Kaarinaan suunniteltua metallinkierrätyslaitosta koskeva YVA-menettely käynnistyy
30.9.2026 15:10:26 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Spikesafe Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle metallinkierrätyslaitoshanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 29.10.2026 saakka.
Hankkeessa suunnitellaan kovametalliesineiden kierrätyslaitosta Kaarinaan, Krossin teollisuusalueelle. Laitoksessa on tarkoitus regeneroida käytettyjä kovametallityökaluja sinkkipohjaisella prosessilla metallijauheeksi, joka puristetaan tuotteeksi samalla laitosalueella. Laitoksen kapasiteetti on 1000 tonnia kovametalliraaka-ainetta vuodessa.
YVA-menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoa 0, jossa hanketta ei toteuteta, sekä vaihtoehtoa 1, jossa hanke toteutetaan siten, että metallinkierrätystoiminta sijoitetaan olemassa olevaan tuotantorakennukseen muutamin rakenteellisin muutoksin.
YVA-ohjelma on nähtävillä 30.9.–29.10.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/metallinkierratyslaitos-kaarina-YVA sekä Kaarinan pääkirjastossa, Lautakunnankatu 1, Kaarina, kirjaston aukioloaikoina.
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 29.10.2026 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 13.10.2026 kello 17.00–19.00 Pontelassa, Pontelanmäki 5, 21500 Kaarina. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivuilla.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Satu Ala-Könni, ympäristöosasto, 0295 525 5983, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Spikesafe Oy:
Jenni Laaksonen, 040 581 1163, etunimi.sukunimi@turvanasta.fi
YVA-konsultti, Macon Oy:
projektipäällikkö Johanna Alakerttula, 050 549 7275, etunimi.sukunimi@macon.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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