Luottamus ja ihmisten väliset kohtaamiset korostuivat SAM:n USA250-keskustelufoorumissa

”Vaikka Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kumppanuus ja liittolaisuus rakentuu teknologian, kaupan ja yhteisen turvallisuuden varaan, yhteistyön perusta on ihmisten välinen ymmärrys, jota rakennetaan arjen merkityksellisissä kohtaamisissa opiskelija- ja tutkijavaihdossa sekä työelämässä. SAM on kansalaisyhteiskunnan tasolla tukenut ja mahdollistanut näitä tärkeitä kohtaamisia jo yli 80 vuotta”, sanoo SAM:n USA250-juhlavuoden suojelija, eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko.

Päivän ensimmäisessä, suomenkielisessä paneelissa keskusteltiin demokratiasta, vapaudesta, kulttuurivaihdosta ja Yhdysvaltojen moninaisuudesta. Keskusteluun osallistuivat eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja Kati Laakso, Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies Laura Saarikoski sekä Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.

Toisena kotimaanaan Yhdysvaltoja pitävän Laura Saarikosken mukaan suomalaisia ja amerikkalaisia yhdistää epämuodollisuus, joka poikkeaa esimerkiksi eurooppalaisista kuningaskunnista, ja perustuu ajatukseen siitä, että olemme demokraattisesti tasa-arvoisia ihmisiä. ”Meitä yhdistävä suorien suhteiden, pragmaattisuuden, sisukkuuden ja tasa-arvon ideaali tekee suomalaisten ja amerikkalaisten välisistä suhteista mutkattomia ja hyviä”, kiteytti Saarikoski.

Englanninkielisessä paneelissa Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Howard W. Brodie, ICEYE:n CMO Marko Ahtisaari, Lockheed Martinin Suomen, Ruotsin ja Tanskan maajohtaja Scott Davis, Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson ja ulkoministeriön Euroatlanttisen osaston osastopäällikkö Sari Rautio keskustelivat luottamuksesta, ihmisten välisten kohtaamisten merkityksestä, molemminpuolisista investoinneista ja monitasoisesta yhteistyöstä.

Keskustelussa korostuivat Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa, liittolaisuuden mahdollistama uusi yhteistyö, uusimmat investoinnit, vahva teknologia- ja tutkimusosaaminen, innovaatioiden kaupallistaminen ja kansainvälinen skaalaaminen sekä teknologian, talouden ja turvallisuuden yhä tiiviimpi yhteys.

Suurlähettiläs Brodie nosti maiden välisen yhteistyön perustaksi luottamuksen, ihmisten väliset suhteet kaikilla tasoilla sekä win-win-kumppanuudet. ”An important part of my job is to build trust and help to translate that trust into investment and jobs on both sides of the Atlantic”, painotti Brodie. Esimerkkeinä win-win-kumppanuuksista Brodie mainitsi F-35-hävittäjäkaupan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välisen jäänmurtajayhteistyön. F-35-yhteistyö työllistää Lockheed Martinin lisäksi Patriaa ja useita muita suomalaisyrityksiä.

Paneelissa tarkasteltiin myös suomalaisen ja yhdysvaltalaisen yrityskulttuurin eroja, kaksikäyttöteknologiaa ja tekoälyä sekä inhimillisen pääoman ja opiskelijavaihdon merkitystä. Suomen vahvuutena esiin nousivat pragmaattinen nopeus ja resilienssi, Yhdysvaltojen puolestaan markkinoiden mittakaava sekä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö.

Tilaisuuden juonsi ja paneelikeskustelut moderoi toimittaja Jan Andersson.

SAM:n USA250-juhlavuosi jatkuu

Juhlavuoden tapahtumat jatkuvat Helsingissä 29.10.2026, jolloin asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan Yhdysvaltain marraskuun välivaaleista ja niiden merkityksestä. Lisätietoja: samsuomi.fi/usa250



Lisätiedot:

USA250-juhlavuotta koskevat kysymykset:

Susanna Sonninen, SAM:n liittohallituksen jäsen, SAM USA 250 Jubilee Lead & SAM Magazinen päätoimittaja susanna.sonninen@samsuomi.fi, 040 675 5353

Yhdistystä koskevat kysymykset:

Kirsi Rutonen, SAM:n toiminnanjohtaja, kirsi.rutonen@samsuomi.fi, 040 522 9288