Mehiläinen avaa uuden toimipisteen Leville yhteistyössä Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa
30.9.2026 10:17:33 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen avaa marraskuussa uuden toimipisteen Levin keskustaan yhdessä Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa. Yhteistyö tuo yhteen Tunturin Lääkärikeskuksen pitkän kokemuksen tunturikeskuksessa toimimisesta ja talviurheiluvammojen hoidosta sekä Mehiläisen laajan valtakunnallisen palvelu- ja hoitoverkoston. Uusi Leviraitilla sijaitseva toimipiste vahvistaa samalla Mehiläisen työterveyspalveluita ja palveluverkostoa Lapissa.
Mehiläinen tuottaa Levillä työterveyspalveluita sekä valtakunnallisille työterveysasiakkailleen että alueen yrityksille. Yhteistyö Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa mahdollistaa monipuolisen ja sujuvan palvelukokonaisuuden myös matkailukeskuksen vilkkaimpina kausina.
– On hienoa päästä aloittamaan yhteistyö Tunturin Lääkärikeskuksen kanssa juuri ennen Levi World Cupia. Levin uusi toimipiste tuo työterveyspalvelumme lähemmäs Levin alueen yrityksiä ja työntekijöitä. Yhteistyö vahvan paikallisen kumppanin kanssa mahdollistaa monipuoliset terveyspalvelut paikallisille asukkaille, alueella työskenteleville ja matkailijoille, iloitsee Mehiläisen yksikönjohtaja Seija Vaihoja.
– Tunturikeskuksissa terveyspalveluilta vaaditaan nopeaa reagointia, sesonkien tuntemusta ja erityisosaamista talviurheiluvammojen hoidossa. Yhteistyössä yhdistyvät pitkä kokemuksemme Levin olosuhteista ja erityisosaamisemme rinne- ja talviurheiluvammojen hoidosta sekä Mehiläisen laaja valtakunnallinen palveluverkosto, toteaa Tunturin Lääkärikeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnasta vastaava lääkäri Niko Heinonen.
Suomen suurimmissa tunturikeskuksissa toimivalla Tunturin Lääkärikeskuksella on toimipisteitä Levin lisäksi myös Rukalla, Saariselällä ja Pyhällä.
Kattavat palvelut saman katon alta
Mehiläinen ja Tunturin Lääkärikeskus aloittavat toiminnan yhteisissä terveyspalveluille suunnitelluissa tiloissa. Lääkärikeskuksessa tarjotaan yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanottoja, tapaturmapäivystystä, työterveyshuollon palveluita sekä laboratorio- ja röntgenpalveluita. Tapaturmapäivystyksessä on saatavilla myös kipsauspalvelut.
Talvikaudella lääkärikeskus palvelee pääsääntöisesti päivittäin kello 8–22. Tapaturmapäivystyksen tukena toimii lisäksi ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin takapäivystys, mikä mahdollistaa erikoislääkärikonsultaation tarvittaessa myös päivystyksen yhteydessä.
– Levillä asiakaskunta ja palvelutarpeet vaihtelevat voimakkaasti sesongin mukaan. Erityisesti talvikaudella palvelukokonaisuus on rakennettu vastaamaan alueen asukkaiden ja yritysten lisäksi kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin. Palvelumallissa on huomioitu myös vakuutusasiakkaiden sujuva hoito, Vaihoja kertoo.
Mehiläisen Rovaniemen lääkärikeskus ja sairaala täydentävät Levin palvelukokonaisuutta
Levin toimipisteen asiakkaat hyötyvät myös Mehiläisen Rovaniemen lääkärikeskuksen ja sairaalan erikoisosaamisesta. Tarvittaessa jatkotutkimukset, erikoislääkärin arvio ja soveltuvissa tilanteissa leikkaushoito voidaan järjestää Rovaniemellä osana yhtenäistä hoitopolkua.
– Matkailijan näkökulmasta on tärkeää, ettei hoitopolku pääty Leviltä lähtemiseen. Valtakunnallinen verkostomme mahdollistaa sen, että Levillä aloitettua hoitoa, jatkotutkimuksia ja seurantakäyntejä voidaan tarvittaessa jatkaa asiakkaan kotipaikkakunnalla Mehiläisen muissa toimipisteissä, Vaihoja päättää.
Uusi toimipiste avaa ovensa viikolla 46 osoitteessa Leviraitti 6.
Lisätietoja
- Mehiläinen, yksikönjohtaja Seija Vaihoja
- Tunturin Lääkärikeskus, hallituksen puheenjohtaja Niko Heinonen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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