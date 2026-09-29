SDP:n Razmyar: Kokoomuksen leikkauslista tarkoittaa hyvinvointivaltion alasajoa
30.9.2026 15:25:59 EEST | SDP | Tiedote
Kokoomuksen eläkkeisiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon ajamat leikkaukset ovat niin rajuja, että lopputuloksena olisi hyvinvointivaltion romuttaminen, arvostelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
– Kokoomuksen leikkauslistan luettuani voin vain ihmetellä, millaista Suomea puolue on rakentamassa. Kun eläkkeistä ja sosiaali- ja terveydenhuollosta ollaan valmiita leikkaamaan miljardeja, mutta samaan aikaan hyväosaisimmille tarjotaan jälleen kerran erityissuojelua, ei voi tulla kuin siihen tulokseen, että kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa vain vahvat pärjäävät.
– Kahden miljardin leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoittaisivat väistämättä hoitojonojen pidentämistä, palveluiden romuttamista ja mittavia irtisanomisia. On syytä kysyä, onko tämä kokoomuksen tarkoituskin, jotta voidaan rakentaa tilalle järjestelmä, jossa yhä useampi joutuu kääntymään yksityisen terveydenhuollon puoleen, Razmyar pohtii.
Razmyarin mukaan on syytä kysyä, mitä kokoomus rajulla leikkausohjelmallaan tavoittelee.
– Kun puolueet sopivat velkajarrusta, yhteisenä tavoitteena oli hyvinvointivaltion turvaaminen myös tulevaisuudessa. Kokoomuksen leikkauslistan tavoitteena näyttäisi kuitenkin olevan hyvinvointivaltion rikkominen, ei sen turvaaminen. Talouden tasapainottaminen on vain tekosyy jättimäisille leikkauksille, joita puolueella on vieläpä pokkaa kutsua uudistuksiksi.
– Kokoomuksesta on silloin tällöin harmiteltu, että suomalaiset eivät ymmärrä heidän Exceleitään. Nämä linjaukset luettuani en ihmettele asiaa lainkaan. Näin kylmälle, hyväosaisimpia suosivalle linjalle ei varmasti löydy kovin monesta kodista ymmärrystä, Razmyar päättää.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
SDP
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