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Kaksi Hartelan PPI:lle myymää hoivakohdetta valmistui

1.10.2026 12:00:24 EEST | Hartela | Tiedote

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Hartelan kiinteistösijoitusyhtiö Public Property Invest ASA:lle (PPI) myymät kaksi hoivakohdetta ovat valmistuneet Kirkkonummen Masalaan ja Kaarinaan. Kohteissa toimivat Attendo-koti ja Kototiimin palvelutalo Keisarinna.

Attendo-koti Kirkkonummen Masalassa
Kirkkonummen Masalaan valmistunut Attendo-koti on yksi Hartelan Public Property Investille myymistä hoivakohteista. Hartela Hartela

Molemmat kohteet on kehitetty ja toteutettu Hartelan toimesta vastaamaan kasvavaan laadukkaiden hoivapalveluiden tarpeeseen. Kohteet luovutettiin käyttäjille syyskuun lopulla.

"Kohteet ovat esimerkkejä laadukkaasta hoivarakentamisesta, jossa yhdistyvät kodinomaisuus, toimivuus ja vastuulliset rakentamisratkaisut. Olemme iloisia siitä, että kohteet siirtyivät pitkäjänteiselle omistajalle ja pääsevät palvelemaan käyttäjiään suunnitellulla tavalla", sanoo Hartelan toimialajohtaja Ilmari Hämäläinen.

"Nämä kohteet täydentävät hyvin Suomen portfolioamme ja tukevat strategiaamme kasvattaa yhteiskuntakiinteistöjen sijoituksia Suomessa. Kyseessä on kaksi laadukasta kohdetta, jotka tarjoavat pitkäjänteiset puitteet tärkeiden hoivapalveluiden tuottamiseen. Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa yhteistyötä Hartelan kanssa", sanoo Ilija Batljan, PPI:n sijoitusjohtaja.

Kirkkonummen ja Kaarinan kohteet ovat osa Hartelan kasvavaa hoiva- ja palvelukiinteistöliiketoimintaa. Hartela kehittää ja toteuttaa valtakunnallisesti kohteita, jotka vastaavat ikääntyvän väestön sekä muiden erityisryhmien asumis- ja palvelutarpeisiin. Hartela kehittää ja toteuttaa hoivakohteita kokonaisvastuullisesti tontista luovutukseen. Jokainen kohde suunnitellaan käyttäjien ja palveluntuottajan tarpeiden mukaan, jotta lopputuloksena ovat toimivat, turvalliset ja kodinomaiset tilat sekä asukkaille että henkilöstölle.

Yhteyshenkilöt

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Attendo-koti Kirkkonummen Masalassa
Kirkkonummen Masalaan valmistunut Attendo-koti on yksi Hartelan Public Property Investille myymistä hoivakohteista. Hartela
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Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 430 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

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