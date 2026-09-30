Tilastot ja tutkimukset –kuukausitiedote syyskuu 2026
30.9.2026 14:45:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon väestörakenne ja väestönmuutokset 2025 -julkaisu on valmistunut. Espoon väkiluku oli elokuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 328 900. Vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2025–2045 on valmistunut. Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Power BI -raporttina. Työttömyyden kasvu jatkui elokuussa, pitkäaikaistyöttömien osalta kasvu on hidastunut kuluvan vuoden aikana. Eetvartti 3/2026 -toimintaympäristökatsaus on julkaistu.
Espoon väestörakenne ja väestönmuutokset 2025 -julkaisu on valmistunut
Julkaisu sisältää tietoja Espoon väestörakenteesta vuoden 2025 lopussa (ikä- ja sukupuolirakenne, äidinkieli, kansalaisuus, syntyperä, siviilisääty, perheet ja asuntokunnat) sekä väestönmuutoksista vuonna 2025 (syntyneet, kokonaishedelmällisyys, kuolleet, elinajanodote, kuntien välinen muutto, maahan- ja maastamuutto, muuttoliike alueen, iän ja äidinkielen mukaan).
Tutustu julkaisuun: Väestörakenne ja väestönmuutokset 2025
Espoon väkiluku oli elokuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 328 900
Tammi-elokuussa 2026 Espoon väestö kasvoi noin 3 180 hengellä, mikä on noin 250 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. (Huom. Väestön ennakkotiedot ovat uusien tietojen mukaan alkuvuodesta ilmoitettuja pienempiä, sillä tämän vuoden alkupuolella Tilastokeskus siivosi väestötilastoja, jonka vuoksi Espoon väkiluku tilapäisesti pieneni.)
Espoon väestöä lisäsi tammi-elokuussa 2026 eniten luonnollinen väestönmuutos eli syntyneiden enemmyys, 1 270 henkeä (40%). Kuntien välinen nettomuutto lisäsi Espoon väestöä 1 140 henkeä (36 %) ja nettomaahanmuutto 790 henkeä (25%). Nettomaahanmuuttoa oli noin 580 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 2 500 lasta) oli noin 160 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 1 230 henkeä) oli noin 40 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2025–2045 on valmistunut
23.9.2026 julkaistu Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste laadittiin pääkaupunkiseudun kaupunkien tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä. Koko Uudellamaalla asui vuoden 2024 lopussa noin 339 500 vieraskielistä henkilöä, ja määrän ennustetaan tässä uudessa vieraskielisten ennusteessa kasvavan noin 674 000 henkeen vuoteen 2045 mennessä.
Espoossa asui vuoden 2024 lopussa noin 80 170 vieraskielistä henkilöä. Kaupungin vieraskielinen väestö kasvoi ennustetta edeltävän viisivuotisjakson aikana keskimäärin 5 600 hengellä vuosittain. Ennusteen mukaan kasvun arvioidaan jatkuvan tulevan viisivuotisjakson aikana keskimäärin 4 500 henkilön vuosivauhtia. Vuonna 2030 Espoossa ennustetaan olevan noin 107 300 vieraskielistä asukasta. Mikäli ennustettu kasvu jatkuisi, Espoon vieraskielisten määrä kasvaisi edelleen noin 131 000 henkeen vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2045 mennessä noin 181 000:een.
Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien 292 150 vieraskielisestä 51 893 eli 18 prosenttia oli vuoden 2024 lopussa syntynyt Suomessa. Arvion mukaan Suomessa syntyneiden määrä olisi noin 140 000 vuonna 2045, ja heidän osuutensa olisi silloin noin 24 prosenttia kaikista vieraskielisistä.
Ennustedokumentti: Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste 2025-2045.pdf
Lisätietoa ennusteesta: Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2025–2045 | Helsingin kaupunki
Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Power BI -raporttina
Essi:n verkkotilastopalvelussa on uusi Power BI -raportti, joka kuvaa yritysten yhteenlasketun liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävillä asemaseutuineen sekä Kehä III vyöhykkeellä.
Raportissa on kaksi kuvaajaa:
- pitemmän ajanjakson trenditarkastelu, jossa kuvataan liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta suhteessa perusvuoden (2021) tasoon.
- vuosimuutostarkastelu, jossa em. muuttujien osalta verrataan vuosineljänneksen kehitystä edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen.
Pohja-aineisto päivittyy kaksi kertaa vuodessa, tammikuun lopulla (edellisen vuoden 3. neljänneksen tilanne) ja heinäkuun lopulla (kuluvan vuoden 1. neljänneksen tilanne).
Linkki Power BI -raporttiin: Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos ja trendi – Power BI
Työttömyyden kasvu jatkui elokuussa, pitkäaikaistyöttömien osalta kasvu on hidastunut kuluvan vuoden aikana
Elokuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 19 435 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,0 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2018 ja 50 vuotta täyttäneitä 5990. Naisia oli 49,0 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7998 eli 41,2 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 653 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli elokuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8153 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli elokuun lopulla työttömiä 6,9 % (1253 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 5,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 19,4 % (328 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2,9 % (223 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui vuodentakaiseen verrattuna marraskuusta 2022 kuluvan vuoden toukokuuhun, minkä jälkeen määrä on lievästi kasvanut jo kolmena peräkkäisenä kuukautena. Elokuun lopulla avoimia työpaikkoja oli edelleen vähän (653 työpaikkaa). Määrä kasvoi 11 työpaikalla (1,7 %) vuodentakaisesta.
Tuoreimmat Espoon työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Espoossa neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Työllisyyspalvelujen katsaus työttömyyden kehityksestä Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
Eetvartti 3/2026 on julkaistu
Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:
- Yhteisöllisyys syntyy arjessa – oppilaskunnat vahvistavat kouluun kiinnittymistä Espoossa
- Kasvatuskumppanuus-hanke etenee Espoossa – huoltajien ja koulujen yhteistyötä kehitetään osallistavin menetelmin
- Osakeasuntojen hinnat postinumeroalueittain Espoossa 2025
Varttitiedot II neljännes 2026:
- Espoon väestö oli vuoden 2026 kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 327 790 asukasta
- Työttömyyden kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä
- Työllisyyspalvelut Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella
- Tammi-kesäkuussa valmistuneita asuntoja ja aloitettua asuntotuotantoa vuodentakaista vähemmän
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Espoon väestörakenne: Tutkija Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@espoo.fi, puh. 040 590 4260
Väestönmuutosten ennakkotiedot ja väestöennuste: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä sekä työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
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