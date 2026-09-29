Sotilasjohtajien tarinat kuvaaavat sodan paineisia vuosia ja kylmän sodan ajan Puolustusvoimien uudistamista

Talvi- ja jatkosota muodostavat keskeisen luvun Suomen selviytymistarinassa. Sodat olivat Suomen historian dramaattisimpia ja ratkaisevimpia vaiheita, jossa vaakalaudalla oli nuorehkon valtion itsenäisyys. Sota Neuvostoliittoa vastaan loppui syyskuussa 1944, mutta selviytymiskamppailu jatkui eri muodoin. Sodan jälkeen oli sopeuduttava täysin uuteen turvallisuusympäristöön.



Uusi sotahistoriateos keskittyy kymmeneen suomalaiseen upseeriin, jotka kokivat nämä talvisodan puolustustaistelut, jatkosodan hyökkäysvaiheen koettelemukset, asemasodan ankeat vuodet ja kesän 1944 eloonjäämiskamppailun. Teoksen kymmenen upseeria ovat Valo Nihtilä, Valter Nordgren, Usko Sakari Haahti, Sakari Simelius, Ville-Poju Somerkari, Leevi Välimaa, T. Olavi Lehti, Paavo Junttila, Ermei Kanninen ja Lauri Sutela.

Kirja perustuu pitkäaikaiseen tutkimus- ja kirjoitustyöhön ja se jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsitelee Suomen sotia 1939–1945 ja siinä käydään läpi upseerien sodan kokemuksia. Tapahtumia tarkastellaan kronologisesti. Sotavuodet ja välirauha muodostavat yhtenäisen historiallisen kokonaisuuden, jonka läpi kaikkien kymmenen upseerin toimintaa seurataan rinnakkain. Kirjan toinen osa taas käsittelee puolustusjärjestelmän kehitystä kylmän sodan aikana. Operatiivinen suunnittelu oli rakennettava vastaamaan uusia uhkia ja sodan opit sovitettava uuden ajan taktiikkaan, koulutukseen ja johtamiseen. Näitä muutoksia tarkastellaan kahdeksan upseerin työn kautta. Käsittely alkaa vuodesta 1944 ja päättyy 1980-luvun alkuun.

Kirjan ovat kirjoittaneet Mikko Karjalainen ja Petteri Jouko, jotka toimivat sotahistorian professoreina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kymmenen upseerikohtaloa – Miekalla ja kynällä Suomen puolesta ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 12.10.

Haastattelupyynnöt ja PDF-vedokset: ilmo.muuronen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi





KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen maanantaina 19.10. kello 15.00 alkaen Otavaan. Koska tilaa on rajatusti, pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 16.10. mennessä.

Missä: Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10

Milloin: Maanantaina 19.10. klo 15.00

Ilmoittautumiset: ilmo.muuronen@otava.fi