HONOR julkisti Kiinassa uuden HONOR Magic9 Pro Max -älypuhelimen – tarjoaa ARRI:n kanssa kehitetyn ammattitason elokuvatyönkulun

Globaali teknologiabrändi HONOR on julkaissut Kiinassa uuden HONOR Magic9 Pro Max -älypuhelimen. Uutuus on merkittävä virstanpylväs HONORin ja kameravalmistaja ARRI:n kumppanuudessa: se tuo ammattilaistason elokuvatyönkulun älypuhelimeen ja tekee laadukkaasta sisällöntuotannosta kaikkien saavutettavaa.

HONOR Magic9 Pro Max puristaa ammattitason elokuvatyönkulun mobiilimuotoon. Se kattaa laadukkaan kuvauksen, äänen, värimäärittelyn ja lisävarusteet. Kolmen linssin takakamerajärjestelmä kahdella 200 megapikselin ultravakautetulla kameralla ja HONORin oma H1-kuvaprosessori tukevat ARRI Image Science -kalibrointia, ARRI LogC3 -käyrää, 10-bittisiä värejä sekä ARRI Wide Gamut 3 -väriavaruutta. Kokemusta täydentävät suuntaava Cinematic-mikrofoni sekä lisävarusteina saatavat HONOR-telejatkeet ja HONOR SmallRig - varustelukehikko.

”HONOR Magic -sarja on luotu sisällöntuotantoa varten. HONOR Magic9 Pro Maxin tekoälyominaisuudet auttavat muuttamaan inspiraation toiminnaksi aina ideoinnista ja käsikirjoittamisesta editointiin asti. ARRI-kumppanuuden ansiosta yhdistämme HONORin AIMAGE-moottorin ARRI:n pitkään elokuvaosaamiseen. Näin jokainen voi olla oman elämänsä ohjaaja”, sanoo HONORin toimitusjohtaja James Li.

Ammattilaistason elokuvatyönkulku ja ARRI-värit

HONOR Magic9 Pro Maxin ytimessä on ARRI:n kanssa kehitetty kokonaisvaltainen kuvauskokemus. ARRI Image Science -teknologian kennokalibrointi, ARRI LogC3 -käyrä ja 10-bittiset värit säilyttävät enemmän huippuvaloja, varjoja ja väritietoja jälkituotantoa varten.

Kun laite on ARRI CINEMA -tilassa, järjestelmä tukee jopa 4K 60fps -videokuvausta. HONOR Magic9 Pro Max sisältää 14 valmista ARRI Looks -ilmettä, ja ARRI Look Library -kirjasto tarjoaa lisäksi 87 ennalta määritettyä luovaa värisävyä reaaliaikaiseen esikatseluun ja värimäärittelyyn. ARRI CINEMA -tila kokoaa tärkeimmät säädöt – kuten resoluution, kuvataajuuden, ISO-arvon, valkotasapainon, tarkennuksen ja vakautuksen – yhteen selkeään käyttöliittymään.

Kaksi 200 megapikselin kameraa ja HONOR H1 -kuvaprosessori

Puhelimessa on 200 megapikselin Ultra Night -pääkamera (1/1,28 tuuman kenno, f/1.57-aukko ja kolmiakselinen gimbal-tason OIS-vakautus) ja 200 megapikselin Ultra Night -telekamera (1/1,4 tuuman kenno, f/2.6-aukko, OIS). Molemmat yltävät alan johtavaan CIPA 8.0 -tason vakautukseen. Kamerajärjestelmän täydentää 50 megapikselin ultralaajakulmakamera.

Kuuden nanometrin prosessilla valmistettu HONOR H1 -kuvaprosessori siirtää tekoälypohjaisen kohinanvaimennuksen suoraan RAW-tasolle reaaliajassa. Tämä säilyttää kuvien alkuperäisen informaation aiempaa tarkemmin. Testien mukaan ratkaisu parantaa signaali-kohinasuhdetta 8 dB ja tukee jopa 14 aukon dynaamista aluetta haastavissa valaistusolosuhteissa.

Äänipuolella puhelimessa on neljän mikrofonin suuntaava järjestelmä sekä kaksoisstereokaiuttimet. Muotokuvia ja videopuheluita varten laitteessa on 55 megapikselin etukamera sekä 3D-syvyyskamera.

Klassisista elokuvakameroista inspiroitunut muotoilu

HONOR Magic9 Pro Max uudistaa Magic-sarjan muotoilukielen. Se hakee inspiraatiota ARRI:n ikonisista, aina vuodelta 1937 peräisin olevista ARRIFLEX-kameroista. Takakameroiden asettelu mukailee klassista kolmen linssin järjestelmää. Puhelimen korotettu kameramoduuli on sijoitettu fiksusti, joten se vähentää sormien osumista linssin eteen kuvaustilanteissa. Laitteessa on saumaton metallirunko ja optimoitu sisäinen rakenne, joiden ansiosta puhelin on kestävä mutta silti ohut ja kevyt.

Huipputason suorituskyky ja kestävä pii-hiili-akku

Laitteen voimanlähteenä toimii Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 -piirisarja. Se tarjoaa kovan tason suorituskyvyn raskaaseen videotuotantoon, laitteessa toimivaan tekoälyyn ja pelaamiseen. Puhelimessa on 8 800 mAh:n pii-hiili-akku, joka tukee 100 W:n langallista ja 80 W:n langatonta HONOR SuperCharge -pikalatausta. Verkkoyhteyksien vakaudesta vastaa edistynyt HONOR C3 -piiri.

Puhelimen 6,8 tuuman LTPO OLED -näyttö on varustettu heijastuksia estävällä pinnoitteella ja HONOR NanoCrystal Shield -lasilla. Näytön heijastavuus on vain 1,5 prosenttia ja huippukirkkaus yltää peräti 10 000 nitiin. Nämä ominaisuudet takaavat erinomaisen luettavuuden ulkokuvauksissa. Puhelin on myös IP68-, IP69- ja IP69K-suojattu vettä ja pölyä vastaan.

MagicOS 11 ja kehittynyt YOYO-tekoälyagentti

Android 17 -versioon perustuva MagicOS 11 edistää HONORin tekoälyvisiota entistä ennakoivammalla YOYO-tekoälyagentilla. YOYO Memory auttaa tallentamaan ja järjestämään sisältöä, kun taas Video Highlights -toiminto muuttaa parhaat hetket jaettaviksi leikkeiksi yhdellä painalluksella. MagicOS 11 laajentaa eri laitteiden välistä liitettävyyttä ja tukee saumatonta tiedostonsiirtoa iOS-, macOS-, Android- ja Windows-laitteiden välillä.

Värit, hinta ja saatavuus

HONOR Magic9 Pro Max on saatavilla Kiinassa 28. syyskuuta alkaen kolmessa värissä: Shadow Black, Glacier Silver ja Moss Green. Hinnat alkavat 6 499 yuanista (RMB). Kansainvälisestä, mukaan lukien Euroopan saatavuudesta ja hinnoittelusta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.