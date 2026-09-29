Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen yli 80-vuotiaat asukkaat voivat tulla influenssa- ja koronarokotukseen ilman ajanvarausta

30.9.2026 08:43:37 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen tänä vuonna 80 vuotta täyttävät sekä sitä vanhemmat asukkaat voivat tulla rokotukseen ilman ajanvarausta erillisinä rokotuspäivinä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedotti 21.9.2026, että influenssa-​ ja koronarokotukset alkavat ikäryhmittäin lokakuun viimeisellä viikolla ja rokotukseen tullaan pääsääntöisesti ajanvarauksella.

Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen tänä vuonna 80 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat asukkaat voivat kuitenkin saada rokotuksen ilman ajanvarausta seuraavina päivinä:

Yli-Ii

Tiistai 27.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: entinen Yli-Iin hyvinvointipiste, Kirkkokuja 2.

 

Ylikiiminki

Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15

Torstai 29.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: entinen Ylikiimingin hyvinvointipiste, Vesaisenlinnantie 2.

 

Kuivaniemi

Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15.

Rokotuspaikka: Kuivaniemen koulu, Opintie 30.

Jos nämä rokotuspäivät eivät sovi tai asiakas haluaa varata ajan rokotukseen, tulee aika varata OmaPohteen digitaalisessa ajanvarauksessa tai soittamalla. Ajanvarauksella tapahtuvat rokotukset järjestetään Kiimingin ja Iin sosiaali- ja terveyskeskuksissa.

Tarkemmat ohjeet ajanvaraukseen sekä muut lisätiedot löytyvät Pohteen verkkosivulta Influenssa-​ ja koronarokotus.

Lue lisää

Tiedote 21.9.2026 Syksyn 2026 influenssa-​ ja koronarokotukset käynnistyvät lokakuussa ikäryhmittäin

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Jaana Penttilä
Vastuuyksikköpäällikkö
jaana.penttila@pohde.fi
puh. 040 059 5838
Haukiputaan, Kiimingin ja Iin vastaanotot
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue, vastaanotto ja infektiontorjunta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry on yksi osa Pohjois-Pohjanmaan laajaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön rakennetta. Hyry on strategisen tason ryhmä, joka kokoaa säännöllisesti eri organisaatioiden edustajia yhteen koordinoimaan ja vahvistamaan yhteistyötä. Hyryn tehtävänä on esimerkiksi tukea Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman toteutusta ja seurantaa.

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