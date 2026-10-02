Syksyn pimeneviin iltoihin kaksi uutta, kotimaista true crime -tapausta
2.10.2026 09:54:14 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Kun illat pitenevät ja varjot syvenevät, moni sukeltaa tosielämän rikosten maailmaan. Tilda Laaksosen suositun Jäljillä-sarjan viides osa vie lukijat karmivien arvoitusten äärelle, kun taas Risto Majaniemen Sarjamurhaaja sairaalassa avaa pysäyttävän näkökulman henkirikoksiin hoitolaitoksen seinien sisällä.
Sairaala on ihanteellinen paikka henkirikokselle: epäselvät tapaukset piiloutuvat luonnollisten kuolemien joukkoon ja teon tahallisuutta on vaikea todistaa. Risto Majaniemen kylmäävässä Sarjamurhaaja sairaalassa -teoksessa perehdytään kotimaisiin ja kansainvälisiin tapauksiin, joissa potilaat ovat joutuneet valkotakkisten murhaajien uhreiksi. Kirjassa käsitellään muun muassa insuliinimurhaaja Katariina Pantilan tapausta.
Kirja perustuu muun muassa rikostutkijoiden haastatteluihin, ennen julkaisemattomiin kirjeisiin, sekä tapauksista tehtyihin dokumentteihin ja lehtijuttuihin.
YTM Risto Majaniemi (s. 1959) on journalisti sekä TV- ja media-alan ammattilainen, joka on tehnyt suosittuja true crime -podcast-sarjoja.
Tilda Laaksosen Jäljillä-kirjasarjan viidennessä osassa tarkastellaan hätkähdyttäviä rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Kiltti ja kohtelias skotlantilainen sarjamurhaaja houkutteli haavoittuvia nuoria miehiä uhreikseen, ja rikosten raa’at yksityiskohdat järkyttivät koko Britanniaa. Australialaisen kahden lapsen äidin katoamistapauksen tutkinta oli alusta asti olematonta, vaikka hänen miehensä oli väkivaltainen ja tällä oli motiivi tappaa. Kauppakeskuksesta keskellä päivää siepatun kuusivuotiaan pojan kohtalo sai vanhemmat kaikkialla Yhdysvalloissa pelkäämään lastensa turvallisuuden puolesta.
Kirjan seitsemää tapausta ei ole käsitelty Laaksosen podcastissa.
Tilda Laaksonen (s. 1994) on tehnyt palkittua true crime -podcastia vuodesta 2018. Hän on kiinnostunut rikosten motiiveista ja tutkinnasta sekä rikollisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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