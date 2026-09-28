Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vammaispalvelujen hankintaa ja pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita

30.9.2026 09:21:07 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 29.9.2026 muun muassa vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankintaa sekä pelastuslaitoksen taloutta ja palvelutasoa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vammaispalvelujen hankinnan tavoitteena joustavat ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat palvelut

Keusoten aluehallitus päätti käynnistää vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankinnan. Kumpikin kuuluu hyvinvointialueen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus päivätoimintaan ja/tai kehitysvammaisten työtoimintaan, jos vammaispalvelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Hankinnalla halutaan turvata laadukkaat, saavutettavat ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat palvelut sekä varmistaa palvelujen saatavuus, jatkuvuus ja yhdenvertainen toteutuminen koko hyvinvointialueella. Keusote järjestää päivätoimintaa ja kehitysvammaisten työtoimintaa omana palvelutuotantonaan sekä ostopalveluna. Palvelut kilpailutetaan siten, että palvelun määrä ja laajuus joustavat asiakkaan kulloistenkin tarpeiden ja elämäntilanteen mukaisesti. 

Kriittinen taloustilanne edellyttää kaikkien kustannusosioiden tiukkaa rajaamista

Keusoten aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös lausuntoja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarviosta ja alustavasta toimintasuunnitelmasta sekä palvelutasosta.

Pelastuslaitoksen esityksessä Keusoten maksuosuudeksi vuodelle 2027 arvioidaan 19,8 miljoonaa euroa. Pelastustoimen palvelujen jatkuvuus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Keusoten kriittinen taloustilanne ja tavoite kattaa 123,6 Me alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä edellyttävät kuitenkin kaikkien kustannusosioiden tiukkaa rajaamista. Tämän vuoksi Keusote ei voi varata pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarvioon esitettyä 19,8 Me maksuosuutta pelastustoimelle, vaan maksuosuus jää 18,9 Me:n tasolle. 

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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