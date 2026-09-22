Valmistuneiden uraseurantakyselyt käynnistyvät
30.9.2026 08:41:36 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Yliopistojen valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy jälleen 1. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2021 Tampereen yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (varhaiskasvatuksen opettaja) suorittaneille. Tohtorien uraseurantakyselyyn kutsutaan vuonna 2023 tohtorin tutkinnon suorittaneet.
Valmistuneita tavoitellaan tekstiviestillä, kirjeitse tai sähköpostitse. Kyselyt toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto.
Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä yhteisillä uraseurantakyselyillä jo yli 20 vuoden ajan. Kyselyt tuottavat kattavaa ja vertailukelpoista tietoa eri alojen työmarkkinoista ja osaamistarpeista opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.
Uraseuranta tarjoaa tietoa valmistuneiden työelämästä
Vuoden 2025 uraseurantakyselyn perusteella Tampereen yliopistosta valmistuneet maisterit työllistyvät edelleen keskimääräistä paremmin, ja tohtoreiden työllistyminen on valtakunnallisella keskitasolla.
Vastanneista maistereista 74 prosenttia ja tohtoreista 51 prosenttia ilmoitti olevansa vakituisessa kokopäivätyössä. Muuttuva työmarkkinatilanne näkyy kuitenkin erityisesti tohtoreiden työllistymisessä: vuonna 2022 valmistuneista tohtoreista vakituisessa kokopäivätyössä olevien osuus on laskenut 10 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Pientä laskua näkyy myös maistereiden työllistymisessä. Lisäksi koulutustasoa vastaamattomassa työssä olevien määrä on kasvanut.
Kyselyn mukaan valmistuneet maisterit arvioivat vahvuuksikseen erityisesti oppimiskyvyn, tiedonhankintataidot sekä analyyttisen ja systemaattisen ajattelun. Suurimmat osaamisvajeet liittyvät yleisiin työelämätaitoihin, kuten neuvottelutaitoihin sekä esihenkilö- ja johtamistaitoihin.
– Tampereen yliopiston koulutus antaa valmistuneille vahvan pohjan työelämään. Muuttuva työmarkkinatilanne ja kehittyvät osaamisvaatimukset kuitenkin haastavat meitä seuraamaan entistä tarkemmin, millaisia valmiuksia valmistuneet tarvitsevat. Tämä luo kehittämistarpeita myös uraseurantakyselylle, kertoo Tampereen yliopiston uraseurantakyselystä vastaava erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma.
Yksi vastaus voi olla tuhansien eurojen arvoinen
Maisterikysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallia, joten vastauksilla on myös taloudellista merkitystä yliopistolle.
Yhden vastauksen keskimääräinen rahallinen vaikutus on noin 5 200 euroa. Vuonna 2027 Tampereen yliopiston OKM-rahoituksesta 5,1 miljoonaa euroa määräytyy uraseurantakyselyn vastausten perusteella.
– Jokainen vastaus lisää ymmärrystä valmistuneiden työelämästä ja vahvistaa yliopiston mahdollisuuksia kehittää koulutusta työelämän tarpeisiin, Hietaranta-Luoma sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa uraseurantakyselystä:
Erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma
050 478 4022
hanna-leena.hietaranta-luoma@tuni.fi
urapalvelut.tau@tuni.fi
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Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
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