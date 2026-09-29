Varhan valtuusto päätti alijäämien kattamissäästöistä
30.9.2026 21:50:11 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Aluevaltuuston syksyn ensimmäisessä kokouksessa kuultiin hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen tilannekatsaus, päätettiin Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta vuodelle 2027 ja ensi vuoden investointiohjelman muutoksista.
Palvelujen ja palvelurakenteen uudistaminen ja talouden tasapainotus etenevät käsi kädessä suunnitelman mukaisesti, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi aluevaltuustolle.
-Olemme matkalla oikeaan suuntaan, palveluja on saatu ohjattua digikanavaan, Varha-sovelluksen chatissa oli elokuun loppuun mennessä tänä vuonna jo yli 77 000 asiointikertaa.
Sovelluksen palvelutarjontaa parannetaan koko ajan. Kesäkuusta alkaen esimerkiksi neuvolaan on voinut ottaa yhteyttä Varha-sovelluksen lomakepalvelun kautta.
Sovellukseen on rekisteröitynyt 201 776 varsinaissuomalaista ja sovelluksen 11 eri chat-kanavassa asioidaan lähes 10 000 kertaa joka kuukausi.
-Pystymme chateissa saumattomasti ohjaamaan asian oikealle ammattilaiselle, Martikainen kertoo.
Chat-palvelujen aukioloajat on yhtenäistetty niin, että palvelua saa arkisin vähintään kello 9 ja 15 välillä.
Rahoituskasvu inflaatiota matalampaa
Varhan aluevaltuusto päätti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta alijäämien kattamiseksi aluehallituksen esityksen mukaisesti.
Varhan valtionrahoitus kasvaa ensi vuonna noin 32 milj. euroa eli 1,3 prosenttia. Kasvu on matala verrattuna yleiseen inflaatioon.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman riittävyyttä arvioidaan uudelleen, kun kuluvan vuoden talouden ennuste tarkentuu. Tarvittaessa valmistellaan täydentäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan alijäämien kattaminen määräajassa vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kaksikielisiä palveluja vahvistetaan
Muutetun investointisuunnitelman 2027–2030 hankkeet kohdistuvat maantieteellisesti laajasti Varsinais-Suomen alueelle. Investointeja toteutetaan muun muassa Turussa, Salossa, Raisiossa, Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Paraisilla, Paimiossa, Mynämäellä ja Uudessakaupungissa.
Hankkeet tukevat palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkialueilla että pienemmissä kunnissa ja saaristoalueilla. Esimerkiksi Paraisille suunniteltu Allaktivitetshus ja kaksikielinen lastenyksikkö tukevat suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja vahvistavat hyvinvointialueen kaksikielisyyttä.
Muutetussa suunnitelmassa useita ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluihin liittyviä hankkeita muutetaan hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettaviksi investoinneiksi.
-Se on todettu edullisemmaksi tavaksi toteuttaa investointeja, Martikainen toteaa.
Muut kuin tässä mainitut pykälät päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 28.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
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