Saksalainen Kaiserdom-panimo tuo oluisiin uuden tölkkikoon
30.9.2026 13:50:50 EEST | Galatea Beverages Oy | Tiedote
Aito saksalainen olutperinne ja kompakti tölkkikoko kohtaavat, kun arvostettu bambergilaispanimo Kaiserdom lanseerasi Helles Vollbier- ja Kellerbier Unfiltered -oluet K-kauppoihin. Uutuustuotteet pakataan 2,5 desilitran tölkkeihin, mikä tuo Suomen olutmarkkinoille täysin uuden pakkauskoon.
Saksalainen Kaiserdom tunnetaan laadukkaista olutuutuuksistaan ja rohkeudestaan pakkausmuotoilussa. Suomessa panimo on tullut oluenystäville tutuksi muun muassa perinteikkäästä Smoked-savuoluestaan. Nyt panimo laajentaa tarjontaansa tuomalla markkinoille tölkin, jollaista ei ole aiemmin Suomen oluthyllyillä nähty.
2,5 desilitran pakkauskoko vastaa kuluttajien muuttuviin tottumuksiin: se tarjoaa mahdollisuuden nauttia laadukasta olutta kohtuullisessa kerta-annoksessa, minkä lisäksi pienen tölkin olut pysyy kylmänä viimeiseen siemaukseen asti.
Kaksi saksalaista olutklassikkoa uudessa koossa
Lanseerauksessa päivittäistavarakauppojen valikoimiin saapui syyskuussa kaksi laadukasta oluttyyliä:
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Kaiserdom Helles Vollbier: Klassinen, tasapainoinen ja kirkkaan kultainen vaalea lager. Maussa painottuvat pehmeä maltaisuus ja raikas humalointi, mikä tekee siitä erinomaisen janojuoman ja yleisoluen.
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Kaiserdom Kellerbier Unfiltered: Perinteinen suodattamaton kellariolut, jossa on samettisen pehmeä suutuntuma, kaunis sameus sekä täyteläisen mallasmainen ja hennon hedelmäinen aromi.
Molemmat oluet tulivat syyskuussa myyntiin K-kauppoihin kautta maan.
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Yhteyshenkilöt
Henry JohanssonGalatea Beverages OyPuh:0405229613henry.johansson@galatea.fi
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Galatea Beverages Oy
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