Laura Meriluoto: Luontolaki tarvitaan nopeasti, sillä luontokadon pysäyttäminen ei odota
30.9.2026 14:47:54 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Meriluodon mielestä luontokadon pysäyttäminen ei voi enää odottaa, vaan seuraavan hallituksen on toteutettava sitova luontolaki nopeasti. Meriluoto puhui luontolaista Nuorisoala ry:n järjestämässä paneelissa Helsingissä tänään.
– Luontokadolla on kauaskantoiset ja osin peruuttamattomat seuraukset. Se vaikuttaa suoraan myös ilmaston kuumenemisen kiihtymiseen. Monimuotoisuuden säilyttämisen pitäisi olla tärkeimpiä asioita politiikan agendalla juuri nyt. Siksi vasemmistoliitto kannattaa luontolain voimaan saattamista mahdollisimman pian, Meriluoto sanoo.
Meriluodon mielestä luontolaista on saatava riittävän vahva ja sitova.
– Tavoite luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä on tavoitettavissa riittävällä tahtotilalla. Laki ei saa jäädä löyhäksi puitelaiksi, vaan sen pitää olla velvoittava, riittävän yksityiskohtainen ja sisältää tarkka seuranta ja raportointi, Meriluoto sanoo.
Meriluoto nosti esiin, että lain pitäisi sisältää velvoittava ekologinen kompensaatio, eli haitan aiheuttajan on hyvitettävä aiheutettu luontohaitta täysimääräisesti. Velvoittavan kompensaation tulisi olla ympäristö- ja kaivoslupien sekä kaavoituksen edellytyksenä.
– Tärkeää on toteuttaa myös maankäytön muutosmaksu, joka perittäisiin esimerkiksi silloin kun metsää raivataan rakentamisen tieltä. Se ohjaisi sellaisiin vaihtoehtoihin, jotka vähentävät metsäkatoa ja vahvistavat hiilinielua, Meriluoto sanoo.
Meriluoto muistutti myös, että maapallon biodiversiteetillä kokonaisuutena ja sen kaikilla lajeilla on itseisarvo, eli niiden olemassaolo on arvokasta itsessään, riippumatta ihmisen suhteesta niihin.
– Meidän tehtävämme on suojella ja säilyttää lajien olemassaolo, koska ne eivät voi sitä itse tehdä.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
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