Didrichsenin näyttelyvuosi 2027: uusrealismia, pop-taidetta, graafista suunnittelua Japanista ja Suomesta sekä Fortumin taidesäätiön kokoelmia
5.10.2026 07:57:00 EEST | Didrichsens konstmuseum sr | Tiedote
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DIDRICHSENIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYT 2027
Uusrealismi ja pop-taide
20.2.–30.5.2027
Didrichsenin taidemuseon kevään 2027 näyttely esittelee 1960-luvun taidemaailmaa mullistanutta uusrealismia ja laajenee sen keskeisistä taiteilijoista suuntauksen eurooppalaiseen vaikutuspiiriin ja kansainväliseen pop-taiteeseen.
Uusrealismi otti materiaalinsa ympäröivästä todellisuudesta. Taiteilijat halusivat kuvata nykymaailmaa ilman idealisointia käyttämällä teoksissaan arjen esineitä ja materiaaleja. Suuntaus oli rinnakkaisilmiö pop-taiteelle. Uusrealismi tarkasteli myös kriittisesti ajan ilmiöitä, massakulutusta ja -kulttuuria. Sekä pop että uusrealismi pyrkivät tekemään taiteesta helposti lähestyttävää.
Ranskalaisen taidekriitikko Pierre Restanyn (1930–2003) vuonna 1960 laatiman Uusrealismin manifestin allekirjoittivat taiteilijat Yves Klein (1928–1962), Arman (1928–2005), Jean Tinguely (1925–1991), Martial Raysse (s. 1936), Daniel Spoerri (1930–2024), Francois Dufrêne (1930–1982), Raymond Hains (1926–2005) ja Jacques de la Villeglé (1926–2022). Manifestiin liittyivät myöhemmin mm. César (1921–1998), Mimmo Rotella (1918–2006), Niki de Saint Phalle (1930–2002) ja Gérard Deschamps (s. 1937).
Nizzassa sijaitsevan Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain (MAMAC) kokoelman teosten lisäksi näyttelyssä nähdään myös yhteneviä teoksia Didrichsenin taidemuseon kokoelmasta. Didrichsenin taidemuseon ja MAMACin yhteistyötä on koordinoinut MANIFESTO EXPO.
Ikko Tanaka & Erik Bruun
12.6.–29.8.2027
Didrichsenin taidemuseon kesänäyttely tuo yhteen kaksi kansainvälisesti merkittävää graafikkoa: japanilaisen Ikko Tanakan (1930–2002) ja suomalaisen Erik Bruunin (s. 1926). Molemmat loivat omaleimaisen ja välittömästi tunnistettavan kuvakielen yhdistäen modernin graafisen ilmaisun oman kulttuurinsa visuaalisiin perinteisiin. Näyttely avaa näkymiä japanilaisen ja suomalaisen graafisen muotoilun historiaan, visuaaliseen kulttuuriin ja niiden yhtymäkohtiin, ja tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden nähdä Ikko Tanakan tuotantoa Suomessa vuoropuhelussa yhden suomalaisen graafisen suunnittelun tunnetuimman tekijän, Erik Bruunin, kanssa.
Näyttely toteutetaan yhteistyössä DNP Foundation for Cultural Promotionin ja Bruun Design Oy:n kanssa.
Fortumin Taidesäätiö
10.9.2027–30.1.2028
Didrichsenin taidemuseo täyttyy Fortumin Taidesäätiön kokoelman teoksista. Maalaus- ja veistotaiteen lisäksi taidekäsityöt sekä taideteolliset teokset asettuvat taidemuseon saleihin dynaamiseksi kokonaisuudeksi. Katsoja kutsutaan aistimaan tilan ja teosten välinen jännite.
Vuonna 2005 perustetun Fortumin Taidesäätiön kokoelmaan kuuluu yli 300 korkealaatuista teosta: maalauksia Suomen taiteen kultakaudelta, modernia taidetta, veistoksia sekä ainutlaatuista keramiikka-, lasi- ja tekstiilitaidetta. Fortumin Taidesäätiö toimii suomalaisen taiteen ja taidehistorian tutkimuksen hyväksi ylläpitämällä ja kehittämällä taidekokoelmaansa ja lainaamalla sen teoksia nähtäväksi koti- ja ulkomaisiin taidenäyttelyihin.
