Sellosalin Lämpiöklubi tuo taiteilijan lähelle yleisöä

Suurilla lavoilla artisti ja yleisö ovat usein kymmenien metrien päässä toisistaan. Sellosalin Lämpiöklubilla etäisyys kutistuu muutamaan askeleeseen. Juuri läheisyys tunnelmallisessa lämpiössä tekee klubisarjasta erityisen niin esiintyjille kuin katsojillekin.

”Lämpiöklubin idea perustuu kohtaamiseen. Katsoja pääsee tutustumaan esiintyjään läheltä ja toivottavasti myös löytämään uudenlaista musiikkia. Haemme myös saavutettavuutta: edulliset liput tarjoavat toivottavasti monelle mahdollisuuden tulla kuulolle. Myös baarin palvelut ovat lämpiössä katsojan käden ulottuvilla koko illan ajan, mikä luo rennomman tunnelman kuin perinteinen konserttisaliympäristö”, kuvailee Sellosalin tuotantopäällikkö Henna Salo.

Krypta-yhtye soittaa särökitaroiden ja occult rock -vaikutteiden sävyttämää suomirockia. Heille pieni esiintymislava ja -tila luo esiintymiseen aivan oman energiansa: "Lämpiöklubin tapaisilla pienemmillä keikkapaikoilla pääsee seuraamaan yleisön katseita ja reaktioita, ja tämä välittömyys boostaa tietysti keikkafiilistä."

Myös Susanna Leppänen kokee läheisen ympäristön luontevaksi. "Minulle klubitila on luontevampi paikka esiintyä ja toteuttaa lavapersoonaani. Pienessä tilassa on jotenkin helpompi kehdata."

Rami Helin puolestaan näkee Lämpiöklubin artistin vinkkelistä mahdollisuutena poiketa perinteisestä keikan kaavasta ja rakentaa ilta uudella tavalla. "Intiimissä ympäristössä on suuremmat mahdollisuudet vuorovaikutukselle kuin isolla lavalla. Ajatuksenani on konsertin alkupuoliskolla käyttää aulan esiintymistilaa myös hieman yllätyksellisesti – pian näette!"

Neljä omaäänistä iltaa

Krypta



Kryptan musiikki on yhdistelmä särökitaroita, occult rock -vaikutteita, punkin ja iskelmän estetiikkaa, melankoliaa sekä pohdiskelevia suomirock-lyriikoita. Yhtye on kiertänyt ahkerasti Suomen keikkapaikkoja ja festivaaleja, ollut ehdolla Indie Awardseissa vuoden tulokkaana ja julkaissut kaksi pitkäsoittoa. Yhtyeen sanoituksissa liikutaan ihmismielen, mielikuvituksen sekä ajan ja avaruuden äärellä.

"Jos pidät sellaisista bändeistä kuin Apulanta, HIM, Blue Öyster Cult, Iron Maiden, Dingo, Black Sabbath tai Yö, tuskin vihaat meitäkään."

To 8.10. klo 19 Krypta

Susanna Leppänen



Susanna Leppänen saapuu Sellosaliin viisihenkisen yhtyeensä kanssa. Leppävaara-albumin kappaleissa yhdistyvät moderni iskelmällinen poprock, perinnemusiikin vaikutteet sekä omaleimainen tarinankerronta. Keikoilla albumin laulut heräävät eloon: niihin ilmestyy improvisaatiota, rosoa ja yllätyksiä.

"Tulkaa keikalle, ette kadu. Ainakin koette jotain uutta."

Pe 9.9. klo 19 Susanna Leppänen

Rami Helin Presents



Rami Helin Presents nähdään Sellosalissa seitsemänhenkisen The Finnish Inquisition -yhtyeen kanssa. Helinin musiikkia on kuvailtu elokuvalliseksi yhdistelmäksi laulaja-lauluntekijäperinnettä, vahvoja lyriikoita ja näyttäviä sovituksia.

Sellosalin konsertti on samalla harvinainen mahdollisuus kuulla kiitelty The Joyful Apocalypse -albumi kokonaisuudessaan livenä.



Lämpiöklubi: Burleski varietee (K18)



Tunnelmallinen, yllättävä, villi ja aistillinen burleski varietee -ilta pitää sisällään burleskia ja erilaisia tanssitaiteen numeroita upeilta ja viihdyttäviltä esitystaiteilijoilta.

Burleski on vanha satiirinen näyttämö- ja esitystaiteen laji, liioiteltua peittämisen, kiusoittelun ja paljastamisen taidetta. Siinä yhdistyvät tanssi, sirkus, musiikki ja komiikka.

La 7.11. klo 19 Burleski varietee (K18)

Lämpiöklubi tarjoaa mahdollisuuden löytää jotain uutta

Syksyn Lämpiöklubit kutsuvat katsojan live-elämyksen äärelle ilman suurten konserttisalien etäisyyttä. Illoissa korostuvat läsnäolo, vuorovaikutus ja mahdollisuus kokea artisti juuri siinä hetkessä, jossa musiikki syntyy.

Syyskauden tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta www.sellosali.fi. Liput Sellosalin tapahtumiin myy Lippupiste: http://www.lippu.fi