Tunnista päihdemyrkytys ja toimi nopeasti! Pirkanmaalla kampanjoidaan huumekuolemien ehkäisemiseksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen TEHO-hankkeen tavoitteena on vähentää huumeisiin liittyviä haittoja ja kuolemia sekä varmistaa, että apua tarvitsevat ihmiset ohjautuvat tuen ja hoidon piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhdessä viranomaisten, järjestöjen, ammattilaisten ja kansalaisten kanssa voidaan ehkäistä tilanteita, joissa elämä päättyy aivan liian varhain.

Suomessa huumausaineisiin kuolleista henkilöistä poikkeuksellisen suuri osa on alle 25-vuotiaita. Valtaosa huumekuolemista on tapaturmaisia myrkytyksiä.

Kampanja vahvistaa kansalaisten valmiuksia toimia

Muun muassa Tampereen ratikoissa ja keskustan alueen diginäytöillä näkyy viikoilla 40 ja 41 huumekuolemien ehkäisyyn liittyvä mainoskampanja, jonka TEHO-hanke toteuttaa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa. Kampanjan materiaalit perustuvat Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeisiin päihdeyliannostustilanteissa.

Kampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten valmiuksia tunnistaa henkeä uhkaavat päihdemyrkytykset ja toimia oikein hätätilanteessa. Erityisen tärkeää on tunnistaa vakavan yliannostuksen oireet, kuten tajuttomuus, hengityksen hidastuminen tai pysähtyminen sekä se, ettei henkilö herää puhutteluun tai ravisteluun.

Kampanjan keskeinen viesti on, että jokainen voi auttaa ja kaikilla on oikeus saada apua. Nopea avun hälyttäminen ja ensiapu voivat pelastaa ihmishengen.

Nuorten varhainen tuki on keskeisessä roolissa

Lastensuojeluyksiköiden asiakkaana olevat nuoret ovat keskimääräistä suuremmassa riskissä ajautua huumausaineiden käyttöön ja siten myös yliannostusten riskiryhmään. TEHO-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kynnyksetön hoitoonohjausmalli lastensuojeluyksiköiden ja nuorten päihdehoidon välille. Vastaava toimintamalli rakennetaan myös päivystyspalveluiden ja nuorten päihdehoidon välille.

Tavoitteena on tunnistaa nuorten päihteiden käyttö aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, ottaa huoli puheeksi nuoren kanssa ja varmistaa, että jatkohoidon tarve arvioidaan viivytyksettä. Hankkeen aikana lastensuojeluyksiköiden asiakasnuorille voidaan tarjota myös kokemusasiantuntijan antamaa keskustelutukea.

Koulutuksilla lisätään ammattilaisten osaamista

TEHO-hankkeessa myös kartoitetaan, minkälaista osaamista ja koulutusta tarvitsevat hyvinvointialueen ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä. Erityistä huomiota kiinnitetään päihteiden käytön tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen sekä motivoivan haastattelun menetelmiin.

Hankkeen aikana ammattilaisille tarjotaan erilaisia koulutuksia, joita voidaan suunnitella ja räätälöidä vastaamaan osaamistarpeita.