SDP:n Kymäläinen: Kokoomus leikkaa sotesta kaksi miljardia – mistä palveluista leikataan?
30.9.2026 16:26:52 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomus esitteli tänään yhdeksän miljardin euron leikkausohjelmansa. Sote-palveluiden menojen kasvua puolue haluaa hillitä kahdella miljardilla eurolla. Lisäksi kokoomus haluaa leikata hyvinvointialueiden määrän viiteen ja Helsingin kaupunkiin. SDP:n kansanedustaja ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Suna Kymäläinen pitää Kokoomuksen kokonaisuutta hyvinvointialueiden kannalta täysin epärealistisena.
– Hyvinvointialueet tekevät jo nyt valtavaa työtä talouden tasapainottamiseksi. Silti kokoomus lataa pöytään kaksi miljardia euroa lisää säästöjä ja samaan aikaan haluaa piirtää koko hyvinvointialueiden kartan uusiksi. Tämä on täysin epärealistista. Ensin pitäisi korjata rahoituksen ongelmat ja antaa alueille työrauha, Kymäläinen sanoo.
– Nyt pitäisi kertoa, mistä nämä kaksi miljardia oikeasti otetaan. Sote-palveluita ei voi tehostaa loputtomasti paperilla. Hyvinvointialueita sitovat lait ja valtion asettamat palveluvelvoitteet. Kun rahaa vähennetään, se tarkoittaa aina myös tinkimistä ihmisten palveluissa, Kymäläinen kertoo.
Etelä-Karjalassa hyvinvointialue on jo joutunut tekemään vaikeita sopeutuksia. Alueen talous on ollut niin vaikeassa tilanteessa, että se on joutunut arviointimenettelyyn.
– Etelä-Karjalassa on jo tehty vaikeita ja kipeitä ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi. Alueen oma johto on samalla todennut, että rahoitusmallissa on vakavia ongelmia ja että alueen rahoituspohja ei vastaa sen palvelutarvetta. Tässä tilanteessa on nurinkurista, että kokoomuksen lääke on jälleen uusi leikkauspaketti, Kymäläinen kertoo.
– Hyvinvointialueilla tämä ei ole mitään talouspeliä paperilla. Kun rahat eivät riitä, se näkyy ihmisten arjessa: palveluja joudutaan karsimaan, henkilökunta joutuu venymään ja apua joutuu odottamaan pidempään, Kymäläinen jatkaa.
Kymäläinen nostaa esiin myös kokoomuksen toisen hyvinvointialueisiin suoraan osuvan leikkauksen. Kokoomus vähentäisi yhteisöille, kunnille ja hyvinvointialueille maksettavia valtionavustuksia 200 miljoonalla eurolla.
– Kun samaan kokonaisuuteen yhdistetään kahden miljardin euron sote-leikkaus, 200 miljoonan euron valtionavustusleikkaukset ja hyvinvointialueiden määrän raju vähentäminen, kyse ei ole enää toimintojen tehostamisesta. Kyse on hyvinvointivaltion alasajosta, Kymäläinen alleviivaa.
– Kaikkein epäuskottavinta on se, että samaan aikaan kun luvataan säästöjä, halutaan käynnistää valtava aluerakenteen remontti. Ihmisten tarvitsemat palvelut eivät parane sillä, että kartalle piirretään uudet rajat. Hyvinvointialuejohtajat ovat arvioineet yhdistämisten voivan maksaa jopa yhdestä kahteen miljardia euroa. Ei ole järkevää käyttää miljardeja rakenteiden muuttamiseen ja samalla kertoa säästävänsä miljardeja sote-palveluista. Tätä kokoomuksen uusien rajojen piirtely ei ratkaise, Kymäläinen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
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