Hartela rakentaa YES-EU:n uuden pääkonttorin Aviapolikseen

Äyritie 6:een Vantaalle rakennettava kohde toteutetaan yhteistyössä kiinteistön omistajan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n kanssa. Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2026, ja kohteen on määrä valmistua syksyllä 2027.

Kohteen laajuus on noin 8 200 bruttoneliömetriä. Kolmikerroksiseen toimisto-osaan sijoittuvat asiakasvastaanotto, showroom-tilat ja YES-EU:n uusi pääkonttori. Lisäksi kohteeseen rakennetaan laajat huolto-, korjaamo- ja varaosatilat sähköiselle hyötyajoneuvokalustolle.

Hankkeessa tavoitellaan BREEAM Very Good -ympäristösertifiointitasoa. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuteen, vastuullisiin ratkaisuihin sekä rakennuksen pitkään elinkaareen. Hanke tukee samalla liikenteen sähköistymistä ja vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin kehittymistä Suomessa.

"YES-EU:n uusi pääkonttori on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa asiakkaan liiketoiminnan kehitys, vastuullisuustavoitteet ja kiinteistön pitkäaikainen arvo kohtaavat. Parhaat hankkeet syntyvät, kun käyttäjän tarpeet, sijoittajan tavoitteet, suunnittelu ja toteutus yhdistetään jo varhaisessa vaiheessa. Tällainen yhteistyö on Hartelan toiminnan ytimessä, ja sen avulla pystymme kehittämään hankkeita asiakaslähtöisesti ja toteuttamaan ne kilpailukykyisesti”, kertoo Hartelan liiketoimintajohtaja Jarkko Ilkka.

YES-EU:n nykyiset toimitilat Vantaan Perintötiellä ovat käyneet kasvavan liiketoiminnan myötä ahtaiksi. Uusi pääkonttori mahdollistaa nykyasiakkaiden entistä sujuvamman palvelun sekä liiketoiminnan laajentamisen uusiin ajoneuvoluokkiin.

”Rakennustöiden käynnistyminen Äyritiellä on meille tärkeä ja odotettu askel. Sähköbussien ja latausratkaisujen rinnalle olemme tuoneet sähköpakettiautot, ja seuraavaksi markkinoille tulevat sähköiset kuorma-autot. Uuden pääkonttorin huoltotilat, varaosavarasto ja showroom palvelevat koko tätä kalustoa. Kehä III:n varrella sijaitseva kiinteistö on asiakkaidemme helposti saavutettavissa, ja yhdessä Turun, Tampereen ja Kuopion toimipisteidemme kanssa se vahvistaa kykyämme tukea asiakkaita koko ajoneuvon elinkaaren ajan”, sanoo YES-EU Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kytölä.

Kiinteistön omistaja Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj toimii hankkeen rakennuttajana. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Aviapoliksen alueella Kehä III:n varrella.

”Pitkäjänteisenä kiinteistösijoittajana ja -kehittäjänä tavoitteemme on luoda asiakkaillemme toimitilaratkaisuja, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua vuosikymmeniksi eteenpäin. YES-EU on erinomainen esimerkki nopeasti kasvavasta ja tulevaisuuteen katsovasta yrityksestä, jonka tarpeisiin voimme toteuttaa täysin räätälöidyn kokonaisuuden. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme YES-EU:n pitkäaikaiseksi kumppaniksemme ja asiakkaaksemme”, sanoo Timo Valtonen, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtaja.