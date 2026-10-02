Syksyn pimeneviin iltoihin kaksi uutta, kotimaista true crime -tapausta

Saku Tuomisen uutuuskirja etsii vastauksia yhteen elämämme tärkeimpään kysymykseen: Mikä riittää? 1.10.2026 12:50:00 EEST | Tiedote

Saku Tuomisen Mikä riittää? -tietokirja syntyi tarpeesta pohtia, miksi niin moni meistä tuntee nykymaailmassa kahta rinnakkaista tunnetta: toisaalta ahneutta – riittääkö tämä? – ja samaan aikaan riittämättömyyden tunnetta – riitänkö minä? Kirjan ytimessä on kaksi merkittävää päätöstä: kuinka korkealle vaatimustaso on syytä asettaa ja missä asioissa.