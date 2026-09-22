Reserviläisliitto lisää tuntuvasti tukea reserviläisten ampumaharjoitteluun

Patruunatuella halutaan parantaa reserviläisten mahdollisuuksia harjoitella ammuntaa ja ylläpitää ampumataitoaan eri puolilla Suomea. Tuki kohdistetaan Reserviläisliiton 18 maakunnallisen reserviläispiirin ja 314 paikallisen reserviläisyhdistyksen kautta suoraan ruohonjuuritason toimintaan.



Päätös tehdään tilanteessa, jossa kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan on jälleen kasvussa. Reserviläisliittoon on hakeutunut tänä vuonna enemmän uusia jäseniä kuin vastaavaan aikaan viime vuonna tai edellisvuonna. Liiton jäsenmäärä oli jo vuodenvaihteessa yli 51 000.



Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen pitää 100 000 euron panostusta merkittävänä tukena paikalliselle reserviläistoiminnalle.



– Kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan kasvaa, ja samalla meidän on pystyttävä tarjoamaan jäsenille konkreettisia mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää osaamistaan. Yhdistyksemme tekevät tässä erittäin arvokasta työtä. Tällä päätöksellä haluamme antaa kädenojennuksen juuri sinne, missä toiminta tapahtuu – piireihin, yhdistyksiin ja ampumaradoille eri puolille Suomea, Salminen sanoo.



Ammunta on yksi Reserviläisliiton keskeisistä toimintamuodoista. Patruunatukihaun tavoitteena on helpottaa harjoittelusta aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistaa entistä useammalle jäsenelle säännöllinen ampumaharjoittelu.



Muuttunut turvallisuusympäristö on viime vuosina lisännyt suomalaisten kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja reserviläistoimintaan. Reserviläisliiton mukaan on tärkeää, että kasvava kiinnostus voidaan kanavoida aktiiviseksi toiminnaksi ja reserviläisten osaamisen ylläpitämiseksi.



– Ampumataito on reserviläisen keskeinen perustaito, jota voidaan ylläpitää vain harjoittelemalla. Haluamme, että mahdollisimman monella motivoituneella reserviläisellä on mahdollisuus päästä harjoittelemaan. Samalla vahvistamme paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä ja tuemme koko suomalaisen reservin toimintakykyä, Salminen toteaa.



Patruunatukea voivat hakea Reserviläisliiton reserviläispiirit ja paikallisyhdistykset loppuvuoden 2026 aikana. Piirit ja yhdistykset itse hankkivat patruunat, ja tuki myönnetään hakemusten ja kuittien perusteella. Haun tarkemmista hakukriteereistä, aikataulusta ja tuen jakamisen periaatteista tiedotetaan piireille ja yhdistyksille erikseen.



Reserviläisliiton jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa yli 51 000. Liiton jäsenyhdistysten toimintaan kuuluu ampumaurheilun ja ampumataidon ylläpitämisen lisäksi muun muassa liikuntaa, koulutusta, varautumista sekä muuta vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa.

Lisätietoja:

Minna Nenonen

toiminnanjohtaja

p. 040 072 1412

minna.nenonen@reservilaisliitto.fi