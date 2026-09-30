Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden lääkärityö järjestetään uudella tavalla Keski-Suomessa
30.9.2026 10:38:13 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden lääkärityö järjestetään uudella tavalla 1.10.2026 alkaen.
Jatkossa psykiatrien työ painottuu aiempaa selkeämmin vaikeimpien ja vaativinta psykiatrista osaamista edellyttävien mielenterveyshäiriöiden diagnosointiin ja hoitosuunnitelmien laatimiseen. Psykiatrit tukevat lisäksi perustason lääkäreitä konsultaatioilla silloin, kun potilaan tilanne sitä vaatii.
Psykiatrien käytettävissä oleva resurssi kootaan kahteen alueeseen, joista toinen toimii Jyväskylässä ja toinen palvelee muuta maakuntaa. Tavoitteena on käyttää käytettävissä oleva psykiatrien työpanos mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja varmistaa, että psykiatrista asiantuntemusta on saatavilla tasapuolisesti eri puolilla Keski-Suomea.
Perusterveydenhuollon lääkärit vastaavat ensisijaisesti potilaiden mielenterveys- ja riippuvuusongelmien hoidosta silloin, kun hoito voidaan toteuttaa perustasolla. Perusterveydenhuollon lääkäreillä on vahva psykiatrien konsultaatiotuki ja tarvittaessa potilas ohjataan psykiatriseen hoitoon.
Muutos voi aluksi näkyä lääkäriaikojen saatavuudessa
Uuden toimintamallin käyttöönotto voi aiheuttaa viivettä lääkäriaikojen saamisessa mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Muutoksella pyritään kuitenkin pidemmällä aikavälillä parantamaan mielenterveyspotilaiden lääkäripalveluiden saatavuutta, selkeyttämään työnjakoa omalääkäreiden ja psykiatrien kesken ja kohdentamaan psykiatrien osaamista niihin tilanteisiin, joissa sitä eniten tarvitaan.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueelta:
Maija Ratinen, palvelupäällikkö, psykiatrian ylilääkäri, p. 050 305 3413, maija.ratinen@hyvaks.fi
Sampsa Mäkinen, mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ylilääkäri, p. 050 472 1648,
sampsa.makinen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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