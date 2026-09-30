Miesten futsalmaajoukkue nimetty MM-karsintojen avaukseen Espanjaa vastaan

Suomen joukkue kokoontuu 12. lokakuuta ja leireilee aluksi Portugalin Rio Maiorissa. Espanjaan joukkue matkustaa 18. lokakuuta, ja MM-karsintaottelu Espanja–Suomi pelataan tiistaina 20. lokakuuta kello 20.30 Manzanares Arenalla.

Freitas Pinto aloitti futsalmaajoukkueen päävalmentajana kesällä, joten yhteisiä harjoituspäiviä joukkueen kanssa on takana vielä verrattain vähän. Ensimmäisestä leirityksestä portugalilaiselle jäi kuitenkin erittäin positiivinen kuva.

– Yhteisiä harjoituksia on ollut vasta muutamia, mikä tekee prosessista haastavamman. Suuri osa työstä on perustunut pelaajien seuraamiseen ja heidän kehityksensä tarkkailuun. Ensimmäinen leirimme oli kuitenkin erittäin positiivinen, ja työskentely-ympäristö oli erinomainen, Freitas Pinto sanoo.

Ensimmäisen leirin jälkeen yhä useampi pelaaja tuntee uuden valmennuksen toimintatavat. Nyt tavoitteena on vahvistaa pelaajien välisiä yhteyksiä ja valmistaa joukkuetta taktisesti kovaan karsintahaasteeseen.

– Monet pelaajista tuntevat nyt jo prosessimme. Seuraavaksi tärkeintä on vahvistaa pelaajien välisiä yhteyksiä, valmistautua strategisesti Espanjaa vastaan sekä jatkaa positiivisen energian ja yhtenäisyyden rakentamista joukkueen sisällä.

Kokemusta ja nuorta voimaa Espanjan haastamiseen

Freitas Pinto nimesi Espanja-otteluun kolme maalivahtia ja 14 kenttäpelaajaa. Ryhmässä nähdään niin pitkään maajoukkuetta edustaneita pelaajia kuin viime aikoina vahvasti esiin nousseita nuorempia nimiä.

Päävalmentaja painottaa, ettei valintoja ole tehty vain yksittäistä Espanja-ottelua silmällä pitäen. Taustalla ovat laajemmat kriteerit, joiden pohjalta tulevien vuosien maajoukkuetta rakennetaan.

– Joukkueen valinnassa ei ollut kyse ainoastaan tiettyjen pelaajien valitsemisesta Espanjaa vastaan, vaan niistä kriteereistä, joita pidämme maajoukkueelle tärkeinä. Halusimme löytää tasapainon paikkansa vakiinnuttaneiden pelaajien, hyvin kehittyvien nuorten lahjakkuuksien sekä kovalla tasolla pelaavien kokeneiden pelaajien välillä. Hallitsevaa Euroopan mestaria vastaan tasapaino lahjakkuuden, kokemuksen ja taktisen sopivuuden välillä on erityisen tärkeä.

Ehkä yllättävimpänä nimenä listalla voidaan pitää maalivahti Juha-Matti Savolaista, joka ilmoitti maajoukkueuransa päättymisestä reilu vuosi sitten. Savolaisen kokemukselle on maajoukkueessa kiistatta käyttöä, eikä paluupäätös syntynyt aivan yllättäen.

– Valmennus on ollut minuun yhteydessä, ja lopulta tulimme siihen tulokseen, että paluu maajoukkueeseen voisi olla molemmille osapuolille mielekäs ratkaisu. Tiettyjen muutosten takia paluu oli nyt itselle mahdollinen, ja valmennuksella oli tarve kokeneelle maalivahdille. Tässähän pääsee uutena taas mukaan, kun kerkesi jo hetken aikaa olla pois. Nuoren pojan innolla lähden kuitenkin mukaan, oli rooli mikä tahansa, Savolainen naurahtaa.

Tavoitteena paikka MM-lopputurnauksessa

Suomen MM-karsintalohkossa pelaavat Espanjan lisäksi Pohjois-Makedonia ja Montenegro. Espanja lähtee karsintoihin hallitsevana Euroopan mestarina, joten Suomella on heti ensimmäisessä ottelussaan edessään kovan luokan mittari.

Freitas Pinto suhtautuu haastavaan karsintalohkoon luottavaisesti. Lohkovoittajat sekä neljä parasta lohkokakkosta etenevät suoraan MM-karsintojen Elite Roundille. Loput kahdeksan lohkokakkosta jatkavat Main Roundin pudotuspeleihin.

– Minulla on erittäin positiivinen tunne karsinnoista. Arpa oli kova, etenkin kun samassa lohkossa on hallitseva Euroopan mestari ja Euroopan rankingin ykkönen Espanja, mutta uskon, että pystymme kilpailemaan ja taistelemaan pisteistä jokaisessa ottelussa.

Myös muut lohkon vastustajat vaativat Suomelta onnistumista läpi karsintojen.

– Pohjois-Makedonia on älykäs ja kokenut joukkue, joten meidän täytyy pystyä pelaamaan korkealla tasolla. Jos pystymme säilyttämään yhtenäisyytemme, kurinalaisuutemme, työmoraalimme, kunnianhimomme ja joukkuehenkemme, olen varma, että etenemme seuraavalle kierrokselle.

Päävalmentaja tekee samalla selväksi, ettei Suomen tähtäin ole ainoastaan karsintojen ensimmäisen vaiheen selvittämisessä.

– Päätavoitteemme on selkeä: haluamme MM-lopputurnaukseen. Tavoite on vaikea, mutta olemme täysin keskittyneet sen saavuttamiseen.

Suomen MM-karsinnat jatkuvat Espanja-ottelun jälkeen 10. marraskuuta kotiottelulla Montenegroa vastaan. Helmi–maaliskuun maaotteluikkunassa Suomi kohtaa vieraskentällä Montenegron ja isännöi Espanjaa.

Suomen joukkue Espanja-otteluun

Maalivahdit:

Antti Koivumäki, Akaa Futsal

Vertti Niskanen, Futsal Charleroi (BEL)

Juha-Matti Savolainen, Vieska FS

Kenttäpelaajat:

Matin Ahmadi, Akaa Futsal

Henri Alamikkotervo, Meta Catania (ITA)

Eetu Kaikkola, Futsal Mad Max

Taneli Kohonen, Futsal Mad Max

Jani Korpela, Piast Gliwice Juninho (POL)

Sergei Korsunov, Futsal Mad Max

Justus Kunnas, BSF Bochnia (POL)

Niklas Kurvinen, Akaa Futsal

Tuukka Pikkarainen, KS Constract Lubawa (POL)

Aleksi Pirttijoki, KS Eurobus Przemysl (POL)

Tuomas Pulkkinen, Akaa Futsal

Eric Sylla, MNK Hajduk Split (CRO)

Iiro Vanha, MNK Olmissum (CRO)

Samuel Vuohtoniemi, Akaa Futsal

Lisätiedot:



MIESTEN FUTSALMAAJOUKKUE

Elna Rikkinen, tiedottaja

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