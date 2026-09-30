Rippikoulujen ilmoittautuminen alkaa Espoossa
30.9.2026 16:45:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Espoon seurakuntien vuoden 2027 rippikouluihin ilmoittaudutaan 1.–31.10. Rippikoulu on avoin kaikille nuorille, ja tarjolla on noin sata erilaista rippikoulua leireistä kaupunkirippikouluihin, teema- ja pienryhmävaihtoehtoihin.
Ensi vuoden nuorten rippikouluihin ilmoittautuminen koskee ensisijaisesti vuonna 2012 syntyneitä eli 15 vuotta vuonna 2027 täyttäviä nuoria.
Rippikouluun voi ilmoittautua, vaikka ei kuuluisi kirkkoon tai olisi kastettu. Konfirmaatio edellyttää kirkon jäsenyyttä ja kastetta, mutta kaste ja kirkkoon liittyminen voidaan tarvittaessa hoitaa rippikoulun aikana.
Kastettavien nuorten määrä kasvussa
Rippikoululla on vahva asema nuorten keskuudessa Espoossa. Kuluvan vuoden rippikouluihin ilmoittautui yhteensä 2 348 nuorta. Espoossa asuu vuonna 2026 noin 4 200 15-vuotiasta, joista noin 2 400 kuuluu seurakuntaan. Ilmoittautuneiden joukossa on myös kirkkoon kuulumattomia nuoria ja muilta paikkakunnilta tulevia. Vuoden 2026 rippikouluihin ilmoittautui 246 kirkkoon kuulumatona nuorta.
Rippikouluissa kastettujen ja sitä kautta kirkkoon liittyvien määrä on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2022. Suuntaus kertoo siitä, että rippikoulu on monelle nuorelle paikka tutustua kirkkoon ja kristilliseen perinteeseen omasta taustasta riippumatta.
Espoossa rippikoulun voi käydä monella tavalla. Valtaosa ripareista toteutetaan leirimuotoisina, mutta tarjolla on myös kaupunkirippikouluja, teemaryhmiä, kansainvälisiä rippikouluja sekä pienryhmä- ja erityisen tuen vaihtoehtoja. Espoon seurakuntien yhteinen rippikoulutarjonta antaa nuorelle mahdollisuuden valita itselleen sopivan ajankohdan, toteutustavan ja ryhmän.
Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti verkossa. Espoon riparien verkkosivuille on koottu tiedot rippikouluvaihtoehdoista, ilmoittautumisen ohjeet sekä seurakuntien rippikouluyhteystiedot. Espoon seurakuntien nuorten rippikouluihin voi tutustua osoitteessa espoonriparit.fi.
Täysin uusi rippikoulu kiinnosti nuoria
Uutena kokeiluna Espoon seurakunnissa järjestettiin syyskuussa rippikoulu 16–18-vuotiaille nuorille, joilta rippikoulu on syystä tai toisesta jäänyt aikanaan käymättä. Kokeilu herätti kiinnostusta ja rippikoulu huipentui leiriviikonloppuun Hvittorpin leirikeskuksessa.
Rippikouluvastaavat jalkautuvat kauppakeskuksiin lokakuussa
Espoon seurakuntien työntekijät järjestävät tänäkin vuonna Ripari on Tour -kiertueen kauppakeskuksissa ympäri Espoota. Jalkautumisen ajatuksena on madaltaa nuorten kynnystä tutustua rippikouluun ja helpottaa ilmoittautumista.
Ripari on Tour -kiertue:
Iso Omena to 1.10. klo 15–18
Lippulaiva pe 2.10. klo 15–18
Ainoa la 3.10. klo 12–16
Sello ke 7.10. klo 15–18
Iso Omena ke 28.10. klo 15–17
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia KallioniemiKasvatuksen asiantuntijaPuh:050 340 2908emilia.kallioniemi@evl.fi
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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