Viikinkejä, eeppisiä taisteluita ja myyttisiä olentoja: Ragnarök – Fenrir-susi on Nordic mangaa parhaimmillaan
5.10.2026 08:15:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Uskomaton matka viikinkien kanssa alkaa! Norjalaiseen mytologiaan perustuva nuorten sarjakuvaseikkailu imaisee mukaansa.
Ilmestynyt.
Ubbe Gunnhildsson on huoleton viikinkinuorukainen, jolla on kaikki, mitä toivoa saattaa. Hänen päivänsä täyttyvät seikkailusta ja hauskanpidosta, kunnes myyttiset hirviöt ja voimakkaat jumalat puuttuvat maailmanjärjestykseen. Ubbe ymmärtää, että hänen on kasvettava, mieluiten yhdessä yössä: hänestä on tultava oikea viikinki.
Fenrir-susi aloittaa sarjakuvataiteilija Odin Helgheimin jännittävän ja mukaansatempaavan Ragnarök-sarjan. Viikinkipoika Ubbesta kertova sarja on niin kutsuttua Nordic mangaa eli pohjoismaista mangaa, jossa japanilaistyyppinen sarjakuva yhdistyy pohjoismaiseen mytologiaan.
Hurjan ja vauhdikkaan Ragnarök-sarjan avausosaa ei voi laskea käsistään ennen viimeistä sivua.
Odin Helgheim (s. 1996) on norjalainen kuvittaja ja kirjailija. Hän löysi sarjakuvien maailman ja rakkauden piirtämiseen asuessaan lapsena USA:ssa. Hänen esikoisteoksensa, Ragnarök-sarjan ensimmäinen osa, voitti Norjassa arvostetun ARK-lastenkirjapalkinnon.
Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
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