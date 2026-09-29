Vikingloton päävoitto Suomeen - Porukkapeliin 4,1 miljoonan euron potti

Vikingloton kierroksen 40/2026 oikea rivi on 15, 19, 23, 40, 44 ja 46. Vikingnumero 5. Plusnumero 6.



Kierroksen ainoa täysosuma löytyi Suomesta.



- Isot onnittelut illan suomalaisvoittajille, jotka pääsevät jakamaan 4,1 miljoonan euron potin! Voitto osui kuuden osuuden porukkapeliin, ja kyseessä on 11. suurin Suomeen osunut Vikingloton päävoitto pelin historiassa, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.



Täysosumalla voitti 4 119 909,50 euroa. Kuuden osuuden nettiporukkapelin yhdellä osuudella voitti siis 686 651,65 euroa.



Voitot osuivat nettipelaajalle Kirkkonummelle, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Kirkkonummelle, nettipelaajalle Joensuuhun, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Jämsään, nettipelaajalle Järvenpäähän ja Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Espooseen.



Keskiviikkona löytyi yksi 6+0 -oikein rivi, joka on pelattu Norjassa. Rivillä voitti 226 579 euroa.



Suomesta löytyi myös yksi 5+1 -oikein tulos, jolla voitti 81 536 euroa. Voitto osui Lievestuoreen Liepeentien S-marketin asiakkaalle.



Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa.



Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 2 3 1 6 7 5 9. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 88. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.





Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot