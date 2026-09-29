Vikingloton päävoitto Suomeen - Porukkapeliin 4,1 miljoonan euron potti
30.9.2026 21:05:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Keskiviikon Vikingloton ainoa täysosuma löytyi Suomesta. Voitto osui kuuden osuuden porukkapeliin.
Vikingloton kierroksen 40/2026 oikea rivi on 15, 19, 23, 40, 44 ja 46. Vikingnumero 5. Plusnumero 6.
Kierroksen ainoa täysosuma löytyi Suomesta.
- Isot onnittelut illan suomalaisvoittajille, jotka pääsevät jakamaan 4,1 miljoonan euron potin! Voitto osui kuuden osuuden porukkapeliin, ja kyseessä on 11. suurin Suomeen osunut Vikingloton päävoitto pelin historiassa, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.
Täysosumalla voitti 4 119 909,50 euroa. Kuuden osuuden nettiporukkapelin yhdellä osuudella voitti siis 686 651,65 euroa.
Voitot osuivat nettipelaajalle Kirkkonummelle, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Kirkkonummelle, nettipelaajalle Joensuuhun, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Jämsään, nettipelaajalle Järvenpäähän ja Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Espooseen.
Keskiviikkona löytyi yksi 6+0 -oikein rivi, joka on pelattu Norjassa. Rivillä voitti 226 579 euroa.
Suomesta löytyi myös yksi 5+1 -oikein tulos, jolla voitti 81 536 euroa. Voitto osui Lievestuoreen Liepeentien S-marketin asiakkaalle.
Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa.
Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 2 3 1 6 7 5 9. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 88. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.
Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|16 673 147,60
|Helsinki
|kierros 25/2025
|2.
|15 880 400,20
|Helsinki
|kierros 4/2023
|3.
|9 480 858,50
|Lahti (5 osuuden porukka)
|kierros 33/2021
|4.
|7 781 517,10
|Helsinki
|kierros 46/2012
|5.
|7 495 551,80
|Suomussalmi
|kierros 21/2015
|6.
|6 545 224,10
|Oulu
|kierros 24/2023
|7.
|4 573 752,00
|Lahti
|kierros 14/2010
|8.
|4 470 733
|Lappeenranta
|kierros 51/2018
|9.
|4 156 065
|Vantaa
|kierros 39/2025
|10.
|4 121 499,30
|Espoo
|kierros 3/2012
|11.
|4 119 909,50
|Kuuden osuuden nettiporukkapeli,
Kirkkonummi, Kirkkonummi, Joensuu, Jämsä, Järvenpää, Espoo
|kierros
40/2026
|12.
|3 308 745,80
|Helsinki
|kierros 49/2015
|13.
|3 000 000
|10 osuuden porukka eri puolilta Suomea
|kierros 18/2022
|14.
|2 695 400,60
|Reisjärvi
|kierros 45/2015
|15.
|2 695 400,60
|Kuopio
|kierros 45/2015
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