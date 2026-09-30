Anmälningen till konfirmandverksamheten börjar i Esbo
30.9.2026 16:46:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Anmälningen till Esbo församlingars konfirmandverksamhet år 2027 kan göras 1–31 oktober. Konfirmandverksamheten är öppen för alla unga, och det finns många olika alternativ. Esbo svenska församling erbjuder både övernattnings- och dagläger som alternativ.
Anmälningen till nästa års konfirmandverksamhet riktar sig i första hand till dem som är födda år 2012, det vill säga unga som fyller 15 år under år 2027.
Man kan anmäla sig till konfirmandverksamheten även om man inte hör till kyrkan eller är döpt. Konfirmationen förutsätter medlemskap i kyrkan och dop, men dopet och inträdet i kyrkan kan vid behov ordnas under konfirmandtiden.
Antalet ungdomar som döps ökar
Konfirmandverksamheten har en stark ställning bland ungdomar i Esbo. Till konfirmandverksamheten år 2026 anmälde sig sammanlagt 2 348 unga. I Esbo bor år 2026 omkring 4 200 femtonåringar, varav cirka 2 400 hör till en församling. Bland de anmälda finns också unga som inte hör till kyrkan samt ungdomar från andra orter. Till konfirmandverksamheten år 2026 anmälde sig 246 unga som inte hörde till kyrkan.
Sedan år 2022 har allt fler unga döpts till medlemmar i kyrkan i samband med konfirmandverksamheten. Den växande trenden visar att konfirmandtiden för många unga också är en möjlighet att bekanta sig med kyrkan och den kristna traditionen oberoende av egen bakgrund.
I Esbo kan man delta i konfirmandverksamheten på många olika sätt. De flesta grupper genomförs som konfirmandläger, men det finns också stadskonfirmandgrupper, temagrupper, internationella konfirmandgrupper samt alternativ i smågrupp och med särskilt stöd. Esbo församlingars gemensamma utbud ger de unga möjlighet att välja en tidpunkt, genomförandeform och grupp som passar dem själva bäst.
Anmälningen görs elektroniskt på nätet. På webbplatsen för Esbo svenska församlings konfirmandverksamhet för unga finns mer information: esboforsamlingar.fi/konfa.
En helt ny konfirmandgrupp väckte intresse hos de unga
Som ett nytt försök ordnade Esbo församlingar i september en konfirmandgrupp för unga i åldern 16–18 år som av någon anledning ännu inte deltagit i konfirmandverksamheten. Försöket väckte intresse och avslutades med ett lägerveckoslut på lägergården Hvittorp.
Konfirmandansvariga finns på plats i köpcentrum i oktober
Esbo församlingars medarbetare ordnar också i år turnén ”Ripari on Tour” (Konfa på turné) i köpcentrum runt om i Esbo. Syftet med turnén är att sänka tröskeln för unga att bekanta sig med konfirmandverksamheten och att göra anmälningen enklare.
Ripari on Tour:
Iso Omena tors 1.10. kl. 15–18
Lippulaiva fre 2.10. kl. 15–18
Ainoa lör 3.10. kl. 12–16
Sello ons 7.10. kl. 15–18
Iso Omena ons 28.10. kl. 15–17
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Yhteyshenkilöt
Emilia KallioniemiKasvatuksen asiantuntijaPuh:050 340 2908emilia.kallioniemi@evl.fi
Kira ErtmanKyrkoherde, kirkkoherra,Esbo svenska församlingPuh:050 358 1014kira.ertman@evl.fi
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
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