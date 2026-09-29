Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen yli 80-vuotiaat asukkaat voivat tulla influenssa- ja koronarokotukseen ilman ajanvarausta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedotti 21.9.2026, että influenssa-​ ja koronarokotukset alkavat ikäryhmittäin lokakuun viimeisellä viikolla ja rokotukseen tullaan pääsääntöisesti ajanvarauksella.

Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen tänä vuonna 80 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat asukkaat voivat kuitenkin saada rokotuksen ilman ajanvarausta seuraavina päivinä:

Yli-Ii

Tiistai 27.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: entinen Yli-Iin hyvinvointipiste, Kirkkokuja 2.

Ylikiiminki

Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15

Torstai 29.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: entinen Ylikiimingin hyvinvointipiste, Vesaisenlinnantie 2.

Kuivaniemi

Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: Kuivaniemen koulu, Opintie 30.

Jos nämä rokotuspäivät eivät sovi tai asiakas haluaa varata ajan rokotukseen, tulee aika varata OmaPohteen digitaalisessa ajanvarauksessa tai soittamalla. Ajanvarauksella tapahtuvat rokotukset järjestetään Kiimingin ja Iin sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Tarkemmat ohjeet ajanvaraukseen sekä muut lisätiedot löytyvät Pohteen verkkosivulta Influenssa-​ ja koronarokotus.

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Tiedote 21.9.2026 Syksyn 2026 influenssa-​ ja koronarokotukset käynnistyvät lokakuussa ikäryhmittäin