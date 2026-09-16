Lauri Korkeaoja yhteiskuntasuhdejohtajaksi Hyviliin
7.10.2026 08:59:45 EEST | Hyvil | Tiedote
VTM Lauri Korkeaoja on valittu yhteiskuntasuhdejohtajaksi Hyviliin vastaamaan hyvinvointilaueiden yhteisestä edunvalvontatyöstä.
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on valinnut VTM Lauri Korkeaojan yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Korkeaojan työsuhde alkaa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Korkeaoja on aiemmin toiminut viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtotehtävissä mm. Lääkäriliitossa, Terveystalo Oy:ssä ja Attendo Oy:ssä.
Korkeaoja vastaa yhteiskuntasuhteiden johtamisesta ja toteutuksesta yhtiön linjausten mukaisesti. Tehtävään kuuluu myös hallitusohjelmavaikuttamistyön koordinointi, yhteiskunnallisten tapahtumien järjestämisvastuu ja mediakontaktien ylläpito.
"Hyvinvointialueiden lyhyt historia on ollut haasteiden täyttämä toiminnan käynnistämiseen liittyvien kysymysten ja toisaalta valtiontalouden vaikeuksien vuoksi. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että yhteiskunta ymmärtää alueiden tilanteen ja luo mahdollisuuksia tarjota kansalaisille parempia palveluja", toteaa Korkeaoja.
"Olemme iloisia siitä, että saimme vaikuttamisviestinnän kokeneen asiantuntijan osaksi Hyvilin joukkuetta. Hyvinvointialueiden yhteinen edunvalvontatyö on haasteellinen kenttä. Hyvil on hyvinvointialueiden vaikuttaja, joka korostaa hyvinvointialueiden yhteistä arjen ääntä, mutta ei myöskään kaihda sen moniäänisyyttä", iloitsee Minna Korkiakoski-Västi. "Toivotamme Laurin lämpimästi tervetulleeksi Hyviliin!"
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri KorkeaojayhteiskuntasuhdejohtajaHyvinvointialueyhtiö Hyvil OyPuh:+358 44 078 8282lauri.korkeaoja@hyvil.fi
Minna Korkiakoski-VästitoimitusjohtajaHyvinvointialueyhtiö Hyvil OyPuh:+358 50 325 5600minna.korkiakoski-vasti@hyvil.fi
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Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja HUS-yhtymän yhteisen edun edistäjä ja edunvalvoja. Olemme hyvinvointialueiden yhteisen äänen kannattelija, siltaaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toimimme rakentavasti hyvinvointialueiden ja kansallisen edun puolesta.
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