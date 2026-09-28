Nokian KrP jatkaa puhtaalla pelillä, EräViikingit voittoputkessa
30.9.2026 22:09:46 EEST | Fliiga | Tiedote
F-liigan mestari Nokian KrP voitti syksyn neljännenkin ottelunsa, kun vierailija Hawks Helsingistä taipui selvin lukemin 8-2. Illan toisessa miesten pelissä EräViikingit otti kolmannen perättäisen voittonsa kaatamalla kotonaan LASBin 9-6.
Mikko Laakso ja Juuso Ahola syöttivät toisilleen näyttävät avauserän maalit, ja samat nimet näkyivät toisessakin. Laakso laukoi lukemiksi 3-0 ja Olli Arkkila Aholan syötöstä 4-0 ennen kuin Matias Mäenpää iski vastaiskun kruunuksi isännät toiselle tauolle jo viiden maalin johtoon. Päätösjaksolla oli Nico Jonaesonin vuoro maalata kahdesti Laakson ja Aholan merkkauttaessa hänen osumiinsa syöttöpisteet. Hawks pääsi maalin makuun vasta ottelun viimeisellä kympillä Max Jarvan ja Luukas Huolmanin saadessa pallon mieheen ohi 21 kertaa torjuneen KrP-vahti Aki Karjalaisen.
Tapanilan Mosahallissa nähtiin kaksijakoinen ottelu, jonka avauspuolikasta hallitsi kotijoukkue ja loppua altavastaajana saapunut LASB. EräViikingit vei heti avauserän komeilla osumilla 5-0, ja Perttu Koljosen toisen erän kavennuksen jälkeen Tuomas Aho etukulmaan ja Roni Tammi harhasyötöstä muuttivat tilanteeksi jo 7-1. Koljonen, Samuel Suutari ja Oliver Järvinen nakuttivat kolme perättäistä kavennusta eikä Axel Telkin 8–4-maalikaan lannistanut vieraita, Oliver Järvinen ohjauksella maalin edestä sekä Janne Jaanus rangaistuslaukauksesta nostivat LASBin päätösjaksolla jo tilanteeseen 8-6, mutta siihen kiri kuivui, ja Miko Vaarimo löi lopulta viimeisen niitin tyhjiin.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Classic–OLS ja Oilers–Nokian KrP.
F-liigan illan naisten trilleri nähtiin Tampereella, jossa FBC Loisto otti syksyn kolmannen voittonsa kaatamalla Kooveen rangaistuslaukauskisassa 6-5. Keskiviikon toisessa naisten ottelussa EräViikingit löi vieraissa Northern Starsin 4-2.
Koovee lähti 2–0-johdossa toiseen erään, mutta siinä vieraiden ykkösketju Sofia Pykäläinen – Leea Kaisti – Emeli Falkman takanaan kaksi maalia syöttänyt Alma Hedman iski neljästi vieden vieraat jo 4–3-johtoon. Kooveen kaksikko Pirkko Laine – Senni Mustakoski kuittasi kolmannessa erässä sen ja vielä Vanessa Grönblomin irtopallosta napauttaman johto-osumankin, mutta rangaistuslaukauskisassa korjasi lisäpisteen Loisto Tuulia Lahden hallitulla nostolla.
Espoossa nähtiin maaleja vasta toisessa erässä, jonka EräViikingit vei Taru Nordmanin yksilösuorituksella, Matilda Holmströmin kääntölaukauksella ja Elina Hautojärven sitkeästi ronkkimalla osumalla 3-1. Veera Lokka vei vieraat kolmannen erän alussa jo kolmen maalin johtoon, jota Northern Stars kykeni kaventamaan enää Anni Laineen osumalla.
Sarja jatkuu perjantaina ottelulla SBS Wirmo–Classic.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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