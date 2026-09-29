Tunnista päihdemyrkytys ja toimi nopeasti! Pirkanmaalla kampanjoidaan huumekuolemien ehkäisemiseksi
30.9.2026 13:54:06 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Päihdemyrkytystilanteessa nopea avun hälyttäminen ja oikea ensiapu voivat pelastaa ihmishengen. TEHO-hanke pyrkii ehkäisemään huumekuolemia lisäämällä tietoa, vahvistamalla ammattilaisten osaamista sekä kehittämällä hoitoonohjauksen toimintamalleja erityisesti nuorille.
Pirkanmaan hyvinvointialueen TEHO-hankkeen tavoitteena on vähentää huumeisiin liittyviä haittoja ja kuolemia sekä varmistaa, että apua tarvitsevat ihmiset ohjautuvat tuen ja hoidon piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhdessä viranomaisten, järjestöjen, ammattilaisten ja kansalaisten kanssa voidaan ehkäistä tilanteita, joissa elämä päättyy aivan liian varhain.
Suomessa huumausaineisiin kuolleista henkilöistä poikkeuksellisen suuri osa on alle 25-vuotiaita. Valtaosa huumekuolemista on tapaturmaisia myrkytyksiä.
Kampanja vahvistaa kansalaisten valmiuksia toimia
Muun muassa Tampereen ratikoissa ja keskustan alueen diginäytöillä näkyy viikoilla 40 ja 41 huumekuolemien ehkäisyyn liittyvä mainoskampanja, jonka TEHO-hanke toteuttaa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa. Kampanjan materiaalit perustuvat Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeisiin päihdeyliannostustilanteissa.
Kampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten valmiuksia tunnistaa henkeä uhkaavat päihdemyrkytykset ja toimia oikein hätätilanteessa. Erityisen tärkeää on tunnistaa vakavan yliannostuksen oireet, kuten tajuttomuus, hengityksen hidastuminen tai pysähtyminen sekä se, ettei henkilö herää puhutteluun tai ravisteluun.
Kampanjan keskeinen viesti on, että jokainen voi auttaa ja kaikilla on oikeus saada apua. Nopea avun hälyttäminen ja ensiapu voivat pelastaa ihmishengen.
Nuorten varhainen tuki on keskeisessä roolissa
Lastensuojeluyksiköiden asiakkaana olevat nuoret ovat keskimääräistä suuremmassa riskissä ajautua huumausaineiden käyttöön ja siten myös yliannostusten riskiryhmään. TEHO-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kynnyksetön hoitoonohjausmalli lastensuojeluyksiköiden ja nuorten päihdehoidon välille. Vastaava toimintamalli rakennetaan myös päivystyspalveluiden ja nuorten päihdehoidon välille.
Tavoitteena on tunnistaa nuorten päihteiden käyttö aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, ottaa huoli puheeksi nuoren kanssa ja varmistaa, että jatkohoidon tarve arvioidaan viivytyksettä. Hankkeen aikana lastensuojeluyksiköiden asiakasnuorille voidaan tarjota myös kokemusasiantuntijan antamaa keskustelutukea.
Koulutuksilla lisätään ammattilaisten osaamista
TEHO-hankkeessa myös kartoitetaan, minkälaista osaamista ja koulutusta tarvitsevat hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä. Erityistä huomiota kiinnitetään päihteiden käytön tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen sekä motivoivan haastattelun menetelmiin.
Hankkeen aikana ammattilaisille tarjotaan erilaisia koulutuksia, joita voidaan suunnitella ja räätälöidä vastaamaan osaamistarpeita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna MakkonenprojektipäällikköPuh:044 472 2876jenna.makkonen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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