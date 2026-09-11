Itsenäisen 5G-verkon suorituskyky tulee nyt yrityksiin – ”Kasvualusta, jonka päälle voidaan rakentaa uutta liiketoimintaa”
30.9.2026 09:30:38 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia lanseeraa ensimmäisenä operaattorina Suomessa yritysasiakkaille Itsenäisen 5G-verkon viipalointia hyödyntävät palvelut mobiililiittymiin ja verkottamisratkaisuihin. Itsenäinen 5G-verkko mahdollistaa viipalointikyvykkyyden avulla autonomisen liikenteen ja parantaa verkon toimintavarmuutta ruuhkatilanteissa.
Telia tuo yritysasiakkaidensa saataville uuteen verkkoteknologiaan pohjautuvat mobiili- ja laajakaistaliittymät, jotka toimivat täysin itsenäisessä 5G-verkossa. Standalone-teknologia luo perustan yritysten palveluille, joiden tulee olla riippumatonta verkon muusta liikenteestä.
”Itsenäinen 5G-verkko tarjoaa yrityksille digitaalisen kasvualustan, jonka päälle Suomessa voidaan rakentaa uutta liiketoimintaa. Kyse ei siis ole vain nopeammasta mobiiliverkosta”, Telian yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Olli Pirttijärvi sanoo.
Itsenäinen 5G-verkko avaa mahdollisuuksia yrityksille esimerkiksi autonomiseen liikenteeseen, droonipalveluihin ja reaaliaikaiseen etäkäyttöön. Telia on ensimmäinen operaattori Suomessa, joka tuo yritysasiakkaille Itsenäisen 5G-verkon viipalointia hyödyntävät palvelut mobiililiittymiin ja verkottamisratkaisuihin.
”Verkon viipalointi varmistaa palvelun myös verkon kuormituksen vaihdellessa. Tämä on iso kehitysaskel yrityksille, jotka käyttävät mobiiliyhteyksiä esimerkiksi reaaliaikaiseen viestintään, turvallisuusratkaisuihin tai laitteiden etäkäyttöön”, Pirttijärvi kertoo.
Keskeinen uudistus on mahdollisuus käyttää yrityksen älypuhelimia privaattiverkossa. Verkon viipalointi mahdollistaa yrityksen kriittisen liikenteen ja viestinnän omassa privaattiverkossaan.
”Työntekijä voi jatkossa käyttää yrityksen suojattua verkkoympäristöä myös toimiston ulkopuolella mobiililiittymällä ilman, että liikenne kulkee julkisen internetin kautta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kriittisen liikenteen, kuten häiriötilanteiden hallinnan ja johtamisjärjestelmien toimivuuden myös mobiililiittymissä”, Pirttijärvi kiteyttää.
Itsenäinen 5G -verkko – mistä on kyse?
- Itsenäinen (standalone) 5G tarkoittaa verkkoa, joka perustuu kokonaan 5G-teknologialle eikä tarvitse 4G-verkon tukea.
- Itsenäinen 5G mahdollistaa laajemmin 5G-verkon eri ominaisuuksien hyödyntämisen, kuten verkkoviipaloinnin, paremman toimintavarmuuden ja mahdollisuuden tuoda mobiililiittymät privaattiverkkoon.
- Itsenäisen 5G-verkon ominaisuuksia käytetään esimerkiksi kriittistä viestintää edellyttävissä sovelluksissa, autonomisessa liikenteessä ja etäohjauksessa sekä erilaisissa teollisuuden automaatioratkaisuissa.
- Telia tuo itsenäistä 5G-verkkoa hyödyntävät liittymät yritysasiakkaiden saataville keskiviikosta 30.9. lähtien. Palvelut ovat nimeltään Telia Sujuva 5G ja Telia Sujuva 5G Netti.
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Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
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