Vaalan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistynyt
1.10.2026 09:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Tuike Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisen toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Vaalan datakeskushanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 2.11.2026 saakka.
Hankealue sijoittuu noin viisi kilometriä Vaalan kunnan keskustaajamasta luoteeseen. Noin 460 hehtaarin laajuiselle hankealueelle suunnitellaan enintään neljää palvelinrakennusta sekä niihin liittyviä tukitoimintoja, kuten varavoimageneraattorijärjestelmät.
Datakeskusalue liitetään valtakunnan verkkoon 1,2–1,5 kilometrin pituisella 400 kV maakaapelilla Fingrid Nuojuankankaan sähköasemalle, joka sijaitsee alueen eteläpuolella. Sähkönsiirtoyhteys sijoittuu kokonaan joko hankealueelle tai sähköaseman alueelle. Hankkeeseen liittyvien varavoimageneraattorien yhteenlaskettu polttoaineteho on enintään 1 500 MW.
Arviointiohjelma on nähtävillä 1.10.–2.11.2026
YVA-ohjelmaan voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/tuike-datakeskus-vaala-YVA sekä Vaalan ja Utajärven kirjastoissa.
Kaikille avoin esittelytilaisuus 7.10.2026
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 7.10.2026 kello 17.00–19.00 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa (Vaalantie 16, 91700 Vaala). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivulla www.ymparisto.fi/tuike-datakeskus-vaala-YVA.
Mielipiteitä voi esittää 2.11.2026 asti
YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.11.2026 osoitteeseen kirjaamo(at)lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/81913/2026.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ympäristöasiantuntija Tuire Kalliokoski, ympäristöosasto, 0295 254 103, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Tuike Finland Oy:
Olavi Kemppi, 045 875 8335, olavi@google.com
Konsultti, Ramboll Finland Oy:
Axel Andersson, 044 727 3451, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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