistamiseksi, sanoo SAM:n USA 250 -vuoden suojelija Paula Risikko. SAM:n USA 250 -vuoden päätapahtuma järjestetään Helsingissä 23. kesäkuuta 2026. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita, vaikuttajia sekä yleisöä keskustelemaan eri näkökulmi
Miksi Yhdysvallat ja miksi juuri nyt? ”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelun 28.3. aiheena opiskelu on USA:ssa20.3.2023 11:38:11 EET | Tiedote
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton (SAM) järjestämissä paneeleissa 28.3.2023 keskustellaan kansainvälisyyden merkityksestä Suomelle ja suomalaisille sekä siitä, miksi kannattaa lähteä suorittamaan jatko-opintoja Yhdysvaltioihin ja miksi se on juuri nyt hyvä päätös.
”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelu 28.3. haastaa: Kouluttautuminen USA:ssa on tärkeää Suomelle ja suomalaisille16.3.2023 11:28:21 EET | Tiedote
Epävarmuuden aikoina kansainvälisten suhteiden ymmärtämisen arvo on noussut entisestään, ja kasvanutta tiedonjanoa monimutkaisesta maailmasta ovat tyydyttäneet useiden eri alojen asiantuntijat. Tulevaisuuden asiantuntijuuden varmistamiseksi tarvitsemme jatkuvasti enemmän kansainvälistä osaamista, jota kasvattaa merkittävästi opiskelu ulkomailla, varsinkin Yhdysvalloissa. Maan laaja ja korkeatasoinen koulutus mahdollistaa myös sen, että Suomi pystyy tulevan NATO-jäsenyyden myötä vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin.
Kaksi uutta kohdetta opiskelijoiden Yhdysvaltohin suunnattuun kesätyöohjelmaan30.11.2022 09:00:00 EET | Uutinen
Vuodesta 1997 järjestetyn Work & Travel -ohjelman kautta on yli tuhat suomalaista opiskelijaa päässyt Yhdysvaltoihin kesätöihin ja tutustumaan amerikkalaiseen arkeen ja kulttuuriin. Vuodelle 2023 on julkaistu kaksi uutta kesätyökohdetta: Legoland New Yorkissa ja Yellowstonen kansallispuisto Wyomingissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme