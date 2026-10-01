Hartela rakentaa YES-EU:n uuden pääkonttorin Aviapolikseen
6.10.2026 07:59:43 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela rakentaa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle toimitilat Aviapolikseen. Kohteen käyttäjäksi tulee YES-EU Oy, joka saa hankkeen myötä uudet pääkonttori-, huolto-, varaosa-, korjaamo- ja esittelytilat kasvavan liiketoimintansa tueksi.
Äyritie 6:een Vantaalle rakennettava kohde toteutetaan yhteistyössä kiinteistön omistajan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n kanssa. Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2026, ja kohteen on määrä valmistua syksyllä 2027.
Kohteen laajuus on noin 8 200 bruttoneliömetriä. Kolmikerroksiseen toimisto-osaan sijoittuvat asiakasvastaanotto, showroom-tilat ja YES-EU:n uusi pääkonttori. Lisäksi kohteeseen rakennetaan laajat huolto-, korjaamo- ja varaosatilat sähköiselle hyötyajoneuvokalustolle.
Hankkeessa tavoitellaan BREEAM Very Good -ympäristösertifiointitasoa. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuteen, vastuullisiin ratkaisuihin sekä rakennuksen pitkään elinkaareen. Hanke tukee samalla liikenteen sähköistymistä ja vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin kehittymistä Suomessa.
"YES-EU:n uusi pääkonttori on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa asiakkaan liiketoiminnan kehitys, vastuullisuustavoitteet ja kiinteistön pitkäaikainen arvo kohtaavat. Parhaat hankkeet syntyvät, kun käyttäjän tarpeet, sijoittajan tavoitteet, suunnittelu ja toteutus yhdistetään jo varhaisessa vaiheessa. Tällainen yhteistyö on Hartelan toiminnan ytimessä, ja sen avulla pystymme kehittämään hankkeita asiakaslähtöisesti ja toteuttamaan ne kilpailukykyisesti”, kertoo Hartelan liiketoimintajohtaja Jarkko Ilkka.
YES-EU:n nykyiset toimitilat Vantaan Perintötiellä ovat käyneet kasvavan liiketoiminnan myötä ahtaiksi. Uusi pääkonttori mahdollistaa nykyasiakkaiden entistä sujuvamman palvelun sekä liiketoiminnan laajentamisen uusiin ajoneuvoluokkiin.
”Rakennustöiden käynnistyminen Äyritiellä on meille tärkeä ja odotettu askel. Sähköbussien ja latausratkaisujen rinnalle olemme tuoneet sähköpakettiautot, ja seuraavaksi markkinoille tulevat sähköiset kuorma-autot. Uuden pääkonttorin huoltotilat, varaosavarasto ja showroom palvelevat koko tätä kalustoa. Kehä III:n varrella sijaitseva kiinteistö on asiakkaidemme helposti saavutettavissa, ja yhdessä Turun, Tampereen ja Kuopion toimipisteidemme kanssa se vahvistaa kykyämme tukea asiakkaita koko ajoneuvon elinkaaren ajan”, sanoo YES-EU Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kytölä.
Kiinteistön omistaja Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj toimii hankkeen rakennuttajana. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Aviapoliksen alueella Kehä III:n varrella.
”Pitkäjänteisenä kiinteistösijoittajana ja -kehittäjänä tavoitteemme on luoda asiakkaillemme toimitilaratkaisuja, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua vuosikymmeniksi eteenpäin. YES-EU on erinomainen esimerkki nopeasti kasvavasta ja tulevaisuuteen katsovasta yrityksestä, jonka tarpeisiin voimme toteuttaa täysin räätälöidyn kokonaisuuden. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme YES-EU:n pitkäaikaiseksi kumppaniksemme ja asiakkaaksemme”, sanoo Timo Valtonen, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko IlkkaliiketoimintajohtajaHartelaPuh:0447509001jarkko.ilkka@hartela.fi
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Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 400 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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YES-EU Oy on sähköisen liikenteen asiantuntija ja palvelutalo. Maahantuomme sähköisiä hyötyajoneuvoja ja latausratkaisuja sekä tarjoamme niihin liittyvät käyttöönotto-, huolto- ja elinkaarihallinnan palvelut. Missiomme on vauhdittaa Suomen siirtymää sähköiseen liikenteeseen. Toimintamme Suomessa käynnistyi vuonna 2019 ja meillä on toimipisteet Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa. Vahvan kasvun myötä työllistämme nykyisin noin 60 alan ammattilaista. Olemme osa kansainvälistä YES-EU Group -konsernia, joka toimii Pohjoismaissa ja useissa Keski-Euroopan maissa uuden energian ratkaisujen parissa.
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Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on vuonna 1987 perustettu kotimainen kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu, sen kehyskunnat sekä Tampere, jossa se hallinnoi ja kehittää omistamiaan liike-, toimisto-, varasto- ja tuotantokiinteistöjään. Yhtiö tarjoaa tehokkaita ja joustavia toimitilaratkaisuja sekä asiakkaan päämääriä tukevia asiantuntijapalveluja.
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