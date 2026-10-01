Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palliatiivista hoitoa kehitetään kireästä taloustilanteesta huolimatta

- Valtakunnallisesti palliatiivisen hoidon kenttää pyritään parhaillaan selkeyttämään myös lainsäädännöllisesti. Eduskunnassa on nyt syksyllä keskustelussa terveydenhuoltolain muutos, jossa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon määritelmät säädettäisiin terveydenhuoltolaissa ja palveluiden tuottamisen vastuu säädettäisiin hyvinvointialueille, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Kristiina Tyynelä-Korhonen.

Tyynelä-Korhonen ilmaisee huolensa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puolesta hyvinvointialueiden rahoitusvaikeuksien vuoksi.

- Toiveena on, ettei esimerkiksi Päijät-Hämeessä vuosien aikana tehty kehittämistyö ja osaaminen häviä rahoituspaineissa ja muutosten puhaltaessa.

Kolmivuotistaipaleensa kunniaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palliatiivinen keskus järjestää seminaarin palliatiivisia potilaita hoitaville ja palveluista päättäville torstaina 8. lokakuuta kello 13-15.45 Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin koulutustiloissa osoitteessa Tarjantie 78, Lahti.



Seminaarissa puheenvuoron käyttää HUSin Palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Outi Akrén. Ylilääkäri Kristiina Tyynelä-Korhonen puolestaan kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palliatiivisen keskuksen toiminnasta ja kehittämisestä nyt ja tulevaisuudessa.



Seminaarin päättää asiantuntijaryhmän paneelikeskustelu, jonka aiheena on vakavasti sairastuneen ja hänen läheistensä psykososiaalisen tuen tarve, palveluiden tilanne ja niiden kehittämisen tarve.



Tarkempi ohjelma alla.

Palliatiivinen keskus 3-vuotta Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Aika: torstai 8.10.2026 klo 13- 15.45.

Paikka Jalmarin sairaalan koulutustila1+2, osoite Tarjantie 78, Lahti.

Ohjelma:

Klo 13 Tervetuloa

Klo 13.10 HUSin Palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Outi Akrénin puheenvuoro

Klo 13.45 Päijät-Hämeen hva:n palliatiivisen keskuksen toiminta ja kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa/ ylilääkäri Kristiina Tyynelä-Korhonen

Klo 14.15 Virkistäytymistauko

Klo 14.45 Vakavasti sairastuneen ja hänen läheistensä psykososiaalisen tuen tarve, palveluiden tilanne ja niiden kehittämisen tarve/Paneelikeskustelu/ asiantuntijaryhmä

Klo 15.30 Yhteistä keskustelua

Klo 15.45 Kotiin