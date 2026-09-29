Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen yli 80-vuotiaat asukkaat voivat tulla influenssa- ja koronarokotukseen ilman ajanvarausta
30.9.2026 08:43:37 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen tänä vuonna 80 vuotta täyttävät sekä sitä vanhemmat asukkaat voivat tulla rokotukseen ilman ajanvarausta erillisinä rokotuspäivinä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedotti 21.9.2026, että influenssa- ja koronarokotukset alkavat ikäryhmittäin lokakuun viimeisellä viikolla ja rokotukseen tullaan pääsääntöisesti ajanvarauksella.
Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kuivaniemen tänä vuonna 80 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat asukkaat voivat kuitenkin saada rokotuksen ilman ajanvarausta seuraavina päivinä:
Yli-Ii
Tiistai 27.10. kello 9.30–15.
Rokotuspaikka: entinen Yli-Iin hyvinvointipiste, Kirkkokuja 2.
Ylikiiminki
Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15
Torstai 29.10. kello 9.30–15.
Rokotuspaikka: entinen Ylikiimingin hyvinvointipiste, Vesaisenlinnantie 2.
Kuivaniemi
Keskiviikko 28.10. kello 9.30–15.
Rokotuspaikka: Kuivaniemen koulu, Opintie 30.
Jos nämä rokotuspäivät eivät sovi tai asiakas haluaa varata ajan rokotukseen, tulee aika varata OmaPohteen digitaalisessa ajanvarauksessa tai soittamalla. Ajanvarauksella tapahtuvat rokotukset järjestetään Kiimingin ja Iin sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
Tarkemmat ohjeet ajanvaraukseen sekä muut lisätiedot löytyvät Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus.
Lue lisää
Tiedote 21.9.2026 Syksyn 2026 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät lokakuussa ikäryhmittäin
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana Penttilä
Vastuuyksikköpäällikkö
jaana.penttila@pohde.fi
puh. 040 059 5838
Haukiputaan, Kiimingin ja Iin vastaanotot
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry kokoontui Oulussa29.9.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry on yksi osa Pohjois-Pohjanmaan laajaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön rakennetta. Hyry on strategisen tason ryhmä, joka kokoaa säännöllisesti eri organisaatioiden edustajia yhteen koordinoimaan ja vahvistamaan yhteistyötä. Hyryn tehtävänä on esimerkiksi tukea Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman toteutusta ja seurantaa.
Pohteen TKKI-ohjelma vahvistaa hyvinvointialueen kykyä vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin25.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueen tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot (TKKI) -ohjelman. Lisäksi lautakunta hyväksyi lastensuojelun perhehoidon päivitetyn toimintaohjeen.
Lautakunta hyväksyi päivitetyt järjestöavustusten periaatteet24.9.2026 11:11:43 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 23.9.2026. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan Pohteen järjestöavustusten periaatteet ja päätti avustusten hakuaikataulusta vuodelle 2027.
Pohde ja Oamk tiivistävät yhteistyötään suuhygienistien koulutuksessa24.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Pohteen opetuspalveluihin perustettu opetussuuhygienistin sivutoimi on tiettävästi ensimmäinen tämänkaltainen ammattikorkeakoulun ja hyvinvointialueen yhteistyö Suomessa. Uusi tehtävä toimii linkkinä organisaatioiden välillä ja helpottaa opiskelijoiden arkea.
Pohde sulkee kaksi ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikköä tilojen puutteiden vuoksi23.9.2026 12:35:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sulkee palvelukoti Lumilyhdyn Lumijoella ja palvelukoti Metsolan Utajärvellä. Kyse on yhteisöllisen asumisen yksiköistä, joiden nykyiset tilat eivät enää vastaa yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia. Muutoksella varmistetaan, että yksiköiden asukkaat voivat asua turvallisesti asianmukaisissa tiloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme