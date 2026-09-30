Tampereen Tesomalla puututtiin asukkaiden terveysongelmiin ja syrjäytymisen uhkaan erinomaisin tuloksin

Tampereen Tesoman kaupunginosa erottui aiemmin tilastoista asukkaiden keskimääräistä haastavamman terveydellisen ja sosioekonomisen tilanteen vuoksi. Asukkailla oli enemmän kansantauteja kuin muilla tamperelaisilla ja lisäksi syrjäytymisen uhkan riski oli kohonnut alueella. Tilanteen parantamiseksi Tampereen kaupunki käynnisti yhtenä toimenpiteenä vuonna 2018 uuden toimintamallin, jolla pyrittiin parantamaan tesomalaisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Allianssissa sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto, nuorisopalvelut, yhteisökahvila ja iäkkäille suunnatut kerhot keskitettiin saman katon alle alueen hyvinvointikeskukseen ja toimijoiden yhteistyötä tiivistettiin.

Hoitoon pääsy nopeutunut ja pitkäaikaissairaudet paremmin hallinnassa

Allianssin yhtenä tavoitteena oli parantaa hoitoon pääsyä, tukea potilaiden hoitopolkuja sekä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asukkaiden terveysongelmiin. Hoitoon pääsy alueella on allianssin myötä parantunut, ja tänä vuonna 87 % potilaista on päässyt kiireettömään hoitoon kahden viikon kuluessa. Lisäksi alueen diabeetikoiden ja sepelvaltimotautipotilaiden hoitotasapaino on parantunut merkittävästi ja sairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa jo yli puolella tesomalaisista potilaista. Tesoman terveysaseman asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on tänä vuonna ollut 77, mikä on erinomainen tulos julkisessa terveydenhuollossa.

– Tavoitteenamme on pitää jokaisesta tesomalaisesta huolta. Olemme painottaneet alusta asti varhaisen tuen palveluita ja järjestämme vuosittain yli 600 yhteisöllistä tapahtumaa, joissa kolmannella sektorilla on tärkeä rooli. Jos lääkäri esimerkiksi havaitsee terveyskeskuskäynnin yhteydessä potilaan hyötyvän yhteisöllisesti toiminnasta, niin potilas ohjataan hänelle sopivan toiminnan pariin jo saman käynnin yhteydessä. Testaamme myös mallia, jossa alueen 11–17-vuotiaille nuorille tarjotaan nopea pääsy mielenterveyspalveluihin. Kun nuorella havaitaan hoidon tarve, aloitamme viikon sisällä terapiajakson, johon kuuluu 10-viikon ajan tapaamisia psykologin ja terapeutin kanssa. Nuorten kanssa työskentelyyn kuuluu myös tärkeänä osana ennaltaehkäisevä työ ja tiivis yhteistyö koulujen kanssa, allianssin palveluista vastaava Marko Helenius Mehiläiseltä kertoo.

– Tesoman allianssia on ohjannut vahva halu tehdä jatkuvaa kehitystyötä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijöitä kumppanuudessa tehtävän yhteistyön ja uusien, ketterien julkisten palveluiden testaamisessa. Kehittämishankkeita on vuosien varrella ollut yli 20. Esimerkiksi ilmaista, ympäri vuorokauden toimivaa digiklinikkaa pilotoitiin ensin Tesomalla ja sittemmin näitä oppeja hyödynnettiin koko Pirhan alueella, allianssin johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Pirkanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Jukka Karjalainen jatkaa

Kustannustavoitteet alitettu toistuvasti

Tesoman allianssi on onnistunut myös kustannusten hallinnan näkökulmasta ja osoittaa, että malli toimii hyvin hyvinvointialueiden haastavassa taloustilanteessa. Vuosina 2022–2024 Tesomalla alitettiin kustannustavoitteet 5,2 prosentilla. Viime vuonna toteutuneet kustannukset olivat 1,8 prosenttia ennakoitua pienemmät:

– Kustannustavoitteet on onnistuttu alittamaan, sillä olemme alusta asti panostaneet hyvään johtamiseen ja selkeisiin tavoitteisiin. Työtä myös johdetaan kannustinrakenteiden avulla, mikä on harvinaista terveydenhuollossa. Kustannustavoitteiden alittamisesta hyötyvät kaikki allianssin osapuolet, sillä mallissa voitot ja riskit jaetaan kaikkien toimijoiden kesken, Helenius kertoo.

Allianssin toimintaa koordinoi Mehiläinen ja allianssia koskevat päätökset tekee johtoryhmä, johon kuuluu edustajia Pirkanmaan hyvinvointialueelta, Tampereen kaupungilta ja Mehiläiseltä. Mehiläinen on myös alusta asti vastannut muun muassa allianssin terveyskeskuspalveluista, aikuisten suun terveydenhuollon palveluista, äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluista, ympärivuorokautisesta asumispalvelusta sekä ikäihmisten kotihoidon lääkäripalveluista.

Lisätiedot:

Marko Helenius, Allianssin palveluista vastaava johtaja, Mehiläinen

Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Noora Hostikka kautta: noora.hostikka@mehilainen.fi, p. 050 5666 101



Jukka Karjalainen, ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue, jukka.karjalainen@pirha.fi, p. 040 639 7859