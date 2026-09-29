Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Senaatti-kiinteistöt
Kainuun prikaatille valmistui uusi kuljetuskeskuksen koulutushalli
1.10.2026 12:45:03 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote
Puolustuskiinteistöt on rakennuttanut Kainuun prikaatille uuden monikäyttöisen koulutushallin Kajaanin Hoikankankaalle. Kuljetuskeskuksen uudisrakennus tarjoaa henkilöstölle ja varusmiehille nykyaikaiset koulutus- ja toimistotilat sekä huolto- ja varastotilaa.
Koulutushallin rakennustyöt aloitettiin viime vuonna, ja hanke päättyi syyskuussa tänä vuonna. Lisäksi hankkeessa purettiin 1970-luvulta peräisin ollut, huonokuntoinen ja nykyaikaiseen käyttöön soveltumaton autohallirakennus.
Kainuun prikaatilla on mittava kuljetuskalusto
”Uusi Koulutushalli palvelee paitsi Kuljetuskeskuksen, myös koko Kainuun prikaatin toimintaa tarkoituksenmukaisesti moderneissa tiloissa. Prikaatin kuljetuskalusto on mittavaa ja sen hallinnointi vaatii monipuolisia tiloja muun muassa oman käyttöhuollon osalta. Lisäksi uudet luokka- ja auditoriotilat palvelevat asevelvollisten kuljettajakoulutusta yhtenä Suomen suurimpana autokouluna unohtamatta henkilökunnan työskentelytiloja”, toteaa Kainuun prikaatin Kuljetuskeskuksen päällikkö kapteeni Arto Sandberg.
Rakennushankkeeseen kuului uudisrakentamisen lisäksi merkittävä määrä piha- ja liikennealueiden rakentamista. Uudet liikenne- ja pihajärjestelyt täydentävät varuskunnan olemassa olevaa infraa ja tukevat Kainuun prikaatin toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.
Tehokasta tilankäyttöä
Koulutushalli kokoaa saman katon alle toimisto-, koulutus-, huolto-, säilytys- ja varastotiloja. Ratkaisu tehostaa tilojen käyttöä ja tukee varuskunnan päivittäistä toimintaa.
"Tilojen suunnittelussa on painotettu käytettävyyttä, turvallisuutta ja muuntojoustavuutta. Uudet, nykyaikaiset tilat tukevat henkilökunnan ja varusmiesten arkea sekä mahdollistavat toimintojen tehokkaan järjestämisen”, Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Jukka-Pekka Flygare kertoo.
Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 11 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi RPK Rakennus Kemppainen Oy.
Puolustuskiinteistöt on Senaatti-konserniin kuuluva valtion liikelaitos, joka vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä ja niiden ylläpidosta sekä palveluista.
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Yhteyshenkilöt
Puolustuskiinteistöt: asiakaspäällikkö Jukka-Pekka Flygare, 0294 83 1048, jukka-pekka.flygare@puolustuskiinteistot.fi
Kainuun prikaati: Kuljetuskeskuksen päällikkö, kapteeni Arto Sandberg, 0299 451 711
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Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.
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