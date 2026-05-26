MV-Jäähdytyksen palveluverkosto vahvistuu Lapissa: Lapin Kylmätekniikka Oy liittyy MV:n tiimiin

MV-Jäähdytys vahvistaa palveluverkostoaan sopimalla liiketoimintakaupoista ylitorniolaisen Lapin Kylmätekniikan kanssa. Yrityskauppa tukee MV-Jäähdytyksen strategiaa olla vahva valtakunnallinen ja paras paikallinen kylmä-, jäähdytys- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö, joka yhdistää alan huippuosaajat.

Liiketoimintakaupan myötä Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari sekä viisi työntekijää liittyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin 1.10.2026 alkaen. Lapin Kylmätekniikka jatkaa toimintaansa omalla nimellään myös yrityskaupan jälkeen.

- On todella hienoa saada Juho sekä koko Lapin Kylmätekniikan tiimi mukaan kehittämään kylmäalan palveluita Lapin alueella. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä kumppaneina jo muutaman vuoden ajan, joten yhteistyön syventäminen on meille luonteva seuraava askel, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Jyrki Martikainen.

- Heidän vahva osaamisensa ja alueen tuntemuksensa yhdessä MV-Jäähdytyksen valtakunnallisten resurssien kanssa vahvistavat asiakaspalveluamme Lapissa, Martikainen jatkaa.

Matkailun kasvu lisää kylmäalan palveluiden kysyntää

Matkailun kasvu Lapissa lisää tarvetta toimintavarmalle kylmätekniikalle. Kaupan myötä paikallinen asiantuntijuus saa tuekseen muun muassa MV-Jäähdytyksen kattavan logistiikkaverkoston sekä laajan teknisen tuen.

- Asiakkaillemme yhteistyö tarkoittaa yhä tuttuja ammattilaisia ja paikallista palvelua, mutta nyt saamme tueksemme vahvan tiimin, jonka tuella voimme yhdessä kehittää alueen kylmäalan palveluita. Yhteistyö avaa samalla mahdollisuuksia palvella jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa, sanoo Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari.

- Odotan yhteistyötä innolla. MV-Jäähdytyksen kanssa meitä yhdistävät samanhenkisyys ja samankaltainen näkemys alan tulevaisuudesta. Yhteistyön tiivistäminen tuntuu luontevalta, kun ajatuksemme toiminnan kehittämisestä ja asiakkaiden palvelemisesta kohtaavat, Kauvosaari tiivistää.

Lapin Kylmätekniikka Oy

Lapin Kylmätekniikka Oy on 2019 perustettu kylmä- ja LVI-tekniikan asiantuntijayritys. Sen kotipaikka on Ylitornio ja liikevaihto 2025 oli 1,2 miljoonaa. Yritys työllistää kuusi henkilöä ja sen asiakkaina ovat yritykset ja kotitaloudet.