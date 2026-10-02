Kustannusosakeyhtiö Otava

Viikinkejä, eeppisiä taisteluita ja myyttisiä olentoja: Ragnarök – Fenrir-susi on Nordic mangaa parhaimmillaan

5.10.2026 08:15:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Uskomaton matka viikinkien kanssa alkaa! Norjalaiseen mytologiaan perustuva nuorten sarjakuvaseikkailu imaisee mukaansa.

Ragnarök-sarjakuva on norjalaisen Odin Helgheimin taidonnäyte.
Ragnarök-sarjakuva on norjalaisen Odin Helgheimin taidonnäyte.

Ilmestynyt.

Ubbe Gunnhildsson on huoleton viikinkinuorukainen, jolla on kaikki, mitä toivoa saattaa. Hänen päivänsä täyttyvät seikkailusta ja hauskanpidosta, kunnes myyttiset hirviöt ja voimakkaat jumalat puuttuvat maailmanjärjestykseen. Ubbe ymmärtää, että hänen on kasvettava, mieluiten yhdessä yössä: hänestä on tultava oikea viikinki.

Fenrir-susi aloittaa sarjakuvataiteilija Odin Helgheimin jännittävän ja mukaansatempaavan Ragnarök-sarjan. Viikinkipoika Ubbesta kertova sarja on niin kutsuttua Nordic mangaa eli pohjoismaista mangaa, jossa japanilaistyyppinen sarjakuva yhdistyy pohjoismaiseen mytologiaan.

Hurjan ja vauhdikkaan Ragnarök-sarjan avausosaa ei voi laskea käsistään ennen viimeistä sivua.

Odin Helgheim (s. 1996) on norjalainen kuvittaja ja kirjailija. Hän löysi sarjakuvien maailman ja rakkauden piirtämiseen asuessaan lapsena USA:ssa. Hänen esikoisteoksensa, Ragnarök-sarjan ensimmäinen osa, voitti Norjassa arvostetun ARK-lastenkirjapalkinnon.

Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ragnarök on pohjoismaista mangaa.
Ragnarök on pohjoismaista mangaa.
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Odin Helgheim
Odin Helgheim
Christopher Helberg Otava
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