Hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta -palvelu laajenee – lapsiperheiden kotipalvelu osaksi yhteistä yhteydenottokanavaa 1.10.

Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjauksen ja neuvonnan palvelut laajenevat, kun lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy osaksi yhteistä yhteydenottokanavaa 1.10.2026.

– Jatkossa kun perheet kaipaavat apua kodin arjen haasteellisista tilanteista selviytymiseen, voivat he soittaa yhteiseen palvelunumeroon, jossa ammattilainen arvioi tilanteen. Lapsiperheiden kotipalvelun aikaisemmat alueelliset puhelinnumerot poistuvat käytöstä, kertoo palveluvastaava Hanna-Leena Leveelahti Keski-Suomen hyvinvointialueen lapsiperheiden varhaisen tuen palveluista.

Ohjaus ja neuvonta palvelee numerossa 014 336 5850 maanantaista perjantaihin kello 8–14. Yhteyttä voi ottaa myös digipalveluiden kautta keskustelemalla ammattilaisen kanssa chatissa arkisin kello 9–12 tai jättämällä kiireettömän yhteydenottopyynnön ammattilaiselle.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua ja tukea arkeensa elämäntilanteensa vuoksi. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun avuntarve johtuu raskaudesta tai synnytyksestä, aikuisen tai lapsen sairastumisesta, vanhemman väsymyksestä tai uupumuksesta, äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä tai jostakin muusta erityisestä perhe- tai elämäntilanteesta.

– Ammattilaisemme keskustelee perheesi kanssa puhelimitse tai kotikäynnillä ja tekee arvioinnin perheesi palvelun tarpeesta. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista apua perheen yksilölliseen tarpeeseen, Leveelahti toteaa.

Kotipalvelu on maksullista ja perheen tulot vaikuttavat maksun määrään.

Ohjausta ja neuvontaa yhdestä kanavasta puolen vuoden ajan

Viime huhtikuussa aloittanut perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee kaikkia keskisuomalaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä aikuisten sosiaalipalveluissa. Asukkaan ei tarvitse yhteyttä ottaessaan itse tietää, mikä palvelu tukisi häntä parhaiten. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat arvioimaan tuen tarvetta.

Ohjaukseen ja neuvontaan voi olla yhteydessä, kun

raskaaksi tulon tai synnytyksen jälkeen ilmenee ahdistus- tai mielialaoireita,

kaipaa tukea vanhemmuuteen, kasvatuskysymyksiin tai vuorovaikutukseen lapsen kanssa,

0–22-vuotiaalla lapsella tai nuorella on mielenterveys- tai päihdeongelmia,

tarvitsee apua lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton teossa,

on tarve lapsiperheiden kotipalveluun tai varhaisen tuen perhetyöhön,

kaipaa apua aikuisten sosiaalipalveluista esimerkiksi työttömyyteen, taloudellisiin haasteisiin, asumisen kysymyksiin, yksinäisyyteen tai muihin arjen huoliin liittyen.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana uusi palvelukanava on löydetty hyvin. Yhteydenottoja on tullut laajasti kaikkia osa-alueita ja palveluita koskien.

– Yhteydenottomäärät ovat olleet 1800–1950 yhteydenottoa kuukaudessa. Eniten yhteydenottoja tulee puhelimitse sekä digipalveluista Omapalvelun kautta. Kokonaisuutena yhteydenottojen määrä on hienoisessa nousussa, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Matleena Ullner.

Ohjauksen ja neuvonnan kokonaisuutta kehitetään osana hyvinvointialueen muita perheille, nuorille ja aikuisille tarjottavia palveluita. Lokakuun alusta alkaen asiakasohjausyksikössä käsitellään kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, jotka koskevat lapsia.

– Yhteydenoton tai ilmoituksen käsittelyn jälkeen asia siirretään tarvittaessa lapsiperheiden tuentarpeen arvioinnin tiimeihin tai suoraan jonkin tuen piiriin tai käsittely voidaan päättää jo asiakasohjausyksikön yhteydenoton perusteella, Ullner kuvaa.

Seuraavaksi mukaan liittyy varhaisen tuen palveluohjaus. Yhteistyötä lapsiperheiden tuen tarpeen arvioinnin sekä perhekeskuksien kanssa tiivistetään edelleen.