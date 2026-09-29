Veikkaus Oy

Vikingloton päävoitto Suomeen - Porukkapeliin 4,1 miljoonan euron potti

30.9.2026 21:05:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Keskiviikon Vikingloton ainoa täysosuma löytyi Suomesta. Voitto osui kuuden osuuden porukkapeliin.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata.

Vikingloton kierroksen 40/2026 oikea rivi on 15, 19, 23, 40, 44 ja 46. Vikingnumero 5. Plusnumero 6.

Kierroksen ainoa täysosuma löytyi Suomesta.

- Isot onnittelut illan suomalaisvoittajille, jotka pääsevät jakamaan 4,1 miljoonan euron potin! Voitto osui kuuden osuuden porukkapeliin, ja kyseessä on 11. suurin Suomeen osunut Vikingloton päävoitto pelin historiassa, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.

Täysosumalla voitti 4 119 909,50 euroa. Kuuden osuuden nettiporukkapelin yhdellä osuudella voitti siis 686 651,65 euroa. 

Voitot osuivat nettipelaajalle Kirkkonummelle, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Kirkkonummelle, nettipelaajalle Joensuuhun, Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Jämsään, nettipelaajalle Järvenpäähän ja Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle asiakkaalle Espooseen.

Keskiviikkona löytyi yksi 6+0 -oikein rivi, joka on pelattu Norjassa. Rivillä voitti 226 579 euroa.

Suomesta löytyi myös yksi 5+1 -oikein tulos, jolla voitti 81 536 euroa. Voitto osui Lievestuoreen Liepeentien S-marketin asiakkaalle.

Ensi viikolla Vikingloton potissa on kolme miljoonaa euroa.

Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 2 3 1 6 7 5 9. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 88. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.

Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 16 673 147,60 Helsinki kierros 25/2025
2. 15 880 400,20 Helsinki kierros 4/2023
3. 9 480 858,50 Lahti (5 osuuden porukka) kierros 33/2021
4. 7 781 517,10 Helsinki kierros 46/2012
5. 7 495 551,80 Suomussalmi kierros 21/2015
6. 6 545 224,10 Oulu kierros 24/2023
7. 4 573 752,00 Lahti kierros 14/2010
8. 4 470 733 Lappeenranta kierros 51/2018
9. 4 156 065 Vantaa kierros 39/2025
10. 4 121 499,30 Espoo kierros 3/2012
11. 4 119 909,50 Kuuden osuuden nettiporukkapeli, 
Kirkkonummi, Kirkkonummi, Joensuu, Jämsä, Järvenpää, Espoo		 kierros
40/2026
12. 3 308 745,80 Helsinki kierros 49/2015
13. 3 000 000 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea kierros 18/2022
14. 2 695 400,60 Reisjärvi kierros 45/2015
15. 2 695 400,60 Kuopio kierros 45/2015

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