Lisätietoja:
museonjohtaja Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, p. 050 433 2810
Mediapankki: didrichsenmediabank.com
Salasana: didrichsen2026
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IN ENGLISH
Didrichsen’s exhibitions 2027: Nouveau Réalisme, Pop Art, graphic design from Japan and Finland, and the Fortum Art Foundation Collections
DIDRICHSEN ART MUSEUM'S EXHIBITIONS 2027
Nouveau Réalisme and Pop Art
20 February–30 May 2027
Didrichsen Art Museum’s spring 2027 exhibition presents Nouveau Réalisme, the movement that transformed the art world in the 1960s, expanding from its key artists to its wider European sphere of influence and international Pop Art.
Nouveau Réalisme drew its ideas from the reality of everyday life. The artists sought to depict the contemporary world without idealisation, incorporating everyday objects and materials into their works. The movement was a parallel phenomenon to Pop Art. Nouveau Réalisme also took a critical look at contemporary phenomena, including mass consumption and mass culture. Both Pop Art and Nouveau Réalisme sought to make art accessible to a broad audience.
The Nouveau Réalisme Manifesto, drawn up in 1960 by French art critic Pierre Restany (1930–2003), was signed by the artists Yves Klein (1928–1962), Arman (1928–2005), Jean Tinguely (1925–1991), Martial Raysse (b. 1936), Daniel Spoerri (1930–2024), Francois Dufrêne (1930–1982), Raymond Hains (1926–2005) and Jacques de la Villeglé (1926–2022). César (1921–1998), Mimmo Rotella (1918–2006), Niki de Saint Phalle (1930–2002) and Gérard Deschamps (b. 1937), among others, later joined the movement.
Alongside works from the collection of the Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) in Nice, the exhibition will feature related works from the Didrichsen Art Museum collection. The collaboration between Didrichsen Art Museum and MAMAC has been coordinated by MANIFESTO EXPO.
Ikko Tanaka & Erik Bruun
12 June–29 August 2027
Didrichsen Art Museum’s summer exhibition brings together two internationally renowned graphic designers: Japanese artist Ikko Tanaka (1930–2002) and Finnish artist Erik Bruun (b. 1926). Both created distinctive and instantly recognisable visual languages by combining modern graphic expression with the visual traditions of their respective cultures.
The exhibition offers insights into the history of Japanese and Finnish graphic design, their visual cultures and the points of connection between them. It provides a rare opportunity to see Ikko Tanaka’s work in Finland in dialogue with Erik Bruun, one of the best-known figures in Finnish graphic design.
The exhibition is organized in collaboration with DNP Foundation for Cultural Promotion and Bruun Design Oy.
The Fortum Art Foundation
10 September 2027–30 January 2028
The Didrichsen Art Museum will be filled with works from the Fortum Art Foundation’s collection. Alongside painting and sculpture, studio crafts and design are brought together throughout the museum’s galleries, creating a dynamic whole. Visitors are invited to experience the interplay between the space and the works of art.
Founded in 2005, the Fortum Art Foundation’s collection comprises more than 300 high-quality works, including paintings from the Golden Age of Finnish Art, modern art, sculptures, and unique examples of ceramic, glass and textile art. The Fortum Art Foundation supports Finnish art and art historical research by maintaining and developing its collection and lending works to art exhibitions in Finland and abroad.
Further information:
Museum Director Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi, tel. +358 50 433 2810
Media bank: didrichsenmediabank.com
Password: didrichsen2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Maria WiljanenmuseonjohtajaDidrichsenin taidemuseoPuh:+358 50 4332810anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi
Kuvat
Linkit
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki
office@didrichsenmuseum.fi / 010 2193 970
Verkkosivut: didrichsenmuseum.fi
Facebook: didrichsenmuseum
Instagram: didrichsenartmuseum
Aukioloajat 2027
Ti–su 11–18
Ma suljettu
Muut kielet
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