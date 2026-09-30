Energiaosaaminen osaksi koululaisten arkea Vaasassa – kilowatit tutuiksi tekemällä ja tutkimalla

Energia-alalla on Vaasassa poikkeuksellisen vahva asema. Vaasan seudulla toimii Pohjoismaiden johtava energiateknologiaklusteri EnergyVaasa, jonka yrityksissä työskentelee noin 13 000 ihmistä. Vaasalaisia energiaan liittyviä innovaatioita käytetään jokaisessa maailman maassa, ja kaupungissa on Pohjoismaiden eniten vihreitä patentteja.

Siksi energiaosaamista halutaan rakentaa Vaasassa jo lapsuudesta lähtien. Varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ulottuvan Vaasan energiakoulutuksen polun tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä energiasta ja sen roolista Vaasassa sekä yhteiskunnassa.

Energiaosaamisesta tulevaisuuden kansalaistaito

Kyse ei ole vain yksittäisistä säästövinkeistä, vaan valmiuksista osallistua omaa elinympäristöä koskeviin energia-asioihin.

”Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, ja haluamme varmistaa, että meillä riittää tulevaisuudessakin innostusta ja osaamista kehittää koko maailmaa hyödyttävää energiatekniikkaa. Tulevaisuus löytyy lapsista ja nuorista”, toteaa Vaasan kaupungin projektikoordinaattori Tiina Strand.

Tämä työ ei ala tyhjästä, sillä alkuvuonna 2026 Vaasan suomenkielisissä esiopetusryhmissä tehty auditointi osoittaa, että kestävän arjen taitoja rakennetaan Vaasassa jo varhain. Esiopetuksessa harjoitellaan esimerkiksi materiaalien säästämistä, kierrättämistä, luonnosta huolehtimista ja oman lähiympäristön tutkimista. Nämä käytännöt luovat hyvää energiaosaamisen pohjaa vaasalaisille lapsille oppimisen ja työelämän polulle.

Työpajoissa osaamista rakennetaan kokemusten kautta

Vaasan kaupungin koordinoima Nordic Energy Capital (NEC) -hanke vahvistaa kaupungin pitkäjänteistä energiakasvatustyötä. Hankkeessa Vaasan 4H-yhdistys ja Vaasan kaupunki ovat kehittäneet ja pilotoineet energia-aiheisia työpajoja koululaisille.

”4H-yhdistys on aina työskennellyt sen eteen, että lapset ja nuoret saavat elämässä tarvitsemansa tiedot ja taidot, ja tässä hankkeessa jatkamme tätä perinnettä energia-aiheiden parissa”, kertoo Vaasan 4H-yhdistyksen NEC-hankeasiantuntija Katja Turpeinen.

Työpajoissa lasten intoa energiateemoja kohtaan herätetään tekemällä ja tutkimalla. Lapset voivat esimerkiksi maalata, tehdä vatsarutistuksia osana energiajumppaa, laskea kilowatteja, rakentaa energialaitoksia LEGO-palikoista ja tutkia koulurakennusta lämpökameralla.

“Jokaisessa lapsessa asuu keksijä. Leikkimielisillä harjoituksilla, reilulla annoksella itsenäisyyttä ja oikealle tietotasolle mitoitetulla sisällöllä voimme ohjata lasten innostusta ja luovuutta energia-aiheiden pariin ja kasvattaa vastuullisia tulevaisuuden vaasalaisia”, Turpeinen kuvailee.

Työpajoista saatavia kokemuksia hyödynnetään energiakoulutuksen polun kehittämisessä.

Vaasassa energiasiirtymä on yhteinen asia

Lasten työpajat ovat osa NEC-hankkeen laajempaa tavoitetta vahvistaa vaasalaisten mahdollisuuksia olla mukana energiasiirtymässä. Hiilineutraalin tulevaisuuden rakentaminen edellyttää teknologian lisäksi sitä, että ihmiset ymmärtävät muutosta ja kokevat voivansa vaikuttaa siihen.

Energiasiirtymä vaikuttaa jokaisen arkeen – asumiseen, liikkumiseen, kustannuksiin ja elinympäristöön. Siksi energiaan liittyvää keskustelua halutaan tuoda lähemmäs kaupunkilaisia sinne, missä he jo ovat: kouluihin, asuinympäristöihin, yhdistyksiin ja muihin kohtaamispaikkoihin.

“NEC-hankkeessa haluamme osoittaa, että asukkaiden osallistuminen tekee energiasiirtymän teknisistä ratkaisuista entistä parempia. Kun kaupunkilaisten kokemukset yhdistetään energiatietoon ja uusiin teknologioihin, lopputulos toimii aidosti ihmisten arjessa. Tätä toimintamallia haluamme jakaa myös muiden eurooppalaisten kaupunkien käyttöön”, korostaa Vaasan kaupungin strategiapäällikkö Suvi Aho.

Tietoa Nordic Energy Capital -hankkeesta

Nordic Energy Capital (NEC) on EU-rahoitteinen hanke, jossa Vaasa kehittää uusia tapoja tehdä kaupungin energiankäytöstä viisaampaa, tehokkaampaa ja helpommin ymmärrettävää.

Hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sähköä ja lämpöä tuotetaan, käytetään ja voidaan ohjata entistä paremmin. Työssä hyödynnetään muun muassa digitaalisia malleja, energiankäyttöä kuvaavaa tietoa sekä asukkaiden, koulujen, yritysten ja muiden toimijoiden kokemuksia.

Tavoitteena on, että energiaan liittyvä tieto ei jäisi vain asiantuntijoille, vaan sitä voitaisiin ymmärtää ja hyödyntää myös arjessa, päätöksenteossa ja oppimisessa.

Hanketta koordinoi Vaasan kaupunki. Kumppaneina ovat Merinova, Vaasan yliopisto, EPV Energia, Vaasan Sähkö ja Vaasan 4H-yhdistys. Hanke toteutetaan vuosina 2025–2029.

Media on tervetullut seuraamaan työpajoja ja haastattelemaan työpajoihin osallistuvia Vikinga skolan oppilaita torstaina 8.10. klo 9.15–10.45 Vikinga skolassa (Urheilukatu 10) sekä Huutoniemen koulun oppilaita perjantaina 9.10. klo 9.00–11.30 Alkulan tilalla (Gripinpolku 1). Työpajavierailuista ja haastattelumahdollisuuksista lisätietoja antaa Vaasan 4H-yhdistyksen NEC-hankeasiantuntija Katja Turpeinen.