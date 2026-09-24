Mehiläinen avaa uuden toimipisteen Leville yhteistyössä Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa

Mehiläinen tuottaa Levillä työterveyspalveluita sekä valtakunnallisille työterveysasiakkailleen että alueen yrityksille. Yhteistyö Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa mahdollistaa monipuolisen ja sujuvan palvelukokonaisuuden myös matkailukeskuksen vilkkaimpina kausina.

– On hienoa päästä aloittamaan yhteistyö Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa juuri ennen Levi World Cupia. Levin uusi toimipiste tuo työterveyspalvelumme lähemmäs Levin alueen yrityksiä ja työntekijöitä. Yhteistyö vahvan paikallisen kumppanin kanssa mahdollistaa monipuoliset terveyspalvelut paikallisille asukkaille, alueella työskenteleville ja matkailijoille, iloitsee Mehiläisen yksikönjohtaja Seija Vaihoja.

– Tunturikeskuksissa terveyspalveluilta vaaditaan nopeaa reagointia, sesonkien tuntemusta ja erityisosaamista talviurheiluvammojen hoidossa. Yhteistyössä yhdistyvät pitkä kokemuksemme Levin olosuhteista ja erityisosaamisemme rinne- ja talviurheiluvammojen hoidosta sekä Mehiläisen laaja valtakunnallinen palveluverkosto, toteaa Tunturin Lääkärikeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnasta vastaava lääkäri Niko Heinonen.

Suomen suurimmissa tunturikeskuksissa toimivalla Tunturin Lääkärikeskuksella on toimipisteitä Levin lisäksi myös Rukalla, Saariselällä ja Pyhällä.

Kattavat palvelut saman katon alta

Mehiläinen ja Tunturin Lääkärikeskus aloittavat toiminnan yhteisissä terveyspalveluille suunnitelluissa tiloissa. Lääkärikeskuksessa tarjotaan yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanottoja, tapaturmapäivystystä, työterveyshuollon palveluita sekä laboratorio- ja röntgenpalveluita. Tapaturmapäivystyksessä on saatavilla myös kipsauspalvelut.

Talvikaudella lääkärikeskus palvelee pääsääntöisesti päivittäin kello 8–22. Tapaturmapäivystyksen tukena toimii lisäksi ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin takapäivystys, mikä mahdollistaa erikoislääkärikonsultaation tarvittaessa myös päivystyksen yhteydessä.

– Levillä asiakaskunta ja palvelutarpeet vaihtelevat voimakkaasti sesongin mukaan. Erityisesti talvikaudella palvelukokonaisuus on rakennettu vastaamaan alueen asukkaiden ja yritysten lisäksi kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin. Palvelumallissa on huomioitu myös vakuutusasiakkaiden sujuva hoito, Vaihoja kertoo.

Mehiläisen Rovaniemen lääkärikeskus ja sairaala täydentävät Levin palvelukokonaisuutta

Levin toimipisteen asiakkaat hyötyvät myös Mehiläisen Rovaniemen lääkärikeskuksen ja sairaalan erikoisosaamisesta. Tarvittaessa jatkotutkimukset, erikoislääkärin arvio ja soveltuvissa tilanteissa leikkaushoito voidaan järjestää Rovaniemellä osana yhtenäistä hoitopolkua.

– Matkailijan näkökulmasta on tärkeää, ettei hoitopolku pääty Leviltä lähtemiseen. Valtakunnallinen verkostomme mahdollistaa sen, että Levillä aloitettua hoitoa, jatkotutkimuksia ja seurantakäyntejä voidaan tarvittaessa jatkaa asiakkaan kotipaikkakunnalla Mehiläisen muissa toimipisteissä, Vaihoja päättää.

Uusi toimipiste avaa ovensa viikolla 46 osoitteessa Leviraitti 6.



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