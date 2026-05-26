MV-Jäähdytys Oy

MV-Jäähdytyksen palveluverkosto vahvistuu Lapissa: Lapin Kylmätekniikka Oy liittyy MV:n tiimiin

30.9.2026 14:01:00 EEST | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote

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Valtakunnallinen kylmä- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö MV-Jäähdytys Oy ja ylitorniolainen Lapin Kylmätekniikka Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta. Yrityskaupan myötä Lapin alueen kylmäpalvelut vahvistuvat. Liiketoimintakauppa astuu voimaan 1.10.2026.

MV-Jäähdytys  vahvistaa palveluverkostoaan sopimalla liiketoimintakaupoista ylitorniolaisen Lapin Kylmätekniikan kanssa. Yrityskauppa tukee MV-Jäähdytyksen strategiaa olla vahva valtakunnallinen ja paras paikallinen kylmä-, jäähdytys- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö, joka yhdistää alan huippuosaajat.

Liiketoimintakaupan myötä Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari sekä viisi työntekijää liittyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin 1.10.2026 alkaen. Lapin Kylmätekniikka jatkaa toimintaansa omalla nimellään myös yrityskaupan jälkeen.

- On todella hienoa saada Juho sekä koko Lapin Kylmätekniikan tiimi mukaan kehittämään kylmäalan palveluita Lapin alueella. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä kumppaneina jo muutaman vuoden ajan, joten yhteistyön syventäminen on meille luonteva seuraava askel, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Jyrki Martikainen.

- Heidän vahva osaamisensa ja alueen tuntemuksensa yhdessä MV-Jäähdytyksen valtakunnallisten resurssien kanssa vahvistavat asiakaspalveluamme Lapissa, Martikainen jatkaa.

Matkailun kasvu lisää kylmäalan palveluiden kysyntää

Matkailun kasvu Lapissa lisää tarvetta toimintavarmalle kylmätekniikalle. Kaupan myötä paikallinen asiantuntijuus saa tuekseen muun muassa MV-Jäähdytyksen kattavan logistiikkaverkoston sekä laajan teknisen tuen.

- Asiakkaillemme yhteistyö tarkoittaa yhä tuttuja ammattilaisia ja paikallista palvelua, mutta nyt saamme tueksemme vahvan tiimin, jonka tuella voimme yhdessä kehittää alueen kylmäalan palveluita. Yhteistyö avaa samalla mahdollisuuksia palvella jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa, sanoo Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari.

- Odotan yhteistyötä innolla. MV-Jäähdytyksen kanssa meitä yhdistävät samanhenkisyys ja samankaltainen näkemys alan tulevaisuudesta. Yhteistyön tiivistäminen tuntuu luontevalta, kun ajatuksemme toiminnan kehittämisestä ja asiakkaiden palvelemisesta kohtaavat, Kauvosaari tiivistää.

Lapin Kylmätekniikka Oy
Lapin Kylmätekniikka Oy on 2019 perustettu kylmä- ja LVI-tekniikan asiantuntijayritys. Sen kotipaikka on Ylitornio ja liikevaihto 2025 oli 1,2 miljoonaa. Yritys työllistää kuusi henkilöä ja sen asiakkaina ovat yritykset ja kotitaloudet.

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MV-Jäähdytyksen operatiivinen johtaja Tatu Salminen ja Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari

Avainsanat

KylmätekniikkaMV-JäähdytysyrityskauppaJäähdytyslämpöpumput

Yhteyshenkilöt

Kuvat

MV-Jäähdytyksen operatiivinen johtaja Tatu Salminen ja Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari
MV-Jäähdytyksen operatiivinen johtaja Tatu Salminen ja Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari
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MV-Jäähdytyksen logistiikkakeskus Pirkkalassa.
MV-Jäähdytyksen logistiikkakeskus Pirkkalassa.
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MV-Jäähdytyksen huoltoautot ovat tuttu näky eri puolilla Suomea.
MV-Jäähdytyksen huoltoautot ovat tuttu näky eri puolilla Suomea.
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Tietoja julkaisijasta

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 39 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys palvelee valtakunnallisesti 350 hartiaisen henkilöstönsä voimin, ja sillä on 17 palvelu- ja logistiikkakeskusta ympäri Suomen.

MV-Jäähdytys on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on yrittäjävetoinen konserni ja johtava toimija energiatehokkaissa jäähdytys- ja lämmitysratkaisuissa. Vuonna 2021 perustettu Nordic Climate Group toimii yli 100 toimipisteessä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Saksassa. Konserni työllistää yli 2 500 henkilöä, ja sen kokonaisliikevaihto on noin 650 miljoonaa euroa.

MV-Jäähdytyksen yksi logistiikkakeskuksista

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