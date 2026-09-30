Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Valtion maanteiden hoitourakoitsija vaihtuu Lappeenrannassa 1.10.2026

30.9.2026 16:02:05 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Destia Oy aloittaa 1.10.2026 pääurakoitsijana Lappeenrannan maanteiden hoitourakassa. Sopimus on voimassa 1.10.2026 – 1.10. 2031.

Kartta Lappeenrannan ja Imatran seudusta Suomen itärajalla.
Maanteiden Lappeenrannan hoitourakan alue. Suomen Väylät (Liikennevirasto)

Elinvoimakeskusten tehtävänä on vastata maanteiden kunnosta ja hoidosta siten, että turvalliset ja toimivat kuljetukset ovat mahdollisia kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitourakkaan kuuluu valtion ylläpitämien maanteiden kesä- ja talvihoito, kuten auraus, liukkaudentorjunta, sorateiden kunnossapito, niitot, liikennemerkkien ylläpito sekä muut päivittäiset hoitotyöt.  

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueen maanteiden hoito perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin ja laatuvaatimuksiin sekä yhtenäisiin hankintatapoihin 

Lappeenrannan urakkaan kuuluu mm. Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueilla sijaitsevien valtion teiden ympärivuotinen hoito. Hoidettavaa tiestöä on noin 1030 tiekilometriä. Urakan tilaajana on Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.  

Saimaan kanavan huoltotien hoito- ja ylläpitovastuu kuuluu maanteiden hoitourakalle 


Lappeenrannan maanteiden hoitourakan erikoisuutena on Venäjän vuokra-alueella sijaitseva Saimaan kanavan huoltotie, jonka hoito- ja ylläpitovastuu on valtiosopimuksella osoitettu Suomelle.  

Hoitourakoihin sisältyy mm. teiden talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden hoito sekä muita ylläpito- ja korjaustöitä. Alueellisten hoitourakoiden lisäksi maantieverkolla tehdään erikseen ohjelmoituja hoidollisia korjaustöitä, mm. puun poistoa ja raivauksia sekä vieraskasvilajien torjuntaa, määrärahojen niin salliessa. 
 
YIT Road Oy vastuu pääurakoitsijana Lappeenrannan maanteiden hoitourakassa päättyy, urakka-ajan ollessa 1.10.2021 – 1.10.2026.

Maanteiden kuntoon liittyvää palautetta voi antaa soittamalla Väyläviraston tieliikennekeskuksen tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Tieliikennekeskus välittää palautteen oikealle alueurakoitsijalle.

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Yhteyshenkilöt

- Kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama, p. 0295 021 361, tuomas.vasama(at)elinvoimakeskus.fi

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