Toimittajatilaisuus 9.11.: Nuori rikosoikeuden rattaissa – mitä jää otsikoiden taakse?
6.10.2026 08:25:00 EEST | Suomen Asianajajat | Kutsu
Miten nuorten rikosepäilyt näkyvät asianajajan työssä? Mitä rikosoikeudellinen vastuuikäraja tarkoittaa ja mitä sen mahdollinen muuttaminen merkitsisi? Entä miten ja milloin rikoksesta epäillyn mielentilaa tutkitaan?
Tervetuloa Suomen Asianajajien mediaglögeille keskustelemaan ajankohtaisista nuoriin liittyvistä rikosoikeudellisista kysymyksistä käytännönläheisesti ja rennosti glögin äärellä.
Tilaisuus on suunnattu erityisesti oikeudellisia aiheita, rikoksia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä työssään käsitteleville toimittajille.
Ohjelma ma 9.11.
17.00 Tervetuloa ja glögiä
17.10 Keskustelemassa kokeneet asianajajat Martina Kronström, Jussi Sarvikivi ja Marja Välilä
18.30 Vapaata keskustelua, verkostoitumista ja jatkokysymyksiä
19.00 Tilaisuus päättyy
Voit halutessasi lähettää kysymyksiä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä tai esittää niitä paikan päällä.
Tilaisuus järjestetään Suomen Asianajajien toimistolla osoitteessa Mikonkatu 25, Helsinki.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 6.11. tapahtumasivun kautta: Mediaglögit 9.11.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Liisa KarttunenJohtaja, viestintä ja koulutusSuomen AsianajajatPuh:+358 44 333 0512liisa.karttunen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 500 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
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