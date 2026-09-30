Oulun yliopiston rehtorivalinta etenee haastatteluvaiheeseen

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 30.9.2026 kutsua neljä hakijaa haastatteluun yliopiston rehtorin tehtävää varten.

Korkeatasoisesta hakijajoukosta haastatteluihin kutsutaan Mika Grundström, Jyri Hämäläinen, Mirja Illikainen ja Antti Syväjärvi, joilla on hakukriteerien mukaiset mittavimmat näytöt akateemisesta johtamisesta yliopistotasolla.

Hallitus arvioi hakijoiden kelpoisuutta, osaamista ja kokemusta hakuasiakirjojen perusteella. Rehtoriksi valittavalta edellytetään tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä, ammattitaitoa ja käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa, tohtorin tutkintoa sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.

Haastatteluun kutsuttavien valinnassa keskeisimpänä arviointiperusteena oli kokemus akateemisesta johtamisesta yliopiston ylimmässä johdossa tai tiedekunnan johtotehtävissä.

Arvioinnissa painotettiin erityisesti kokemusta rehtorin, vararehtorin tai dekaanin tehtävistä sekä näyttöä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisesta. Lisäksi hallitus arvioi hakijoiden akateemisia ansioita, kokemusta professorin tehtävistä sekä johtamiskokemusta tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioissa. Rehtorin tehtävään haki yhteensä 19 henkilöä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä rehtorin tehtävään saamaamme korkeatasoiseen ja monipuoliseen hakijajoukkoon, ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia hakijoita kiinnostuksesta Oulun yliopiston johtamiseen. Haastatteluun kutsutut hakijat erottuivat erityisesti vahvan yliopistotason johtamiskokemuksensa perusteella. Hallitus katsoo, että heillä on hakijoista parhaat edellytykset johtaa Oulun yliopistoa seuraavalla viisivuotiskaudella”, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo.

Haastatteluihin kutsutuista Mika Grundström toimii Vaasan yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa työelämäprofessorina (Industry professor) Tampereen yliopistossa sekä Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina.

Jyri Hämäläinen toimii Aalto-yliopistossa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina ja on aiemmin työskennellyt sähkötekniikan korkeakoulun dekaanina. Hän on langattoman tietoliikenne professori.

Mirja Illikainen toimii koulutuksesta vastaavana vararehtorina Oulun yliopistossa ja on aiemmin työskennellyt teknillisen tiedekunnan dekaanina. Hän on kiertotalouden epäorgaanisten materiaalien professori.

Antti Syväjärvi toimii Lapin yliopiston rehtorina. Hän on aiemmin työskennellyt tutkimusvararehtorina sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina. Syväjärvi on hallintotieteiden professori.

Lisätiedot:

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja, Oulun yliopisto

marja.jokinen@oulu.fi

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