Luonto valtaa kaupungin – 120 nuoren yhteisötaideteos Töölössä

120 Tölö Gymnasiumin opiskelijaa on suunnitellut ja toteuttanut massiivisen, työmaa-aitaa kiertävän taideteoksen, joka tuo väriä ja nuorten näkökulmia Töölön rakentamisesta rosoiseen katukuvaan.

Teoksen lähtökohtana on ollut ajatus luonnon ja kaupungin kohtaamisesta. Opiskelijat ovat saaneet tulkita teemaa vapaasti ja lopputuloksessa näkyy monenlaisia näkökulmia: teoksesta löytyy toivoa, huumoria, huolta tulevaisuudesta, tunnistettavia hahmoja, taruolentoja ja luontojumalia.



”Teos on täynnä toivoa, huumoria, tunnistettavia hahmoja, huolta tulevaisuudesta, taruolentoja, luontojumalia ja ennen kaikkea luomisen iloa. Teos on suuri kollaasi, jossa 120 opiskelijan ajatukset kuvitusten muodossa vaikuttavat ja reagoivat toisiinsa”, Tölö gymnasiumin kuvataideopettaja Joel Gräfnings kertoo.



Näyttelyn avajaiset Hesperian esplanadilla 7.10.



Luonto valtaa kaupungin -taidenäyttelyn avajaisia vietetään keskiviikkona 7.10. klo 16.30–18 Hesperian esplanadin hiekkakentällä. Tapahtuman musiikista vastaa opiskelijoista koostuvat bändit. Avajaiset ovat kaikille avoin juhla. Tervetulleita ovat niin alueen asukkaat, ohikulkijat kuin muutkin kaupunkilaiset.



Taideteos on nähtävillä Länsiratikoiden työmaa-aidassa Hesperian esplanadin ympäristössä. Luonto valtaa kaupungin myöhemmin myös muissa kaupunginosissa, sillä sama teema kulkee mukana Länsiratikoiden työmaataiteessa eri puolilla läntistä kantakaupunkia.

Rakentaminen kiivaimmillaan Töölössä



Länsiratikat on rakentanut Töölössä keväästä 2026 alkaen. Työt alueella ovat tällä hetkellä kiivaasti käynnissä ja valmistuvat vuoden 2027 loppuun mennessä, kun ratikkaliikenne palaa Runeberginkadulle. Rakentamisen aikana uusitaan kadun alla olevaa vanhaa kunnallistekniikkaa, kuten noin 100 vuotta vanhoja vesijohtoja. Samalla parannetaan katuympäristöä, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä pysäkkijärjestelyitä ja mahdollistetaan läntisen kantakaupungin joukkoliikenteen siirtyminen raiteille uusien raitiolinjojen myötä.

Rakentaminen muuttaa Töölön katukuvaa, mutta keskeisellä sijainnilla työmaa-aita saa uuden tehtävän: se toimii nuorten kaupunkikuvan ja ajatusten näyttämönä.