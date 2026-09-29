Juustoportille Ruokaprovinssi-yrityspalkinto
30.9.2026 14:46:52 EEST | Juustoportti Oy | Tiedote
Juustoportille on myönnetty vuoden 2026 Ruokaprovinssi-yrityspalkinto tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä, uudistumisesta ja Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan vahvistamisesta. Tunnustus tekee näkyväksi sen työn, jota alueella tehdään joka päivä suomalaisen ruoan ja vahvan ruokaketjun eteen.
Juustoportille on myönnetty vuoden 2026 Ruokaprovinssi-yrityspalkinto. Ensimmäistä kertaa jaettava palkinto myönnetään eteläpohjalaiselle ruoka-alan yritykselle, joka on toiminnallaan vahvistanut Etelä-Pohjanmaan asemaa ruokamaakuntana.
Palkintoraati nostaa perusteluissaan esiin Juustoportin vuosikymmenten pitkäjänteisen kehitystyön, tuotekehityksen ja uudistumiskyvyn. Myös viime vuosien investoinnit osoittavat luottamusta alueen ruokaosaamiseen ja luovat edellytyksiä kasvulle tulevaisuudessa.
Etelä-Pohjanmaa on suuri ruokamaakunta. Etelä-Pohjanmaan liiton arvion mukaan maakunnassa tuotetaan noin 14 prosenttia Suomen ruoasta eli noin seitsemäsosa. Alueella on vahvaa alkutuotantoa ja elintarvikkeiden jatkojalostusta sekä paljon ruokaan liittyvää osaamista.
– Tämä tunnustus tuntuu erityisen hienolta, sillä Etelä-Pohjanmaa on Juustoportille tärkeä kotimaakunta ja vahva suomalaisen ruoantuotannon alue. Täällä tehdään paljon työtä suomalaisen ruoan eteen pellolta ja maatiloilta jalostukseen asti. Meille on tärkeää, että suomalaisilla on hyvää ruokaa joka päivä ja että kotimainen ruoantuotanto säilyy vahvana myös tulevaisuudessa. Sillä on suuri merkitys myös Suomen huoltovarmuudelle. Kehittynyt elintarvikeketju luo vientikilpailukykyä mutta korvaa myös tuontia, joka on suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeä asia, sanoo Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.
Juustoportin kasvu on rakentunut yhteistyölle.
– Haluamme kiittää tästä tunnustuksesta Ruokaprovinssia, koko henkilöstöämme, maidontuottajiamme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme. Kiitos kuuluu myös kaupungeille ja kunnille, jotka omalta osaltaan luovat edellytyksiä sille, että voimme jatkaa työtämme, investoida ja kasvaa. Ruokaa tehdään yhdessä, Keski-Kasari sanoo.
Ruokaprovinssi-palkinnot jaettiin vuonna 2026 ensimmäistä kertaa. Ruokaprovinssi-yrityspalkinnon lisäksi Ruokaprovinssi-palkinnon sai jalasjärveläinen maatalousyrittäjä Liisa Vuorela Koskenojan tilalta. Vuorela palkittiin pitkäjänteisestä työstä eteläpohjalaisen maidontuotannon, maatalouden ja suomalaisen ruoantuotannon tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.
Juustoportti onnittelee lämpimästi Liisaa hienosta ja ansaitusta tunnustuksesta.
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Yhteyshenkilöt
Niklas Keski-KasariJohtaja, markkinointi ja viestintäPuh:+358400509098niklas.keski-kasari@juustoportti.fi
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Tietoja julkaisijasta
Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta yli 400 henkilöä työllistäväksi perheyritykseksi, jonka liikevaihto on 130 miljoonaa euroa. Meijerituotteiden lisäksi yritys valmistaa Jalasjärvellä esimerkiksi mehuja ja kauratuotteita, Kuopiossa toimiva Kasvisgalleria valmistaa ruokatuotteita. Juustoportilla on liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa. Juustoportti-ketju on valittu vuoden taukopaikaksi.
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