Uusi kliininen erikoistumiskoulutus syventää sairaanhoitajien osaamista leikkaussalityössä

Hankkeen tarkoituksena on suunnitella kansallinen intraoperatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutus, pilotoida ja arvioida se sekä tehdä ehdotus koulutuksen jatkamisesta. Pilottikoulutukseen valitaan yhteensä 20 sairaanhoitajaa, joista noin 10 valitaan Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Koulutukseen hakeutumisesta ohjeistetaan tarkemmin lokakuun loppuun mennessä.

Leikkaussalissa tehtävä hoitotyö edellyttää vahvaa anestesia- ja leikkaushoitotyön osaamista. Myös kansallisen valmiuden ja varautumisen näkökulmasta intraoperatiivisten hoitajien osaamisen syventäminen on tärkeää. Intraoperatiivisen hoitotyön osaaminen edellyttää tulevina vuosina aiempaa laajempaa ja syvempää erikoisosaamista sekä syvällistä kliinistä erikoisosaamista.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2024 tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan perioperatiivisen hoitotyön kliiniset erikoistumisopinnot suorittaneita sairaanhoitajia tarvitaan vuoteen 2028 mennessä noin 900. Tämä merkitsee noin 500 sairaanhoitajan lisäkoulutustarvetta hyvinvointialueilla vuosina 2025–2028, hoitotyön johtaja Elina Mattila Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluista kertoo.

Sairaanhoitajien kliininen erikoistumiskoulutus intraoperatiivisessa hoitotyössä (SAIKO) -hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäinen, näyttöön perustuva ja työelämän tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus. Hankkeella on valtion rahoitus. Koulutuksella vahvistetaan intraoperatiivisten sairaanhoitajien asiantuntijuutta, tuetaan heidän urapolkujaan ja parannetaan alan veto- ja pitovoimaa.

Koulutus suunnitellaan yhdessä leikkausosastojen kanssa

Koulutuksen sisällön suunnittelua varten kartoitetaan sairaanhoitajien osaamistarpeita parhaillaan käynnissä olevalla kyselyllä sekä moniammatillisilla ryhmähaastatteluilla.

– Haastatteluissa tarkastellaan muun muassa tulevaisuuden osaamistarpeita, syventävää osaamista vaativia tilanteita sekä valmiuteen ja varautumiseen liittyvää osaamista. Myös sairaanhoitajien lähiesihenkilöitä haastatellaan, hankekoordinaattori Essi Mäkinen Pirkanmaan hyvinvointialueelta sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulu laatii erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman syksyn 2026 aikana yhteistyössä Sisä-Suomen yhteistyöalueen kanssa. Opetussuunnitelman kommentointiin osallistuu lisäksi muutama muu ammattikorkeakoulu ja hyvinvointialue. Suunnittelussa määritellään tarkemmin koulutuksen tavoitteet, sisällöt, keskeiset osaamisalueet, rakenne, toteutus ja osaamisen arviointikriteerit. Työssä hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja tutkimustietoa.

Pilottikoulutus käynnistyy alkuvuodesta 2027

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama pilottikoulutus alkaa alkuvuodesta ja päättyy vuoden 2027 lopussa. Hyvinvointialueet valitsevat osallistujat omilta alueiltaan, ja koulutus on osallistujille maksuton.

Pilotin aikana seurataan koulutuksen toteutumista ja arvioidaan sen vaikutuksia osallistujien osaamiseen. Koulutus tuo osaamista uudistaa ja laajentaa sairaanhoitajien työkuvia tulevaisuudessa. Hankkeessa valmistellaan myös ehdotus siitä, miten erikoistumiskoulutus jatkuu tulevaisuudessa. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta 2028.

Pirkanmaan hyvinvointialue toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana.