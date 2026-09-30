Uusi katu ja pysäköintialue avautuvat torstaina 1.10. Hietalahdessa

Kun Pelikatu avautuu, liittymät Ruutikellarintieltä Silverian henkilökunnan ja VPS:n junnuhallin pysäköintialueille poistuvat käytöstä. Jatkossa niille kuljetaan Pelikadun kautta.

Rakennustyöt viimeistellään lokakuussa

Pelikadun alueella tehdään tulevien viikkojen aikana vielä viimeistelytöitä. Alueelle asennetaan valaistus, nurmialueet kylvetään ja puita istutetaan kadun varsille. Töistä ei kuitenkaan aiheudu merkittäviä häiriöitä alueen käyttöön. Uusi katu ja pysäköintialue valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun aikana.

Pysäköintialue avataan porrastetusti

Uusi asfaltoitu ja maksuton pysäköintialue sijaitsee Pelikadun kaakkoispäässä Kamratvallenin jalkapallokentän läheisyydessä. Pysäköintialue tulee asukkaiden käyttöön porrastetusti 1.10. alkaen, jolloin ravintola Silverian puoleinen osa alueesta avataan. Tällöin pysäköintialueella on käytössä 30 normaalikokoista pysäköintipaikkaa sekä yksi esteetön pysäköintipaikka.

Pelikadun puoleinen osa pysäköintialueesta toimii viimeistelytöiden ajan työmaa-alueena turvallisuussyistä. Koko pysäköintialue on vapaasti käytettävissä lokakuun loppuun mennessä, jolloin asukkaiden käytössä on yhteensä 60 normaalikokoista sekä kaksi esteetöntä pysäköintipaikkaa.