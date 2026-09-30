Keski-Suomen hyvinvointialueen lastenneuvolassa otetaan käyttöön digitaaliset lomakkeet
30.9.2026 09:54:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen lastenneuvola ottaa 1.10.2026 käyttöön digitaaliset lomakkeet kolmen kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden laajoihin terveystarkastuksiin. Lomakkeet täytetään digipalvelussa tai OmaHyvaks-sovelluksessa viikkoa ennen käyntiä. Verkossa voi myös varata ajan 1–6-vuotiaan määräaikaistarkastuksen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen lastenneuvolassa otetaan 1.10.2026 käyttöön uudet digitaaliset lomakkeet kolmen kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden laajoihin terveystarkastuksiin. Digilomakkeet korvaavat entiset paperiset lomakkeet.
– Suosittelemme täyttämään lomakkeet noin viikkoa ennen varattua tarkastusaikaa. Kun tiedot ovat terveydenhoitajan käytettävissä etukäteen, vastaanotolla voidaan keskittyä paremmin perheen tilanteeseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen, toteaa palveluvastaava Minttu Jokinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Lomakkeet löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalvelusta osoitteen www.hyvaks.fi/asioi-verkossa kautta sekä OmaHyvaks -mobiilisovelluksesta. Täytettäviä lomakkeita ovat neuvolan terveystarkastuksen esitietolomakkeet, neuvolan vauvaperheen arjen voimavarat -lomake, mielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi, neuvolan vauva-ajan ja leikki-iän Haluaisin kertoa -lomakkeet sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen päihdeseulontalomake.
Osa lomakkeista täytetään huoltajan nimissä ja osa puolesta asiointina lapsen nimissä.
– Huoltajan tulee lomaketta täyttäessään tarkistaa, kuuluuko se täyttää lapsen puolesta asioinnin kautta vai huoltajan omissa tiedoissa. Verkkoasioinnissa ohjeet näkyvät myös ajanvarauksen yhteydessä, muistuttaa terveydenhoitaja Saara Uotinen.
Ajanvaraus ja materiaalit verkossa
Neuvolasta muistutetaan, että huoltajat voivat varata itse verkossa ajan lapsen 1–6-vuotismääräaikaistarkastukseen. Verkkoajanvaraus tehdään www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivun kautta. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lastenneuvolan ajanvaraus vaatii myös oikeuden toisen puolesta asiointiin.
Verkkoajanvarausta tehtäessä on tärkeää tarkastaa, että matkapuhelinnumero näkyy omissa tiedoissa, ja että lupa tekstiviestin lähettämiseen on voimassa. Ajanvarauksen tiedot kannattaa lähettää myös omaan sähköpostiin, jolloin ajanvarauksen tietoja pääsee tarkastamaan myöhemmin.
Lastenneuvolassa on siirrytty käyttämään myös digitaalisesti jaettavia materiaaleja tulosteiden sijaan.
– Materiaalit voidaan lähettää asiakkaalle tekstiviestillä tai sähköpostitse. Uudesta toimintatavasta on saatu asiakkailta myönteistä palautetta, Jokinen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minttu Jokinen, palveluvastaava, Neuvolat ja seksuaaliterveys, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 037 7152, minttu.jokinen(at)hyvaks.fi
Saara Uotinen, terveydenhoitaja, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, saara.uotinen(at)hyvaks.fi, p. 040 484 5601
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, tiina.kelin(at)hyvaks.fi, p. 040 539 2584
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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