MV-Jäähdytyksen palveluverkosto vahvistuu Lapissa: Lapin Kylmätekniikka Oy liittyy MV:n tiimiin
30.9.2026 14:01:00 EEST | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote
Valtakunnallinen kylmä- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö MV-Jäähdytys Oy ja ylitorniolainen Lapin Kylmätekniikka Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta. Yrityskaupan myötä Lapin alueen kylmäpalvelut vahvistuvat. Liiketoimintakauppa astuu voimaan 1.10.2026.
MV-Jäähdytys vahvistaa palveluverkostoaan sopimalla liiketoimintakaupoista ylitorniolaisen Lapin Kylmätekniikan kanssa. Yrityskauppa tukee MV-Jäähdytyksen strategiaa olla vahva valtakunnallinen ja paras paikallinen kylmä-, jäähdytys- ja ammattikeittiötekniikan palveluyhtiö, joka yhdistää alan huippuosaajat.
Liiketoimintakaupan myötä Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari sekä viisi työntekijää liittyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin 1.10.2026 alkaen. Lapin Kylmätekniikka jatkaa toimintaansa omalla nimellään myös yrityskaupan jälkeen.
- On todella hienoa saada Juho sekä koko Lapin Kylmätekniikan tiimi mukaan kehittämään kylmäalan palveluita Lapin alueella. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä kumppaneina jo muutaman vuoden ajan, joten yhteistyön syventäminen on meille luonteva seuraava askel, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Jyrki Martikainen.
- Heidän vahva osaamisensa ja alueen tuntemuksensa yhdessä MV-Jäähdytyksen valtakunnallisten resurssien kanssa vahvistavat asiakaspalveluamme Lapissa, Martikainen jatkaa.
Matkailun kasvu lisää kylmäalan palveluiden kysyntää
Matkailun kasvu Lapissa lisää tarvetta toimintavarmalle kylmätekniikalle. Kaupan myötä paikallinen asiantuntijuus saa tuekseen muun muassa MV-Jäähdytyksen kattavan logistiikkaverkoston sekä laajan teknisen tuen.
- Asiakkaillemme yhteistyö tarkoittaa yhä tuttuja ammattilaisia ja paikallista palvelua, mutta nyt saamme tueksemme vahvan tiimin, jonka tuella voimme yhdessä kehittää alueen kylmäalan palveluita. Yhteistyö avaa samalla mahdollisuuksia palvella jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa, sanoo Lapin Kylmätekniikan yrittäjä Juho Kauvosaari.
- Odotan yhteistyötä innolla. MV-Jäähdytyksen kanssa meitä yhdistävät samanhenkisyys ja samankaltainen näkemys alan tulevaisuudesta. Yhteistyön tiivistäminen tuntuu luontevalta, kun ajatuksemme toiminnan kehittämisestä ja asiakkaiden palvelemisesta kohtaavat, Kauvosaari tiivistää.
Lapin Kylmätekniikka Oy
Lapin Kylmätekniikka Oy on 2019 perustettu kylmä- ja LVI-tekniikan asiantuntijayritys. Sen kotipaikka on Ylitornio ja liikevaihto 2025 oli 1,2 miljoonaa. Yritys työllistää kuusi henkilöä ja sen asiakkaina ovat yritykset ja kotitaloudet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki MartikainenMV-Jäähdytys Oy / Nordic Climate Group
Toimitusjohtaja | MV-Jäähdytys Oy
Suomen maajohtaja | Nordic Climate Group
Juho KauvosaariLapin Kylmätekniikka Oy
Yrittäjä
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 39 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys palvelee valtakunnallisesti 350 hartiaisen henkilöstönsä voimin, ja sillä on 17 palvelu- ja logistiikkakeskusta ympäri Suomen.
MV-Jäähdytys on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on yrittäjävetoinen konserni ja johtava toimija energiatehokkaissa jäähdytys- ja lämmitysratkaisuissa. Vuonna 2021 perustettu Nordic Climate Group toimii yli 100 toimipisteessä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Saksassa. Konserni työllistää yli 2 500 henkilöä, ja sen kokonaisliikevaihto on noin 650 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MV-Jäähdytys Oy
MV-Jäähdytys avaa uuden toimipisteen Kuopioon – jo seitsemäs toimipiste vuoden sisällä26.5.2026 06:16:00 EEST | Tiedote
Suomen johtaviin kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiöihin kuuluva MV-Jäähdytys jatkaa vahvaa kasvuaan avaamalla uuden toimipisteen Kuopioon. Toimipiste on MV-Jäähdytykselle jo seitsemäs uusi toimipiste noin vuoden sisällä.
MV-Jäähdytys laajentaa Ouluun10.4.2026 06:17:00 EEST | Tiedote
Suomen johtaviin kylmätekniikan ja ammattikeittiölaitteiden huolto- ja projektiyhtiöihin kuuluva MV-Jäähdytys laajentaa palveluverkostoaan avaamalla uuden toimipisteen Ouluun.
Jyrki Martikainen MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi17.3.2026 09:00:06 EET | Tiedote
MV-Jäähdytys ja Nordic Climate Group Suomi jatkavat kasvuaan uuden kipparin voimin. Uudeksi toimitusjohtajaksi ja Suomen maajohtajaksi on nimetty Jyrki Martikainen. Martikainen aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta. MV-Jäähdytyksen nykyinen toimitusjohtaja ja Nordic Climate Group Suomen maajohtaja Ilpo Mäkelä jatkaa yrityksen hallituksessa.
Kovat pakkaset lisäsivät lämpöpumppujen korjauskäyntejä 66 % - Yrityksissä olisi hyvä varautua varalämmityksellä17.2.2026 06:16:00 EET | Tiedote
Kireät pakkasjaksot ovat ruuhkauttaneet lämpöpumppujen huoltopalvelut eri puolilla Suomea. MV-Jäähdytyksellä lämpöpumppujen huoltojen määrä kasvoi tammikuussa 66 % edellisvuoteen verrattuna. Moni häiriö olisi kuitenkin ehkäistävissä ennakoivalla huollolla ja varmistamalla riittävä varalämmitys kovimpien pakkasten varalle.
MV-Jäähdytys on ostanut hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hile Oy:n7.5.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hile Oy:n kanssa. Yrityskaupan myötä kylmä- ja lämmitysratkaisujen palvelut vahvistuvat Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme