Kainuun prikaatille valmistui uusi kuljetuskeskuksen koulutushalli

Puolustuskiinteistöt on rakennuttanut Kainuun prikaatille uuden monikäyttöisen koulutushallin Kajaanin Hoikankankaalle. Kuljetuskeskuksen uudisrakennus tarjoaa henkilöstölle ja varusmiehille nykyaikaiset koulutus- ja toimistotilat sekä huolto- ja varastotilaa.